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Intel пообещала выпустить первый в истории настольный процессор с тактовой частотой 6 ГГц
Столь значимое событие стоит ожидать в 4 квартале 2022 года, а в качестве основного кандидата значится Core i9-13900KS
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На прошлой неделе в прессу просочились тесты флагмана Intel следующего поколения, которому покорилась тактовая частота 8 ГГц. Процессор серии Raptor Lake разгонялся на жидком азоте, что и позволило оверклокеру получить такой выдающийся результат. Эксперты утверждают, что мы с вами находимся на пороге революционных изменений, ведь впервые за многие годы рекорд AMD FX-8370 (8.72 ГГц) может быть побит. По некоторым данным, архитектурные изменения оказались настолько существенными, что стало возможным резко поднять тактовую частоту практически для всех процессоров семейства. Нужно учитывать, что перед нами зрелый 10-нм технологический процесс, тогда как AMD не только перешла на 5-нм нормы, но и улучшила архитектуру. Сравните: 

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  • Core i9-13900K получит 24 ядра из которых 8 больших и 16 малых ядер, что даёт 32 потока. Тактовая частота достигнет 5.8 ГГц, при этом кэш-память увеличится до 66 Мб, а теплопакет останется на прежнем уровне. 
  • На фоне новинки Core i9-12900K выглядит бедным родственников. Он может предложить 30 Мб кэш-памяти и таковую частоту до 5.2 ГГц, что кажется несерьёзным, ведь в 2022 году обе компании нарастят частотный потенциал. 
  • Немного проще выглядит Core i7-13700K. Известно, что камень получит 54 Мб кэш-памяти и тактовую частоту до 5.3 ГГц. В то же время показатель PL2 возрастёт до 244 Вт, что делает этот процессор весьма интересным для оверклокеров. Количество ядер будет ограничено на 16-ти, из которых 8 больших и 8 малых, что даёт 24 ядра. 
  • Core i7-12700K разгоняется до 5 ГГц, предлагает всего 25 Мб кэш-памяти и 190 Вт PL2. Ядер здесь всего 12, а потоков 20. 

Как видите, рост тактовых частот заметен невооружённым взглядом, но и это далеко не всё, ведь в рамках Tech Tour 2022 представители Intel сделали громкое  заявление. Сообщается, что инженеры работают над процессором семейства Raptor Lake, тактовая частота которого достигнет 6 ГГц. По мнению экспертов, выхода монстра стоит ожидать в 4 квартале текущего года. Предположительно, он будет называться Core i9-13900KS и станет продолжателем традиции, выпускать сеперфлагманы на базе отобранных кристаллов. Если вы уже забыли, то Core i9-12900KS разгонялся до 5.5 ГГц, что стало настоящим рекордом, а на этот раз ещё более впечатляющий Core i9-13900KS сможет упрочить положение Intel в топовом сегменте. 

Эксперты уже начали фантазировать о том, чего же можно ожидать от такого процессора. Прежде всего они уверены в том, что производительность в режиме многопоточности удастся увеличить на 41%, тогда как одноядерные задачи будут обрабатываться на 15% быстрее. В данном случае не совсем ясно, с чем вообще сравнивается Core i9-13900KS. Даже если речь идёт о Core i9-12900KS, то верится в такое с большим трудом. Отмечается, что всё это станет доступно благодаря использованию совершенно новых ядер Raptor Cove, которые кардинально отличаются от того, что можно встретить на процессорах 12-го поколения. Особый упор делается на технологический процесс ESF Intel 7. Напомним, перед нами 10-нм техпроцесс (о чём мы выше говорили), который был переименован для введения пользователей в заблуждение и исключительно с маркетинговой точки зрения. 

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Нет никаких сомнений, что процессор с тактовой частотой 6 ГГц может выйти в рамках серии Raptor Lake, а вот сроки остаются неопределёнными. На отбраковку самых скоростных чипов для Core i9-12900KS ушло много месяцев, а количество попавших в продажу суперфлагманов было минимальным. В итоге Core i9-13900KS – это имиджевый продукт, который должен на несколько процентов обходить любые другие процессоры AMD в самых актуальных задачах. Ну а для тех, кто регулярно покупает процессоры для разгона, есть хорошие новости, ведь эксперты полагают, что данный камень станет чуть ли не идеальным оверклокерским инструментом. Предполагается, что именно Core i9-13900KS побьёт рекорд AMD FX-8370, а может даже достигнет 9 ГГц. Хотя, подобных предположений мы за последние годы слышали множество. 

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#core i9-13900ks
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