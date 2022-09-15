Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Процессор Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до 5.85 ГГц, но потребует систему жидкостного охлаждения
Для достижения заветной тактовой частоты придётся потратиться
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Немалая часть информации, которая появляется в технологической прессе, это инсайды, выдумки и предположения. Также достаточно экспертного мнения и аналитики, которая далека от реального положения дел. К примеру, вы увидели информацию о том, что кто-то собирается выпустить видеокарту, которая будет в 2 раза превосходить флагманы, находящиеся на рынке здесь и сейчас. Кому-то всё это может показаться правдой, но до тех пор, пока нет официальных данных, нужно относиться к подобным заявлением скептически. Мы не призываем вас не верить популярным инсайдерам, но практика показывает, что в самый последний момент всё может круто измениться. В то же время, когда официальные лица делают громкие заявления, то не доверять им мы не можем. Несколько дней назад представители Intel подтвердили, что в рамках серии Raptor Lake в продажу поступит первый в истории процессор с тактовой частотой 6 ГГц. Отдельно утверждалось, что всё это будет доступно из коробки, а значит не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций. Эксперты полагают, что это будет процессор Core i9-13900KS, продолжающий серию лимитированных камней для энтузиастов. Похоже, инженеры AMD приготовили нам небольшой сюрприз, ведь Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до 5.85 ГГц.

реклама

И вот здесь и начинается самое любопытное. Заявленная тактовая частота для 16-ядерного флагмана новой линейки указана на отметке 5.7 ГГц. Казалось, что это максимум, на который способны инженеры AMD, вот только Ryzen 9 7950X полон сюрпризов. По данным инсайдеров, очень многое будет зависеть от потенциального покупателя. Так, если вы возьмёте стандартный кулер, который тянет Ryzen 9 7950X на минималках, то ваш потолок – это 5.7 ГГц. Судя по всему, процессор получился горячим и прожорливым даже несмотря на использование 5-нм технологического процесса. Предполагается, что пиковые значения вы будете видеть нечасто, а значит нужно как следует подумать над более эффективной системой охлаждения. Пока мы не видели официальных рекомендаций, но есть все основания полагать, что для Ryzen 9 7950X придётся докупить систему жидкостного охлаждения.

Это значит, что процессор получит динамическую систему повышения и понижения максимальной тактовой частоты. Так, если температура камня находится на приемлемом уровне, то тактовая частота поднимется до заветных 5.85 ГГц, при любом другом раскладе – 5.7 ГГц – предел мечтаний бережливого энтузиаста. Судя по тому, сколько будет такой процессор стоить на старте, система жидкостного охлаждения – это сущий пустяк, ведь скоростной Ryzen 9 7950X явно потребует дорогую материнскую плату, которая сможет выжать из него все указанные выше мегагерцы. А вообще есть масса нерешённых вопросов. Например, предполагается, что флагман получит 5.1 ГГц на всех 16-ти ядрах и 32 потоках. Окажет ли рост тактовой частоты до 5.85 ГГц на увеличение частоты всех ядер при условии эффективного охлаждения?

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты отмечают, что TDP линейки Raphael не должно превысить 230 Вт. Вполне возможно, что это оптимистичный прогноз, ведь ещё никогда AMD не выкатывала процессоры с такой высокой тактовой частотой. Как мы знаем, подобные игры с ростом частотных показателей обходятся очень дорого, что было подтверждено на примере Core i9-12900KS. Заявленные показатели суперфлагмана были установлены на отметке 241 Вт, но по достижении 5.1 ГГц на всех ядрах и 5.5. ГГц на одном ядре он был способен удивить даже видавших виды энтузиастов. Судя по всему, далеко не все потенциальные покупатели Ryzen 9 7950X смогут раскрыть его потенциал. Не менее серьёзные опасения возникают относительно других представителей линейки Raphael. Будем надеяться, что инженеры красной команды уже решили все проблемы, ведь будет неприятно, если заявленная частота Ryzen 7 7700X указана на 5.4 ГГц, а в реальности он с трудом будет достигать 5.25 ГГц. Вообще, ребята из AMD грешат подобными сюрпризами, ведь текущая линейка уже прошла через аналогичный скандал. Тогда инженерам пришлось в срочном порядке выпускать новый BIOS. Будет прекрасно, если Лиза Су учится на собственных ошибках, а не бегает по одним и тем же граблям каждые несколько лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #ryzen 9 7950x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Достижение максимальной частоты в 5.85 ГГц для владельцев Ryzen 9 7950X может стать сложной задачей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
49
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
8
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
68
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
16
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
3
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
15
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Выбираем «правильный» процессор, за который не будет стыдно после выхода новинок Intel Raptor Lake
+
Появились фотографии Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
6
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
28

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
32
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
55
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
30
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
7
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
6

Сейчас обсуждают

Вежливый_B_Hornet_
12:59
купил пару пулек. позже еще докуплю
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Lex001
12:59
Какой забавный зомби-укр) Действительно во все это веришь? (мне просто интересно)
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Вежливый_B_Hornet_
12:58
Украинская армия движется к Херсону
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
ахахах
12:57
ну ты каравай испёк,освободителей встречать
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Вежливый_B_Hornet_
12:56
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
Sheshenbek
12:55
Ну может быть по бумагам у вас и 3 млн. Ну только по факту если 100к наберётся и то хорошо будет. Везде коррупция.
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Висков Вован Евгенич
12:54
Как же зае..али эти е..учие пригожинсие кремлеботы.Пора их на..уй отсюда ссаными тряпками гнать.
США решили "отрезвить" Китай по вопросу Тайваня пакетом превентивных санкций в области электроники
ахахах
12:53
да там наступление идёт шас мощное,колют нато по полной
США хотят ограничить свои инвестиции в ряд отраслей недружественных стран
amx
12:52
Все жду когда Адольфа Илоизовича - австрийского художника сыграет черный актер.
Microsoft тестирует блокировщик видеорекламы в Edge для Android
Эдгар Кот
12:52
Походу надо будет смотреть вариант на воде все таки... интересно будут ли такие на релизе уже. че то иначе как то совсем монстрик получается жирный
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем