Не все состоятельные пользователи привыкли тратить на компьютеры сотни тысяч рублей. Давайте подумаем, какой процессор предложить для этих ребят

Если бы выбор процессора был таким простым, то каждый пользователь получал самый оптимальный вариант и не сталкивался бы с падениями производительности. В реальности многие оставляют выбор специалистам, многие из которых оказываются нечисты на руку. Например, вы предпочитаете брать брендовые системные блоки, в которых встречаются мощные процессоры и скромные материнские платы. Например, вы планировали как следует погонять свой камень, а уже по приходу домой выяснили, что чипсет не соответствует такой задаче.

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Если вы хотите сделать сборку качественной, обязательно продумайте всё заранее. Возможно, идеальной материнской платы и не будет в наличии, но аналоги позволят закрыть брешь без видимых потерь. В данном материале мы попробуем рассмотреть 5 процессоров Intel, каждый из которых может стать оптимальным решением для разумной сборки. Ну а поскольку запросы у всех разные, начнём с топового сегмента.

Core i9-12900K подойдёт для тех, кто планирует вложить в компьютер несколько сотен тысяч рублей. Здесь потолок очень размыт, ведь вы можете купить ёмкий твердотельный накопитель, что увеличит цену на добрую сотню тысяч рубликов. Не забывайте о соответствующей видеокарте и других комплектующих. Но раз уж мы заговорили о флагманах, то будет глупо не использовать разгон. Обязательно берите материнскую плату на чипсете Z690, а иначе лавры оверклокера вам не светят.

Core i9-11900KF – это не только менее дорогой камень, но и отличная замена флагману текущего поколения. Так, вы можете использовать две различные стратегии. В первом случае просто берите этот процессор и не задумывайтесь о разгоне. Потенциала Core i9-11900KF достаточно для любых задач, а высокая тактовая частота сделает своё дело. Во втором случае стоит взять флагманскую материнскую плату и побольше скоростной памяти. Дело не обойдётся без системы жидкостного охлаждения, а в результате можно получить впечатляющую производительность намного дешевле, чем с процессором Core i9-12900K.

Core i7-11700KF подойдёт как для разгона, так и для спокойно сборки без претензий на ультимативность. Ключевой переменной здесь является тактовая частота в 5 ГГц. Ни один бюджетный камень не предложит вам такой мощи, поэтому если вы не планируете становиться экстремалом, но хотите докупить неплохую видеокарту, то Core i7-11700KF будет весьма кстати. Вообще, никто не запрещает вам его разогнать, но в таком случае и конечная стоимость сборки будет намного выше.

Core i5-12600K создан для высоких скоростей. Не смотрите на то, что здесь всего 6 ядер, ведь ключевая особенность данного процессора заключается в способности разгоняться до высоких тактовых частот. Обязательно позаботьтесь о наличии системы жидкостного охлаждения. Стоит она не больше 10 000, но значительно увеличит эффект разгона. Не забывайте, что всё это стоит немалых денег, а в играх основной упор всё равно будет сделан на видеокарту. Может получиться, что вы потратите на сборку с Core i5-12600K в 2 раза больше, чем ваш знакомый на компьютер под Core i7-11700KF, а в итоге он на разницу купит дорогую видеокарту, а вы со своей Radeon RX 6600 останетесь позади.

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Для самых ленивых геймеров, которые предпочитают не думать о разгоне, высоких температурах и эффективном охлаждении, есть Core i7-11700F. Этот процессор лишён оверклокерского потенциала, но способен достигать тактовой частоты в 4.9 ГГц без особых усилий. Производительности этого камня будет достаточно для самых требовательных задач, а в играх он способен раскрыть любую видеокарту. Если вам не нужно удивлять ваших знакомых монструозной системой охлаждения на основе воды, то вы уже знаете, на каком процессоре вам стоит собрать свой идеальный компьютер.