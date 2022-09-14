В последнее время всё больше экспертов говорит о необходимости отказа от доллара в международных расчётах. Сегодня американская валюта стала токсичной, поскольку правительство США способно заблокировать любые суммы частных лиц и иностранных государств, что приведёт к катастрофическим последствиям как для отдельных граждан, так и страны в целом. В марте мы видели, как коллективный запад бодро заморозил 300 миллиардов долларов, а размер безналичных средств в виде недвижимого имущества, оценить невозможно. Финансисты называют доллар и евро токсичными, но так просто отказаться от этих активов не так просто.
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Проблема в том, что сегодня все расчёты основных финансовых структур автоматически переводятся из национальных валют в доллары, а любой бюджет дублируется в американской валюте, поскольку огромная часть денежных взаимоотношений между странами осуществляется именно в зелёных бумажках. Согласно статистике, проведённой в ряде российских регионов, население все меньше интересуется долларом. Индекс доверия к евро падает, но даже после месяцев стабильности не исключено, что рубль может рухнуть, а в итоге за 1 доллар будут давать до 80 рублей. Ещё летом эксперты заявляли, что бюджет нуждается в слабом рубле, поскольку наполнять его при текущих 60 рублях за 1 доллар крайне сложно. При этом поддерживать экономику удаётся только за счёт сверхприбылей от дорогого газа и нефти.
Ясно, что вечно так продолжаться не может, а в последние месяц появились все предпосылки к тому, что страны БРИКС перейдут к использованию национальных валют в торговых операциях. И вот здесь и начинаются проблемы. Казалось бы, всё легко и просто, но экономики развивающихся стран просто не способны противостоять давлению доллара. В результате многие валюты начали дешеветь, что сводит на нет все инициативы. Например, вы продали в Бразилию 100 тонн удобрений, получив за это 10 миллионов реалов. Поскольку на момент сделки курс национальной валюты Бразилии был немного выше, то сегодня вы недосчитаетесь около 5%, если задумаете перевести реалы в рубли. Очевидно, что работать в таких условиях сложно, ведь в масштабах крупного бизнеса – это гигантская потеря.
Точно такая же ситуация и с китайским юанем. Известно, что этой весной китайская валюта с трудом занимала 6% торгов на российском биржевом рынке, тогда как уже в августе процент вырос до 26%. Было бы неплохо, если бы юань оставался стабильным, но экономические сложности и торговая война с США давят на китайскую национальную валюту. Если говорить о соотношении к рублю, то юань стал дешевле на 26%, хотя к доллару всё же с начала года подрос на 6%. При этом основная проблема состоит в том, что темпы удешевления юаня растут. Сегодня Китай остаётся единственным равным соперником для США на мировом уровне, а американские политики активно призывают вводить против Поднебесной болезненные санкции. Чиновники ищут поводы надавить на страну, а любой внешний удар будет сопровождаться давлением со стороны Евросоюза.
Логика подсказывает, что Европа должна думать прагматично, пытаясь избегать острых углов, но последние события доказали, что ничего подобного не происходит. Политики ЕС готовы на любые авантюры, из-за чего сегодня континент находится на пороге мощнейшего экономического и энергетического кризиса. Чем всё завершится, сказать сложно. Некоторые эксперты полагают, что с приходом холодов политики станут сговорчивее, а некоторые и вовсе уступят место оппонентам. В то же время, было бы глупо пенять только на партнёров, ведь российская экономика находится в ещё более сложном положении. Доходы от экспорта нефтепродуктов снизились до рекордного уровня, а в будущем могут упасть ещё ниже. Всё дело в том, что США активно лоббирует установление потолка для российской нефти. Любые дополнительные санкции приведут к ещё более острому энергетическому кризису. В настоящее время только 3 страны ЕС согласны с вводом потолочных цен, а значит не всё потеряно. В любом случае аналитики предлагают ждать зимы, ведь именно в это время станет ясно, способна Европа и дальше удерживать антироссийские санкции, или пойдёт на попятную. Источники: 1, 2.