Разрешение 4К так и не стало популярно среди обычных геймеров

Хотелось бы сказать, что противостояние NVIDIA и AMD продолжается, вот только Лиза Су явно не настроена всерьёз выйти против Дженсена Хуанга. Глава красных отгружает производителям игровых приставок миллионы чипов, что позволяет получать высокий доход. Очевидно, что сегодня наращивать производственные мощности нет ни желания, ни возможности. Как показал отчёт за 2 квартал, падение рынка настольных видеокарт только ухудшило и без того шаткое положение AMD, в результате чего на 5 видеокарт NVIDIA продаётся только 1 видеокарта серии Radeon RX. Насколько всё плохо, покажет отчёт за третий квартал. Зелёные активно подбрасывали геймерам скидки, но не решились перейти в средний ценовой сегмент. Именно поэтому все усилия Дженсена Хуанга могут оказаться безрезультатными.

реклама

Пока всё это ещё только предстоит узнать, подоспел свежий отчёт Steam, позволяющий сделать выводы о том, что вообще происходит в головах геймеров. Прежде всего стоит обратить внимание на то, какие вообще мониторы были популярны среди любителей компьютерных игр. Как видите, дисплеи с разрешением 2К и 4К так и не стали народными. Видеокарты всё ещё стоят дорого, а за высокие разрешения приходится платить как минимум в два раза больше, чем за 1080р. Особенно заметна потеря интереса со стороны NVIDIA. Если вы внимательно изучите результаты работы маркетинговых компаний 2022 года, то не отыщите там ни одного упоминания о приближении эры 4К. Похоже, проблемы сохранения стабильных продаж волнуют Дженсена Хуанга больше, чем реклама неработающих технологий. Одновременно с этим теряют рынок и мониторы с разрешением 1080р. Это невероятно, но за август в системе статистики Steam появилось на 1% больше мониторов с разрешением 1366x768р. Это может говорить только об одном, геймеры переходят на бюджетные модели, поскольку вкладывать деньги в дорогие лэптопы нет ничего смысла.

На носу выход графических чипов следующего поколения, поэтому очень многие пользователи предпочитают пересидеть на чём-то попроще, а после инвестировать приличную сумму в игровую машину. Всё вышесказанное подтверждается данными о динамике изменения за месяц. Обратите внимание, что среди геймеров пользовались спросом только две видеокарты. Так, GeForce RTX 3060 стало на 0.66% больше, что позволило этому графическому чипу занять первое место по продажам за август. На пятом месте с показателем 0.24% расположилась GeForce RTX 3050. А все остальные изменения стали следствием экспансии встроенной графики Intel на настольных процессорах и ноутбуках. Красным удалось занять совсем немного места под солнцем, тогда как ещё одна видеокарта GeForce RTX 3060 Ti только на 12-й позиции.

Флагманы NVIDIA и AMD так и не показали сколько-нибудь заметных изменений. Это значит, что продажи таких видеокарт даже с большими скидками не могут оказать влияния на общие тенденции рынка. Геймеры привыкли платить за развлечения ограниченные суммы, а сегодня вместо 250-300 долларов многим приходится выкладывать все 400. В связи с этим Дженсен Хуанг уже высказывал претензию. По его словам, среднюю цену на видеокарту необходимо поднять до 500 долларов. Якобы, графический чип – это основа компьютер, без которой играть просто невозможно. Нам понятен посыл главы NVIDIA, который хочет получать больше денег любыми средствами. Вот только в сложившихся условиях делать это будет всё сложнее.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Проблема кроется в том, что в 2022 году на полки магазинов попадут исключительно флагманы. Это значит, что GeForce RTX 4060 можно будет купить весной 2023 года. Логично будет предположить, что до этого времени никаких ощутимых скидок на видеокарты среднего ценового диапазона не будет. Уже в августе желающих покупать дорогостоящие видеокарты было мало, а в сентябре и октябре любители компьютерных игр и вовсе могут затаиться. Ну а больше о тенденциях рынка видеокарт мы узнаем уже в начале следующего месяца.