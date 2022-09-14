Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
Краткосрочные инвестиции и торговые сделки могут привести к ощутимым потерям
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

В последнее время всё больше экспертов говорит о необходимости отказа от доллара в международных расчётах. Сегодня американская валюта стала токсичной, поскольку правительство США способно заблокировать любые суммы частных лиц и иностранных государств, что приведёт к катастрофическим последствиям как для отдельных граждан, так и страны в целом. В марте мы видели, как коллективный запад бодро заморозил 300 миллиардов долларов, а размер безналичных средств в виде недвижимого имущества, оценить невозможно. Финансисты называют доллар и евро токсичными, но так просто отказаться от этих активов не так просто.

реклама

Проблема в том, что сегодня все расчёты основных финансовых структур автоматически переводятся из национальных валют в доллары, а любой бюджет дублируется в американской валюте, поскольку огромная часть денежных взаимоотношений между странами осуществляется именно в зелёных бумажках. Согласно статистике, проведённой в ряде российских регионов, население все меньше интересуется долларом. Индекс доверия к евро падает, но даже после месяцев стабильности не исключено, что рубль может рухнуть, а в итоге за 1 доллар будут давать до 80 рублей. Ещё летом эксперты заявляли, что бюджет нуждается в слабом рубле, поскольку наполнять его при текущих 60 рублях за 1 доллар крайне сложно. При этом поддерживать экономику удаётся только за счёт сверхприбылей от дорогого газа и нефти.

Ясно, что вечно так продолжаться не может, а в последние месяц появились все предпосылки к тому, что страны БРИКС перейдут к использованию национальных валют в торговых операциях. И вот здесь и начинаются проблемы. Казалось бы, всё легко и просто, но экономики развивающихся стран просто не способны противостоять давлению доллара. В результате многие валюты начали дешеветь, что сводит на нет все инициативы. Например, вы продали в Бразилию 100 тонн удобрений, получив за это 10 миллионов реалов. Поскольку на момент сделки курс национальной валюты Бразилии был немного выше, то сегодня вы недосчитаетесь около 5%, если задумаете перевести реалы в рубли. Очевидно, что работать в таких условиях сложно, ведь в масштабах крупного бизнеса – это гигантская потеря.

Точно такая же ситуация и с китайским юанем. Известно, что этой весной китайская валюта с трудом занимала 6% торгов на российском биржевом рынке, тогда как уже в августе процент вырос до 26%. Было бы неплохо, если бы юань оставался стабильным, но экономические сложности и торговая война с США давят на китайскую национальную валюту. Если говорить о соотношении к рублю, то юань стал дешевле на 26%, хотя к доллару всё же с начала года подрос на 6%. При этом основная проблема состоит в том, что темпы удешевления юаня растут. Сегодня Китай остаётся единственным равным соперником для США на мировом уровне, а американские политики активно призывают вводить против Поднебесной болезненные санкции. Чиновники ищут поводы надавить на страну, а любой внешний удар будет сопровождаться давлением со стороны Евросоюза.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Логика подсказывает, что Европа должна думать прагматично, пытаясь избегать острых углов, но последние события доказали, что ничего подобного не происходит. Политики ЕС готовы на любые авантюры, из-за чего сегодня континент находится на пороге мощнейшего экономического и энергетического кризиса. Чем всё завершится, сказать сложно. Некоторые эксперты полагают, что с приходом холодов политики станут сговорчивее, а некоторые и вовсе уступят место оппонентам. В то же время, было бы глупо пенять только на партнёров, ведь российская экономика находится в ещё более сложном положении. Доходы от экспорта нефтепродуктов снизились до рекордного уровня, а в будущем могут упасть ещё ниже. Всё дело в том, что США активно лоббирует установление потолка для российской нефти. Любые дополнительные санкции приведут к ещё более острому энергетическому кризису. В настоящее время только 3 страны ЕС согласны с вводом потолочных цен, а значит не всё потеряно. В любом случае аналитики предлагают ждать зимы, ведь именно в это время станет ясно, способна Европа и дальше удерживать антироссийские санкции, или пойдёт на попятную. Источники: 1, 2

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #рубль #юань
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Рубль продолжает укрепляться, доверие к доллару падает, а российская нефть подорожала на $20
Европейский центральный банк поднял ключевую ставку на 75 б.п.
TSMC может обойти Samsung по выручке по итогам текущего квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
12
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
32
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
22
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
4
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
41
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
3
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
303
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
1
Инсайдеры назвали финальный список из 83 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12
+
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
15
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
«Лысый из AMD» покидает компанию
12
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Есть ли смысл покупать GeForce GTX 1080 Ti на Авито за 25 000р – тестируем флагман NVIDIA в 2К
12
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
6
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
13
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
NVIDIA: любители игр предпочитают покупать видеокарты, не бывшие в употреблении
44

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
31
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
50
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
74
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
4
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
32
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
14
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17

Сейчас обсуждают

VRoman
22:00
Видать зоопарк названий и разновидностей в этот раз начнётся с самого выхода.
Инсайдер поделился полными характеристиками трёх топовых видеокарт RTX 4000
VRoman
21:59
Обычные ядра вроде те же самые, только кэш там раздули очень сильно, очень! Ну и лучи улучшили
Инсайдер поделился полными характеристиками трёх топовых видеокарт RTX 4000
Эовейн Триада
21:56
Нет, в P4 всё хорошо было уже, Атлон64 резко сдал, когда HT пошло в 2005 году.
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Lex001
21:55
Хорошая новость. Если одинаковая производительность на одной и той-же частоте, то будет драка цен) Ждем демпинга от АМД))
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
VRoman
21:52
20 лет спустя выхода HT
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Андрей Сазанов
21:50
поколение тик-ток продолжает поражать своей тупостью ;)
Молодая фанатка TikTok из Химок купила "тикток-коинов" на 200 тысяч рублей и прогорела
Игорь Ралько
21:47
Достоин. Я из олдеров "за 50", олд-скульных дурачков а-ля 1999, для которых важнее обёртки был сюжет и идея. Реализация всегда и везде хромала, расскажете про свой "идеал" - прочтёте от какого-нибудь ...
Outcast – Second Contact: обзор игры
VRoman
21:46
С теми кто за себя думать умеет.
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
Dmitry Mitry
21:44
Доллар дорожает, потому что на фоне последнего отчета по инфляции в США у брокеров вероятность повышения ставок сразу на 100 пунктов поднялась почти до 50%, а акции отправились в свободное падение. Ак...
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Эовейн Триада
21:42
Ну 60% тут сразу есть... 9728 блоков на 2.7ггц видимо реальный буст, это на 58% больше, чем 8704 на 1.9ггц. Плюс сами блоки новее и тд. Под 75% набраться может. В лучах 2 раза.
Инсайдер поделился полными характеристиками трёх топовых видеокарт RTX 4000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем