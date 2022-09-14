Краткосрочные инвестиции и торговые сделки могут привести к ощутимым потерям

В последнее время всё больше экспертов говорит о необходимости отказа от доллара в международных расчётах. Сегодня американская валюта стала токсичной, поскольку правительство США способно заблокировать любые суммы частных лиц и иностранных государств, что приведёт к катастрофическим последствиям как для отдельных граждан, так и страны в целом. В марте мы видели, как коллективный запад бодро заморозил 300 миллиардов долларов, а размер безналичных средств в виде недвижимого имущества, оценить невозможно. Финансисты называют доллар и евро токсичными, но так просто отказаться от этих активов не так просто.

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Проблема в том, что сегодня все расчёты основных финансовых структур автоматически переводятся из национальных валют в доллары, а любой бюджет дублируется в американской валюте, поскольку огромная часть денежных взаимоотношений между странами осуществляется именно в зелёных бумажках. Согласно статистике, проведённой в ряде российских регионов, население все меньше интересуется долларом. Индекс доверия к евро падает, но даже после месяцев стабильности не исключено, что рубль может рухнуть, а в итоге за 1 доллар будут давать до 80 рублей. Ещё летом эксперты заявляли, что бюджет нуждается в слабом рубле, поскольку наполнять его при текущих 60 рублях за 1 доллар крайне сложно. При этом поддерживать экономику удаётся только за счёт сверхприбылей от дорогого газа и нефти.

Ясно, что вечно так продолжаться не может, а в последние месяц появились все предпосылки к тому, что страны БРИКС перейдут к использованию национальных валют в торговых операциях. И вот здесь и начинаются проблемы. Казалось бы, всё легко и просто, но экономики развивающихся стран просто не способны противостоять давлению доллара. В результате многие валюты начали дешеветь, что сводит на нет все инициативы. Например, вы продали в Бразилию 100 тонн удобрений, получив за это 10 миллионов реалов. Поскольку на момент сделки курс национальной валюты Бразилии был немного выше, то сегодня вы недосчитаетесь около 5%, если задумаете перевести реалы в рубли. Очевидно, что работать в таких условиях сложно, ведь в масштабах крупного бизнеса – это гигантская потеря.

Точно такая же ситуация и с китайским юанем. Известно, что этой весной китайская валюта с трудом занимала 6% торгов на российском биржевом рынке, тогда как уже в августе процент вырос до 26%. Было бы неплохо, если бы юань оставался стабильным, но экономические сложности и торговая война с США давят на китайскую национальную валюту. Если говорить о соотношении к рублю, то юань стал дешевле на 26%, хотя к доллару всё же с начала года подрос на 6%. При этом основная проблема состоит в том, что темпы удешевления юаня растут. Сегодня Китай остаётся единственным равным соперником для США на мировом уровне, а американские политики активно призывают вводить против Поднебесной болезненные санкции. Чиновники ищут поводы надавить на страну, а любой внешний удар будет сопровождаться давлением со стороны Евросоюза.

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Логика подсказывает, что Европа должна думать прагматично, пытаясь избегать острых углов, но последние события доказали, что ничего подобного не происходит. Политики ЕС готовы на любые авантюры, из-за чего сегодня континент находится на пороге мощнейшего экономического и энергетического кризиса. Чем всё завершится, сказать сложно. Некоторые эксперты полагают, что с приходом холодов политики станут сговорчивее, а некоторые и вовсе уступят место оппонентам. В то же время, было бы глупо пенять только на партнёров, ведь российская экономика находится в ещё более сложном положении. Доходы от экспорта нефтепродуктов снизились до рекордного уровня, а в будущем могут упасть ещё ниже. Всё дело в том, что США активно лоббирует установление потолка для российской нефти. Любые дополнительные санкции приведут к ещё более острому энергетическому кризису. В настоящее время только 3 страны ЕС согласны с вводом потолочных цен, а значит не всё потеряно. В любом случае аналитики предлагают ждать зимы, ведь именно в это время станет ясно, способна Европа и дальше удерживать антироссийские санкции, или пойдёт на попятную. Источники: 1, 2.