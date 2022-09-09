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Marvel's Spider-Man штурмует российские торренты – какую видеокарту купить для лучшей РПГ 2022г
Marvel's Spider-Man может похвастать глубоким продуманным сюжетом, который на несколько недель погружает вас в сложную жизнь Питера Паркера
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Определить лучшую игру года крайне сложно. Если вы спросите мнения у десятков геймеров, то услышите кардинально разные наименования, а прийти к единому мнению невозможно. Именно поэтому разработчики забрасывают нас различными жанрами, что позволяет получать высокие продажи среди любителей шутеров, гонок и ролевых игр. Если говорить по последнем жанре, то пока на майку лидера претендует Marvel's Spider-Man. Оригинальная игра вышла на PlayStation 4 в далёком 2018 году, где получила массу положительных вызовов. Спустя 4 года Питер Паркер добрался до персональных компьютеров, где получила восторженные отзывы критиков и геймеров.

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Поскольку легально купить игру в России невозможно, то остаётся только скачивать взломанную версию. К счастью, Sony забыла интегрировать Denuvo, поэтому любители супергероики уже давно прошли игру. Автор данного материала завершил прохождение несколько дней назад и теперь с нетерпением ждёт продолжения. Кстати, Sony любезно вложила в игру все ранее вышедшие дополнения, которые расширили историю, сделав её действительно завершённой. И вот здесь на пути у геймеров совершенно неожиданно становятся высокие требования. Сегодня мы рассмотрим наиболее подходящие видеокарты для Marvel's Spider-Man Remastered.

Если вы ищете видеокарту NVIDIA для разрешения 4К, то придётся остановиться на GeForce RTX 3080. Видеокарта обладает солидной мощью и будет ещё долго оставаться актуальной даже в самых требовательных играх. Кстати, мы предлагаем присмотреться не к оригинальному графическому чипу, который увидел свет в 2020 году, а к его прокачанной версии от 2022 года. Ключевые отличия кроются в самом чипе, ведь здесь 12 Гб видеопамяти и 384-битная шина, что позволяет получить более значительные результаты в современных играх.

Намного интереснее смотрится Radeon RX 6800 XT. Это видеокарта производства AMD, поэтому многие геймеры даже не смотрят в её сторону. А зря, ведь по производительности она не только не уступает более дорогой GeForce RTX 3080, но и предлагает 16 Гб видеопамяти. GIGABYTE не стала придумывать сверхэффективный кулер, но в целом система охлаждения кажется неплохой и сможет обеспечить достаточный отвод тепла. Ну а разница в цене не может не радовать кошельки разумных геймеров.

Для 2К вполне подходящим выбором станет GeForce RTX 3070. Эта видеокарта имеет неплохой запас мощности, что позволит не думать о нехватке fps даже спустя 4 года после покупки. Количество памяти установлено на отметку 8 Гб, но раз уж мы рекомендуем эту видеокарту для 2К, то в данном случае можно не волноваться о нехватке памяти. Marvel's Spider-Man будет выдавать стабильно выше 60 кадров в секунду, хотя цену за видеокарту сложно назвать демократичной.

Для тех, кто хочет платить меньше, а получать больше, в наличии Radeon RX 6650 XT. По чистой производительности данная видеокарта уступает указанной выше GeForce RTX 3070, но ведь мы говорим о разнице в цене в размере 18 000 рублей. При этом вы продолжите играть в Marvel's Spider-Man в разрешении 2К без зависаний и падений fps. Кро всему прочему Radeon RX 6650 XT ещё и является нетребовательной, а значит будет работать на вашем старом компьютере, тогда как GeForce RTX 3070 потребует обновить блок питания.

Если вы с большим трудом подкопили 23 тысячи рублей, то смело берите GeForce GTX 1660 SUPER. ASUS оснастила эту видеокарту отвратительной системой охлаждения с одним громким кулером. В данном случае альтернатив просто нет, ведь за такую сумму ничего быстрее в магазине нет. В то же время, если вы привыкли играть в наушниках, то GeForce GTX 1660 SUPER легко раскроет Marvel's Spider-Man в 1080р на самых высоких настройках графики. Ну а в любых других задачах даже такая примитивная система охлаждения не будет слишком шумной.

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Ну и для самых бедных геймеров есть GeForce GTX 1650 за 16 тысяч рублей. Эта видеокарта позволяет ознакомиться с современными играми, но вы точно не увидите продвинутую графику, спецэффекты и тем более трассировку лучей, о которой кричат из каждого утюга. Если вы неприхотливы, то это ваш выбор, ведь даже за такую сумму вы получите доступ ко всем актуальным играм.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #spider-man
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