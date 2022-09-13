Экономика России находится в более стабильном состоянии, чем хотелось бы зарубежным политикам

Сегодня байки о том, что за 1 доллар будут давать 200 рублей вызывают улыбку, ведь план Госдепа не сработал, а российская экономика избежала катастрофического падения. Западная пресса давно поняла, что тема санкций уже не вызывает интереса у потенциальных читателей, активно напирая на энергетическую независимость Евросоюза. Важно понимать, что Европа никогда не будет независима в этом аспекте, поскольку полагается исключительно на импорт углеводородов. Сегодня страны Персидского залива числятся в стане друзей, но история способна преподносить сюрпризы, а политическая ситуация постоянно меняется. В любом случае в обозримом будущем без газа и нефти из РФ ЕС выжить неспособен, не говоря уже о колоссальной нехватке угля. Сегодня всё больше европейских стран расконсервируют угольные ТЭЦ, при этом партия Зелёных по всему континенту предпочитает ничего не замечать.

реклама

Но всё это только предпосылки нарастающего кризиса, ведь все текущие проблемы главы ЕС себе создали сами. К примеру, нехватка газа возникла из-за нежелания включать Северный поток 2, а также после ввода санкций против Северного потока 1. Получается, что газ, который так нужен европейцам, сами же они и запрещают себе покупать. Неясно, зачем было вносить в список запрещённых действий ремонтные работы по восстановлению турбин, ведь именно проблемы с этими агрегатами привели к остановке Северного потока 1. Не менее любопытная ситуация наблюдается и с нефтью. Страны G7 согласовали механизм искусственного ограничения цен на российскую нефть, получив поддержку у большинства стран ЕС. Вот только никто никому ничего продавать на таких условиях не будет. ОПЕК высказалась однозначно и не планирует наращивать добычу, а значит выпадение российской нефти из уравнения приведёт к масштабному кризису. Стоит заметить, что проблема будет наблюдаться именно в странах, присоединившихся к санкциям, поскольку представители Газпрома уже заявили, что не планируют отгружать нефть тем, кто будет вводить какие-либо ограничения.

Словом, положение сложное, а результатом стал рост цен на углеводороды. Сегодня нефть марки Brent торгуется за 95 долларов за 1 баррель, тогда как за 1000 кубических метров газа дают 1900 долларов. На дворе середина сентября, а первый месяц осени выдался относительно тёплым. Если погода начнёт быстро портится, то Европу ждут сложности, возможно по этой причине пока восьмой пакет санкций существует только в головах фанатиков европейской элиты. Ну а пока любители санкций спорят о том, кто из них первым останется зимовать в холодных квартирах, реальная стоимость российской нефти выросла на 20 долларов. Как стало известно, в результате роста цен на фрахт судов весной текущего года, российским экспортёрам приходилось давать скидку в размере 40 долларов за баррель на нефть марки Urals. Такое положение оказывало негативное влияние на всю отрасль, но совсем недавно ситуация начала меняться в лучшую сторону. Фрахт дешевеет, а альтернативных способов доставки становится всё больше. В результате скидку удалось уменьшить сразу на 20 долларов, что пойдёт на пользу российским нефтяникам.

Ну и возвращаясь к российской экономике можно констатировать, что рубль не только продолжает оставаться стабильным, но и снова начал дорожать. Сегодня на Московской бирже за 1 доллар давали чуть меньше 60 рублей, что не наблюдалось с конца августа. Аналитики всё ещё полагают, что к концу года национальная валюта может ощутимо подешеветь. Напомним, из-за укрепления рубля бюджет не получает достаточно денег. Если это будет продолжаться слишком долго, то социальная сфера рухнет. Неясно, как будет ситуация развиваться дальше, но пока граждане России настроены оптимистично. В результате недавнего опроса выяснились любопытные детали. Так, 65% всех респондентов предпочитают хранить сбережения в рублях. Остальные выбирают доллары и евро, хотя европейская валюта явно теряет поддержку. Как оказалось, мужчины чаще выбирают доллары, тогда как женщины доверяют именно российской национальной валюте.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Аналитики констатируют, что сегодня рейтинг доверия к рублю находится на крайне высоких отметках и демонстрировал примерно аналогичные показатели только в 2014 году. А вот рейтинг евро упал до минимального за 15 лет. Пока ЕС держится, но любая попытка накачать граждан необеспеченной ликвидностью может столкнуть евро в пропасть. Источники: 1, 2, 3.