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Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
Если у вас монитор с разрешением 2К, то придётся потратить немного больше
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<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

В последнее время появилось всё больше информации о скором выходе видеокарт NVIDIA следующего поколения. В прессу попали изображения нескольких моделей на графическом чипе GeForce RTX 4090, а журналисты активно обсуждают системы охлаждения и новые фишки, которые должны появится на флагманах в 2022 году. Создаётся такое ощущение, что все вокруг только и ждут, чтобы броситься в магазин за новой видеокартой, цена которой будет не меньше 2000 долларов.

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На самом деле это ещё оптимистичный сценарий, ведь в российской рознице за GeForce RTX 4090 у вас и вовсе попросят не меньше 3000 вечнозелёных. Можно сколько угодно смотреть тесты суперскоростных моделей, а после отправиться в магазин за бюджеткой за 30 тысяч рубликов. Если вы не планируете тратить на виртуальные развлечения все накопления, то самое время вспомнить, во что играют российские любители компьютерных игр. Как вы уже догадались, наиболее популярным остаётся танковый симулятор World of Tanks. Сотни боевых машин и десятки узнаваемых карт, знакомые механики и любимый всеми ВБР ждут именно вас. Ну а мы попытаемся подобрать наиболее выгодные видеокарты под популярные разрешения.

Учтите, что World of Tanks не является самой требовательной игрой. Именно поэтому, если вас угораздило купить монитор с разрешением 4К, то можете смело брать GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта даже близко не лежала возле флагманов, но способна порадовать танководов отличным качеством за разумные деньги. Настройки графики будут максимальными, а при удачном засвете вы будете видеть каждый камень на другой стороне карты. Palit выпустила бюджетную модель, но больше и не надо. Система охлаждения неплохо справляется со своими задачами, но надеется на разгон мы бы вам не советовали.

Со стороны AMD есть альтернатива в виде Radeon RX 6650 XT. Многие эксперты считают эту карту лучшей в своём ценовом диапазоне, ну а мы просто предлагаем вам посмотреть тесты в интернете. На великие свершения видеокарта не способна. Здесь всего 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Если вы хотите получить доступ к самым требовательным играм, то придётся потратить как минимум 60 тысяч рублей. Что до Radeon RX 6650 XT, то она годится для танков в разрешении 2К, поскольку движок у игры старенький, а требования минимальны. ASUS не стала оснащать видеокарту продвинутой системой охлаждения. К счастью, даже этого достаточно для стабильной работы.

Не все геймеры могут себе позволить влить больше 30 тысяч в видеокарту. Если вы скопили около 23 тысяч, то смело берите GeForce GTX 1660. Эта модель ещё долго будет тянуть все игры, ну а в данном случае её будет достаточно в World of Tanks для 1080р. При желании можно попробовать свои силы и в 2К, но в этом случае настройки графики придётся скидывать на средние. Если вам принципиально выставить высокое разрешение, а всякие бабочки и красивые текстуры не кажутся вам важными, то смело берите GeForce GTX 1660. Palit выпустила просто отвратительную модель, но приходится признать, что за такую цену ничего лучше в продаже нет.

Ещё один кандидат на стабильный фрамрейт в разрешении 1080р – это Radeon RX 6500 XT. Видеокарта может как удивить, так и разочаровать. Здесь всё зависит от вашего компьютера. Например, у вас трудится старый процессор 5-летней давности. В этом случае вы имеете доступ только к интерфейсу PCIe 3.0, а значит получите скромное количество кадров в секунду. В то же время, на новинках последних двух лет можно рассчитывать на довольно неплохую производительность, но в этом случае стоит убедиться, что у вас есть доступ к PCIe 4.0.

У GeForce GTX 1650 нет никаких требований к компьютеру. Здесь уже неважно, сколько лет компьютеру, ведь ждать чудес от этой видеокарты не приходится. Она будет тянуть танки в народном разрешении, а также другие игры, но уже с минимальными настройками. Помните об этом, ведь здесь вас ждёт крайне посредственная производительность.

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3080 Gigabyte за 70 с началом
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Если вы, преодолевая трудности судьбы скопили 6690 рублей, то даже с такой суммой можете играть в World of Tanks. Берите GeForce GT 1030. Эта видеокарта вынудит вас перейти в разрешение 720р, но настоящих танкистов подобные мелочи не волнуют. Самое главное заправить полный барабан, ворваться в стан врага и нашпиговать противника свинцом по самые гусеницы. Дерзайте!

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #world of tanks
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