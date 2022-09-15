Для достижения заветной тактовой частоты придётся потратиться

Немалая часть информации, которая появляется в технологической прессе, это инсайды, выдумки и предположения. Также достаточно экспертного мнения и аналитики, которая далека от реального положения дел. К примеру, вы увидели информацию о том, что кто-то собирается выпустить видеокарту, которая будет в 2 раза превосходить флагманы, находящиеся на рынке здесь и сейчас. Кому-то всё это может показаться правдой, но до тех пор, пока нет официальных данных, нужно относиться к подобным заявлением скептически. Мы не призываем вас не верить популярным инсайдерам, но практика показывает, что в самый последний момент всё может круто измениться. В то же время, когда официальные лица делают громкие заявления, то не доверять им мы не можем. Несколько дней назад представители Intel подтвердили, что в рамках серии Raptor Lake в продажу поступит первый в истории процессор с тактовой частотой 6 ГГц. Отдельно утверждалось, что всё это будет доступно из коробки, а значит не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций. Эксперты полагают, что это будет процессор Core i9-13900KS, продолжающий серию лимитированных камней для энтузиастов. Похоже, инженеры AMD приготовили нам небольшой сюрприз, ведь Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до 5.85 ГГц.

реклама

И вот здесь и начинается самое любопытное. Заявленная тактовая частота для 16-ядерного флагмана новой линейки указана на отметке 5.7 ГГц. Казалось, что это максимум, на который способны инженеры AMD, вот только Ryzen 9 7950X полон сюрпризов. По данным инсайдеров, очень многое будет зависеть от потенциального покупателя. Так, если вы возьмёте стандартный кулер, который тянет Ryzen 9 7950X на минималках, то ваш потолок – это 5.7 ГГц. Судя по всему, процессор получился горячим и прожорливым даже несмотря на использование 5-нм технологического процесса. Предполагается, что пиковые значения вы будете видеть нечасто, а значит нужно как следует подумать над более эффективной системой охлаждения. Пока мы не видели официальных рекомендаций, но есть все основания полагать, что для Ryzen 9 7950X придётся докупить систему жидкостного охлаждения.

Это значит, что процессор получит динамическую систему повышения и понижения максимальной тактовой частоты. Так, если температура камня находится на приемлемом уровне, то тактовая частота поднимется до заветных 5.85 ГГц, при любом другом раскладе – 5.7 ГГц – предел мечтаний бережливого энтузиаста. Судя по тому, сколько будет такой процессор стоить на старте, система жидкостного охлаждения – это сущий пустяк, ведь скоростной Ryzen 9 7950X явно потребует дорогую материнскую плату, которая сможет выжать из него все указанные выше мегагерцы. А вообще есть масса нерешённых вопросов. Например, предполагается, что флагман получит 5.1 ГГц на всех 16-ти ядрах и 32 потоках. Окажет ли рост тактовой частоты до 5.85 ГГц на увеличение частоты всех ядер при условии эффективного охлаждения?

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты отмечают, что TDP линейки Raphael не должно превысить 230 Вт. Вполне возможно, что это оптимистичный прогноз, ведь ещё никогда AMD не выкатывала процессоры с такой высокой тактовой частотой. Как мы знаем, подобные игры с ростом частотных показателей обходятся очень дорого, что было подтверждено на примере Core i9-12900KS. Заявленные показатели суперфлагмана были установлены на отметке 241 Вт, но по достижении 5.1 ГГц на всех ядрах и 5.5. ГГц на одном ядре он был способен удивить даже видавших виды энтузиастов. Судя по всему, далеко не все потенциальные покупатели Ryzen 9 7950X смогут раскрыть его потенциал. Не менее серьёзные опасения возникают относительно других представителей линейки Raphael. Будем надеяться, что инженеры красной команды уже решили все проблемы, ведь будет неприятно, если заявленная частота Ryzen 7 7700X указана на 5.4 ГГц, а в реальности он с трудом будет достигать 5.25 ГГц. Вообще, ребята из AMD грешат подобными сюрпризами, ведь текущая линейка уже прошла через аналогичный скандал. Тогда инженерам пришлось в срочном порядке выпускать новый BIOS. Будет прекрасно, если Лиза Су учится на собственных ошибках, а не бегает по одним и тем же граблям каждые несколько лет.