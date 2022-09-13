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Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
Криптовалютная биржа Huobi провела делистинг сразу семи популярных криптовалют
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Прогнозы о светлом будущем криптовалют буквально засыпают нас из каждого популярного технологического сайта. Тысячи экспертов высказывают своё мнение, а аналитики не гнушаются делать глубокомысленные выводы о том, сколько будет стоить Биткоин через месяц, год и даже 10 лет. Не секрет, что никто не может предугадать, как будет развиваться ситуация через несколько дней, поэтому подобные прогнозы кажутся невероятными, но не бесполезными. Всё дело в том, что в дело часто вступают профессиональные финансисты. Это специалисты, в задачи которых не только входит прогнозирование ситуации, но и попытка изучить максимальное количество переменных. В данном случае мы не собираемся обсуждать десятки и сотни мелких факторов, сосредоточившись на политике. Вернее будет сказать на отношении государств к тем или иным криптовалютам. 

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Здесь всё просто, ведь основная задача государства в финансовой сфере заключается в контроле и регулировании правовых норм. Как только Центробанк или любая другая политическая сила видит невозможность взять под контроль один из элементов, в ход вступают запреты и санкции. Криптовалюты слишком долго оставались вне сферы внимания политиков. На самом деле наиболее продвинутые чиновники уже давно говорят о необходимости выработки своевременных решений в отношение цифровых активов, но до недавнего времени общая стоимость криптовалют была настолько мала, что смысла напрягать государственную машину просто не было. Сегодня есть, что и реализуется. Многим может показаться, что всё происходит слишком медленно, либо не происходит совсем, только это не так. Вполне возможно, что мы даже не заметим, как правила игры изменятся, ведь обыватели узнают подробности только тогда, когда та или иная проблема касается лично их. 

Так вот, контроль над криптовалютами со стороны США, ЕС и ряда других стран неизбежен. Уже давно идут консультации между соответствующими органами, но пока единой точки зрения нет. В то же время, судя по происходящему, по некоторым пунктам западные страны смогли договориться. Например, им удалось принудить централизованные биржи отнять у находящихся под санкциями граждан России всю криптовалюту. По указке из Белого дома происходит введение тех или иных ограничений, а значит дядюшка Сэм уже принимает основные решения, а будет только хуже. Но если с Эфиром и Биткоином ничего не случится, то анонимные токены ждёт печальная судьба. Как стало известно, вчера биржа Huobi провела полный делистинг сразу семи криптовалют, несмотря на то, что многие из них считаются довольно популярными. Это: Horizen (ZEN), Monero (XMR), ZCash (ZEC), Decred (DCR), Dash (DASH), Verge (XVG) и Firo (FIRO). Обслуживание торговых операций было остановлено ещё 6 сентября, а вчера (12 сентября) монеты были окончательно удалены из системы. 

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Представители биржи заявили о том, что строго соблюдают политику в тех или иных регионах, но ничего конкретного в оправдание своих действий не сказали. Очевидно, что речь идёт о прямом требовании со стороны США, уже давно точащих зуб на анонимные криптовалюты. В связи с этим стоит отметить, что мнения относительно будущего подобных активов разделились. Предполагается, что в ближайшие годы давление на анонимные токены усилится, что приведёт к их исчезновению до 2030 года. Это пессимистичный сценарий, тогда как более вероятным считается переход некоторых из альткоинов (например, Monero) в подполье. Эти криптовалюты перестанут торговаться на биржах, но не потеряют свой статус. Но главное, их можно будет обменивать через децентрализованные биржи, а в некоторых случаях даже выводить в фиатные деньги. Делать это будет сложнее, чем сегодня, но на то мы и говорим о подпольных операциях, которые балансируют на грани закона, а иногда и вовсе нарушают все правовые нормы. Ну а когда мы увидим ужесточение политики правящих элит в сторону анонимных альткоинов, сказать сложно. И не забывайте, что сюда относятся популярные Сиба-ину (Shiba Inu) и Догикоин (Dogecoin). 

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#криптовалюты #monero #huobi
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