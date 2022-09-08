Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
Криптооптимисты уверяют, что этой зимой мы увидим новые рекорды на рынке криптовалют
рекомендации
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Когда сегодня многие горячие головы рассказывают по причинах глобального экономического кризиса, то напрочь забывают о том, что проблемы начались ещё в 2020 году. Коронавирус пришёл неожиданно, а тысячи лучших европейских и американских учёных оказались не готовы противостоять новой опасности. Вполне возможно, что многие из этих ребят в этот момент сидели в биолабораториях стран NATO, поэтому получили разнарядку не мешать сокращению поголовья беднейших стран, но это уже детали. Ясно одно, Европа встретила 2022 не в лучшем состоянии, а США имеют кредиты, отдать которые нет никакой возможности. Решение о поддержке населения живыми деньгами в 2020 году казалось логичным, но ударило по экономике США и ЕС, а с введением антироссийских санкций всё только ухудшилось. Если вы сегодня взгляните на новостные ленты европейской прессы, то наравне с проплаченными призывами поддерживать войну в Украине, там можно прочесть требования к властям снизить цены на энергоносители из-за опасения встретить зиму в холодных квартирах.

реклама

Если копнуть глубже, то можно увидеть довольно странную тенденцию. Так, сегодня европейские, британские и американские гиганты, занимающиеся закупкой и добычей углеводородов, получают огромные прибыли, измеряющиеся десятками миллиардов долларов. Казалось бы, политики могут принудить этих ребят умерить аппетиты, что позволило бы существенно сократить нагрузку на сотни миллионов обычных граждан. Вот только эти самые политики кормятся с рук владельцев мегакорпораций, поэтому предпочитают решать проблемы самым неэффективным способом. Занявшая пост премьер-министра Англии Лиз Трасс и вовсе объявила о субсидировании счетов на электричество британцев на сумму 170 миллиардов фунтов. На минуточку, это 5% годового бюджета, а значит чем-то придётся пожертвовать. При этом эксперты уверены, что денег не хватит, а уже очень скоро Евросоюз и США перейдут к печатанию новых купюр.

Единого мнения на эту тему нет, но криптооптимисты уверены, что такой шаг станет своеобразным триггером, позволяющим Биткоину вернуться в высшую лигу и начать дорожать. Поскольку на фоне рисования всё больше го количества евро и долларов рост инфляции усилится, то единственной тихой гаванью для денег жителей западных стран станут цифровые активы. Несмотря на все усилия американских властей, дядюшка Сэм ещё не взял под контроль Биткоин, хотя биржи уже сообщают ему о каждом сомнительном переводе. Но если с первой криптовалютой возникают вопросы, то относительно будущего Эфира звучит всё больше оптимистичных прогнозов.

Как вы уже знаете, на следующей неделе Эфир перейдёт на PoS, что остановит добычу при помощи традиционного майнинга, лишив прибыли тысячи фермеров. Что для одного горе – другому радость. Аналитики уверены, что рынок позитивно отреагирует на перевод криптовалюты на стейкинг, а последние дни мы видим, как рынок пробует выйти за границы 1700 долларов. Пока прорвать оборону не удаётся, но с приближением дня «Х» рывок в направлении 2000 долларов кажется неизбежным. Многие эксперты основывают свои выводы исходя из учёта глобальной экономики, поддерживая идею о неизбежном обращении людей к криптовалютам на фоне обесценивая фиатных денег.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот показатель суточных торгов не внушает доверия. Дело в том, что именно эту цифру считают индикатором, позволяющим сделать вывод о том, в каком направлении движется рынок. В последние дни инвесторы осторожны, а трейдеры не спешат делать рискованных ставок. Вполне возможно, что это связано с новостями, которые опубликовали разработчики Эфира. 6 сентября было активировано обновление Bellatrix, в результате которого стало ясно, что половина цепочек не готова к переходу на PoS. Таким образом все они могут либо создать новый форк, либо просто потерять доступ к системе, оказавшись за бортом. Эксперты полагают, что в ближайшую неделю под давлением разработчиков основная часть всё же перейдёт на новую версию программного обеспечения. Источники: 1, 2, 3, 4

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#биткоин #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
12
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
33
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
71
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
6
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
22
Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
11
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
3
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
10
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
41
Отечественный чипмейкер Микрон обязался увеличить в два раза число выпускаемых чипов
13
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
9
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
11
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
16
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ – серия Radeon RX 6000 уже ниже рекомендованной стоимости
9
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
14
Poco F1, Mi 9 и ещё 31 старый смартфон Xiaomi 2018-2020 года получил новую прошивку Android 13
1
Стоковый Core i9-13900K с DDR5-6400 протестировали в Geekbench — до 40% быстрее предшественника
12
Bitcoin провалился ниже 19 тысяч долларов
15
Энтузиаст напомнил об одном из преимуществ процессоров Ryzen 7000 над Intel Core 13-го поколения
10

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
19
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
80
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
О самых дорогих видеокартах в мире
14
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
17
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
1

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
11:17
Собирая игровой ПК, стоит позаботиться о быстрой памяти вне зависимости от того, какую версию Windows вы используете - наркоман чтоле? Тогда сразу пиши - нахрен медленную память берите везде побыстрее...
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
taurus88
11:15
>как то конкурировать с рдна??? падсталом. чувак, так толсто что твой жир даже в мой монитор перетёк.
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
taurus88
11:14
если ты действительно девочка, которая интересуется пк-железками со времён ривы тнт, то - моё почтение.
Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
Bella_Lugosi
11:11
ГрОши в России валюта номер раз.
Вытеснив доллар и евро, китайский юань может стать валютой номер один в России
Slonoboj
11:11
Так вентили вроде 4х пиновые, материнка сама должна регулировать обороты, что бы не было шума в простое или лёгких задачах.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
taurus88
11:10
ладно хер с ней с этой их сегодняшней экономией, засухой и прочим. самый смак у бриттов - раздельные краны для холодной и горячей воды в домах. не везде конечно, ибо смесители удобней (кто бы сомневал...
Геймерам из Европы и Британии рассказали, как экономить электричество на PS4, PS5 и Xbox Series X/S
Иван Кирби
11:09
Ящик гвоздей не забудь!
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
Всеволод Папшев
11:06
Я наоборот. 2х1070 - radeon vii - 3080
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
Felsher-03
11:05
Летчики еще в 30е годы говорили, что с хорошим мотором и забор - полетит!))
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
Руслан Знамов
11:04
Спираль дала плоды в виде Авангарда ...
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем