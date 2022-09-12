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Граждане РФ требуют с Sony 280 миллионов рублей за блокировку игр на приставках PlayStation 4/5
Шанс получить деньги невелик даже в случае позитивного решения суда
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В последние годы мы видели десятки нарушений демократии со стороны США и ЕС в сторону беднейших стран или тех, кто открыто высказался против военно-политической машины дядюшки Сэма. В пример можно привести правонарушения в Ираке, Сирии и многих других странах, не говоря о жёстких санкциях в сторону Ирана. Всё это время крупные западные корпорации активно делали вид, что не имеют отношения к происходящему. Каждый раз, когда журналисты пытались получить ответы на животрепещущие политические и социальные вопросы у руководства гигантов, в ответ слышали старую мантру: «мы вне политики». Казалось, что это действительно так, вот только первое же испытание было провалено с треском. Из России ушли сотни брендов, а в числе первых игровые студии, производители программного обеспечения и другого развлекательного контента. Всем понятно, что на правительство, которое принимает те или иные политические решения, подобные демарши не оказывают никакого воздействия. В то же время, когда та же Sony блокирует возможность покупать игры и слушать уже приобретённую музыку, то нет никаких сомнений, что страдают обычные граждане. Если вы ещё не забыли, то консоль PlayStation 5 продавалась под громким лозунгом «Play Has No Limits». В переводе это звучит как «Играй без границ». Подобные слова звучат как издевательство над теми, кто купил дорогую приставку, но не может воспользоваться функциями, за которые была честно уплачена вся сумма. 

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Ещё в мае несколько человек подали к Sony иск, требуя вернуть им доступ к PlayStation Store, разрешив покупать игры и пользоваться всеми сервисами, которые были заявлены для консоли. Долгое время проходило разбирательство, а сегодня Хорошевский районный суд Москвы принял решение пустить дело в производство. До 31 октября к иску могут присоединиться все заинтересованные стороны, а пока количество заявителей равняется 28 владельцам приставок производства Sony. Каждый из них не только требует возобновить работу сервисов в России, но и выплатить в виде компенсации за моральный ущерб по 10 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что требовать можно любую сумму, но в реальности очень многое будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь нужно выиграть иск. Если суд встанет на сторону пользователей, то японская компания будет обязана подчиниться. И вот здесь есть несколько проблем. 

Во-первых, иск получили сразу несколько юридических лиц. Это: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, зарегистрированная в Лондоне, а также российское отделение компании. Поскольку Sony официально покинула РФ, то может проигнорировать решение суда, что сведёт на нет все усилия адвокатов. В то же время, если на балансе юридического лица обнаружится достаточно средств для возмещения ущерба, то деньги изымут принудительно. К сожалению, пока ни одно из подобных дел ещё не увенчалось успехом. Так, с аналогичными исками выступили владельцы смартфонов Apple, которые потеряли возможность использовать сервис Apple Pay и другие плюшки смартфонов яблочной компании. Кроме того, в различные российские инстанции были поданы и другие иски. Один из самых громких против Netflix. Которая свернула свою деятельность в России, оставив подписчиков платных пакетов ни с чем. 

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Юристы уверяют, что в ближайшие месяцы подобных дел будет всё больше, вот только многие из пострадавших пользователей так и останутся с носом. Западные компании активно ликвидируют российские представительства. Деньги со счетов российских физических лиц тают, а имущество переходит к новым владельцам, которые становятся временными правопреемниками. Претензий к ним у судов быть не может, поскольку они не имеют отношения к материнской компании. К примеру, Sony Music продолжит работать в РФ, но только с российскими исполнителями. Деталей юридических коллизий в прессе нет, а значит не исключено, что даже при желании выбить денег за блокировку подписки с японцев нельзя. 

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#sony #санкции #playstation
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