Делаем выбор правильно, ведь в нашем материале можно найти только самые выгодные процессоры

Сегодня мы разбирали статистику Steam, в рамках которой можно было ознакомиться со статистикой проникновения графических чипов в ряды обычных геймеров. Как оказалось, флагман NVIDIA GeForce RTX 3090 за два года со старта продаж умудрился попасть в руки 0.5% всех любителей компьютерных игр. Можно ли назвать это провалом? Очевидно, что да, ведь производители забили склады мощными графическими чипами, которые теперь продают с большим дисконтом. Несмотря на распродажи, желающих расстаться с солидной суммой не так много.

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Статистики продаж дорогих процессоров у нас нет, но можно было бы предположить, что геймеры не торопятся скупать флагманы по бешеным ценам. Именно поэтому разумные люди должны делать правильный выбор. Увы, но не всегда этот самый выбор очевиден, поэтому приходится долго изучать тестовые конфигурации, а после подбирать оптимальную по цене и производительности модель. Сегодня мы всё сделали за вас, а значит нужно только собрать нужную сумму денег.

Если вы хотите получить ультимативный уровень производительности, то стоит присмотреться к процессору Core i7-12700F. Это тот самый Alder Lake, о котором так много говорят фанаты Intel. Особенность данного камня заключается в том, что он лишён разгонного потенциала, благодаря чему вы убиваете сразу двух зайцев. Во-первых, можно сэкономить солидную сумму денег. Во-вторых, вы получаете максимальную производительность и тактовую частоту 4.9 ГГц. Вам не потребуется материнская плата за 600 долларов, а значит можно купить очень неплохую видеокарту, которая возьмёт на себя решение игровых задач.

Ryzen 7 5800X был и ещё долго будет оставаться универсальным процессором для тех, кто ценит свои деньги, но не хочет связываться с бюджетным сегментом. Перед вами открываются широкие возможности. К примеру, можно собрать мощную сборку, что потребует немалых денежных вливаний. А можно сэкономить на каждой комплектующей. Результат превзойдёт самые смелые ожидания, ведь производительность в любом случае не пострадает, и количество кадров в играх зависит напрямую от видеокарты.

Не менее интересен Core i5-12600. В данном случае вы экономите деньги на самом процессоре, а разгоном пусть балуются энтузиасты, у которых в кармане есть лишние деньги на дорогую систему жидкостного охлаждения, оперативную память DDR5 и материнскую плату на базе флагманского чипсета Z690. С Core i5-12600 всё куда проще, ведь скоростные показатели способны впечатлить даже самых требовательных геймеров. Это аналог указанного выше процессора Core i7-12700F, но с той лишь разницей, что финальная цена системного блока окажется намного меньше. Отличный выбор для разумного пользователя.

Ну и вершина разумности – это Ryzen 7 5700G. Данный процессор включает 8 ядер и способен справляться с любыми задачами играючи. К счастью, это не главная черта этого камня, ведь он построен на гибридном чипе, внутри которого скрыт самый продвинутый графический процессор на рынке. Никто не обещал, что вы получите доступ ко всем компьютерным играм на планете, но старые тайтлы 5-летней давности будут буквально летать. Кстати, цены на материнские платы на базе сокета АМ4 стоят очень недорого, а выбор огромен.

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Ну и для тех, кто хочет погонять новое железо без жутких трат, существует Core i5-11600KF. Это процессор с разблокированным множителем, который способен даже на воздухе достичь 5 ГГц. Купите к нему систему жидкостного охлаждения, а после попробуйте свои шансы, ведь далеко не все камни способны даже под водой разгоняться. Не забывайте, что сборка на базе Core i5-11600KF стоит намного дороже, чем на любом другом указанном выше камне. Всё дело в материнской плате, ведь политики Intel обязывает брать для разгона самый топовый чипсет. Помните об этом, а иначе попадёте впросак.