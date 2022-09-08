Криптооптимисты уверяют, что этой зимой мы увидим новые рекорды на рынке криптовалют

Когда сегодня многие горячие головы рассказывают по причинах глобального экономического кризиса, то напрочь забывают о том, что проблемы начались ещё в 2020 году. Коронавирус пришёл неожиданно, а тысячи лучших европейских и американских учёных оказались не готовы противостоять новой опасности. Вполне возможно, что многие из этих ребят в этот момент сидели в биолабораториях стран NATO, поэтому получили разнарядку не мешать сокращению поголовья беднейших стран, но это уже детали. Ясно одно, Европа встретила 2022 не в лучшем состоянии, а США имеют кредиты, отдать которые нет никакой возможности. Решение о поддержке населения живыми деньгами в 2020 году казалось логичным, но ударило по экономике США и ЕС, а с введением антироссийских санкций всё только ухудшилось. Если вы сегодня взгляните на новостные ленты европейской прессы, то наравне с проплаченными призывами поддерживать войну в Украине, там можно прочесть требования к властям снизить цены на энергоносители из-за опасения встретить зиму в холодных квартирах.

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Если копнуть глубже, то можно увидеть довольно странную тенденцию. Так, сегодня европейские, британские и американские гиганты, занимающиеся закупкой и добычей углеводородов, получают огромные прибыли, измеряющиеся десятками миллиардов долларов. Казалось бы, политики могут принудить этих ребят умерить аппетиты, что позволило бы существенно сократить нагрузку на сотни миллионов обычных граждан. Вот только эти самые политики кормятся с рук владельцев мегакорпораций, поэтому предпочитают решать проблемы самым неэффективным способом. Занявшая пост премьер-министра Англии Лиз Трасс и вовсе объявила о субсидировании счетов на электричество британцев на сумму 170 миллиардов фунтов. На минуточку, это 5% годового бюджета, а значит чем-то придётся пожертвовать. При этом эксперты уверены, что денег не хватит, а уже очень скоро Евросоюз и США перейдут к печатанию новых купюр.

Единого мнения на эту тему нет, но криптооптимисты уверены, что такой шаг станет своеобразным триггером, позволяющим Биткоину вернуться в высшую лигу и начать дорожать. Поскольку на фоне рисования всё больше го количества евро и долларов рост инфляции усилится, то единственной тихой гаванью для денег жителей западных стран станут цифровые активы. Несмотря на все усилия американских властей, дядюшка Сэм ещё не взял под контроль Биткоин, хотя биржи уже сообщают ему о каждом сомнительном переводе. Но если с первой криптовалютой возникают вопросы, то относительно будущего Эфира звучит всё больше оптимистичных прогнозов.

Как вы уже знаете, на следующей неделе Эфир перейдёт на PoS, что остановит добычу при помощи традиционного майнинга, лишив прибыли тысячи фермеров. Что для одного горе – другому радость. Аналитики уверены, что рынок позитивно отреагирует на перевод криптовалюты на стейкинг, а последние дни мы видим, как рынок пробует выйти за границы 1700 долларов. Пока прорвать оборону не удаётся, но с приближением дня «Х» рывок в направлении 2000 долларов кажется неизбежным. Многие эксперты основывают свои выводы исходя из учёта глобальной экономики, поддерживая идею о неизбежном обращении людей к криптовалютам на фоне обесценивая фиатных денег.

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А вот показатель суточных торгов не внушает доверия. Дело в том, что именно эту цифру считают индикатором, позволяющим сделать вывод о том, в каком направлении движется рынок. В последние дни инвесторы осторожны, а трейдеры не спешат делать рискованных ставок. Вполне возможно, что это связано с новостями, которые опубликовали разработчики Эфира. 6 сентября было активировано обновление Bellatrix, в результате которого стало ясно, что половина цепочек не готова к переходу на PoS. Таким образом все они могут либо создать новый форк, либо просто потерять доступ к системе, оказавшись за бортом. Эксперты полагают, что в ближайшую неделю под давлением разработчиков основная часть всё же перейдёт на новую версию программного обеспечения. Источники: 1, 2, 3, 4.