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Российские меломаны потеряли доступ к альбомам Sony – Элвис, Бйонсе, AC/DC и другие ушли с рынка РФ
На горизонте полная блокировка, ведь уже вскоре об уходе сообщат Universal Music и Warner Music
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Если вы сегодня читали сводки, которые публикуются в рамках спецоперации, то могли убедиться в медлительности чиновников, принимающих ключевые решения. Несмотря на тот факт, что со стороны противника произошло накопление в размере 9000 солдат, командование РФ не сосредоточило ни на одном направлении достаточную для отражения удара силу, а в результате наблюдается катастрофический прорыв фронта. Всё это не касается нашей темы, но ярко характеризует происходящее как на фронте, так и в мирной жизни.

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Ещё в марте ключевые западные компании объявили об уходе с российского рынка. Кто-то сделал это незамедлительно, поскольку не был обременён долгосрочными контрактами. Именно так поступили голливудские студии, а в результате жители России уже полгода не могут смотреть новинки в кинотеатрах. Идеи о принудительном лицензировании витали в воздухе ещё полгода назад, но всё это затерялось в кулуарах Госдумы. Сложно понять, почему до сих пор нет соответствующего решения, и чего ждут чиновники, ведь ситуация будет только ухудшаться. Ясно, что после появления в свободном доступе фильмов, народ смотрит пиратские версии, но таким образом можно окончательно потерять кинотеатры, которые и так с трудом выживают. Но если фильмы можно хотя бы частично заменить сериалами, то с музыкой всё намного сложнее.

Согласно официальным данным, предоставленным западными звукозаписывающими компаниями, за последние годы российский музыкальный рынок рос семимильными шагами. Так, выручка за 2021 год достигла 328 миллионов долларов, а в результате страна заняла 13 место в мире. Это не рекорд, но аналитики уверяли, что уже в ближайшее время РФ войдёт в десятку, поскольку только за 2021 год рост выручки составил 58%. Очевидно, что для ключевых брендов потеря такого жирного куска – это серьёзный удар, но даже это не способно остановить решимость руководства крупнейших лейблов. Как стало известно, сегодня об окончательном решении уйти из России объявила Sony Music. Представители японской корпорации уже обратились к отечественным стриминговым компаниям с просьбой удалить все альбомы, права на которые принадлежат Sony. Если вы думали, что таких единицы, то сильно ошиблись, ведь на самом деле речь идёт обо всех исполнителях, ранее доступных под лейблом Sony Music. На минуточку, это и Бритни Спирс, и Элвис Пресли и Бйонсе и даже AC/DC. В данным момент неясно, что на это ответят российские компании, а значит пока сложно предугадать дальнейшее развитие событий.

Стоит учитывать, что о решении уйти с российского музыкального рынка уже сообщили Universal Music и Warner Music, а значит уже вскоре меломаны могут лишиться всей зарубежной эстрады. Самое смешное здесь то, что никто не будет никому ничего компенсировать. Например, вы купили какое-то количество альбомов у одной из указанных выше компаний, но теперь просто лишитесь всей коллекции по мановению волшебной палочки. Эксперты отмечают, что обычно лицензионные контракты с российскими стриминговыми службами и другими подобными компаниями заключаются на год, а после продлеваются в автоматическом режиме. На этот раз никто ничего продлевать не будет, а значит уже очень скоро российские пользователи потеряют как бесплатные композиции, так и ранее купленные.

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В данном случае мы пока не видели реакцию политиков, которые и должны решать подобные проблемы. Очевидно, что фанатов Весёлого Роджера подобные демарши со стороны западных лейблов не остановят, но за последнее десятилетие очень многие меломаны привыкли платить небольшую сумму денег за полный доступ к мировой музыке. Очень скоро придётся либо перестать причислять себя к числу меломанов, либо активно заниматься пиратством. К счастью, музыкальные композиции не занимают много объёма в памяти, а благодаря большим накопителям на современных смартфонах вы легко загрузите туда все ваши любимые песни. Источник

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#sony #санкции #музыка
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