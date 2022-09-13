Если у вас до сих пор стоит старая версия ПО, попробуйте найти более новую на соответствующих тематических форумах

Если сравнивать операционные системы Android и iOS, то первая значительно опережает вторую по функциональности, предлагая гибкие настройки, зрелую экосистему и расширенные возможности для продвинутых пользователей. При желании энтузиасты способны изменить чуть ли не каждый отдельно взятый элемент операционной системы, что способствует развитию всего проекта, а значит идёт на пользу всему сообществу. iOS намного более закрытая и основана на тотальном контроле за большей частью функций со стороны производителей. Такой подход даёт свои плоды, ведь разработка любых программных продуктов осуществляется в соответствие с едиными правилами. Это не спасает от засилья вирусов, но обеспечивает высокую стабильность и прогнозируемость.

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Стоит учитывать, что на базе iOS смартфоны выпускает только Apple, тогда как Google не препятствует любым производителям мобильных телефонов использовать собственные надстройки. При этом единых правил, на основе которых происходит создание кастомных оболочек, нет. В результате мы видим, что некоторые выпиливают системные службы Google, тогда как другие добавляют собственные клоны. Уже много лет ходят упорные слухи о том, что «корпорация добра» пытается убедить наиболее крупных производителей смартфонов следовать единым правилам. Пока инициатива зависла на месте, а одно из ключевых требований так и осталось без ответа. Речь об увеличении срока официальной поддержки гаджетов, а также выпуске собственных оболочек на базе новых версий Android на протяжение трёх лет и больше. К сожалению, сегодня даже флагманы с трудом дотягивают до такой цифры, поскольку подобные действия увеличивают нагрузку на разработчиков и требуют финансовых вливаний. Ну и не стоит забывать о продажах.

Предположим, если та же Xiaomi начнёт выпускать собственную оболочку MIUI не 1-2 года, как сейчас, а 3-5 лет, то старые смартфоны будут оставаться актуальными намного дольше, что увеличит их жизненный цикл и приведёт к падению продаж новинок. И всё же, всё плавно движется к тому, что сроки поддержки придётся увеличивать, поскольку совсем недавно ЕС принял соответствующие требования и планирует обязать следовать подобным правилам всех производителей, которые продают свои телефоны на территории Евросоюза. Пока же мы перейдём к текущей версии прошивки MIUI 13 на смартфонах Xiaomi.

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Итак, рассылка прошивки подходит к своему логичному завершению. Многие пользователи уже получили её по воздуху, тогда как некоторые даже не знают о необходимости проверять свой смартфон. Помните, что работа на старых версиях MIUI и Android небезопасна. Убедитесь в том, что ваш аппарат работает на самой последней версии. Если ваш смартфон есть в списке, но обновление не прилетело, то стоит либо заняться самостоятельной прошивкой, либо обратиться к профессионалам. Вполне возможно, что у вас есть проблемы в программном обеспечении, которые не позволяют установить новую MIUI 13. В любом случае подумайте о безопасности личных данных и цифровых финансов, ведь взломать смартфон на старой прошивке гораздо проще, чем на новой.

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