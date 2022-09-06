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Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
Майнеры переходят в сеть Ethereum Classic и активно скупают эту криптовалюту в ожидании перехода Эфира на стейкинг
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Ещё полгода назад слова Виталика Бутерина о скором переходе на стейкинг воспринимались как очередная шутка. Майнеры посмеивались, а эксперты крутили пальцем у виска. Неудивительно, ведь основатель Эфира обещал отказаться от традиционной добычи криптовалюты при помощи майнинга уже много лет. Летом стало ясно, что парень не шутит, ведь были запущены тестовые сети, а в итоге разработчики абсолютно внезапно заявили, что 15 сентября майнеров попросят выйти за дверь. Сегодня очевидно, что вариантов у фермеров просто нет, ведь всё уже решено, а к инициативе Виталика Бутерина присоединились не только крупнейшие биржи, но и пулы. Многие майнеры ругают полы за то, что они предали интересы майнеров, но всё это уже не актуально, ведь именно сегодня был дан старт обновлению Bellatrix, которое должно подготовить сеть к переходу на Proof of Stake (PoS).

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В данном случае обновление не несёт никаких ключевых решений, поскольку предполагает внедрение механизма, который инициализирует проверку ключевых валидаторов сети. Разработчики должны убедиться, что большая часть активных адресов, включая майнеров и держателей Эфира, установила финальную версию программного обеспечения. Такой ход позволит убедиться в том, что большая часть адресов совместимы с новым протоколом PoS, а в ходе следующего хадфорка не создадут тупиковую цепочку, способную сгенерировать форк Эфира. Отметим, что сообщество майнеров полно решимости, ведь некоторые из них уже объединились, а фьючерсы криптовалюты Ethereum PoW (ETHW) доступны для покупки.

Финальный хардфорк, в ходе которого Эфир перейдёт на стейкинг, носит название Paris и будет активирован в течение 10 дней после 10 сентября. Если майнеры продолжат также активно копать криптовалюту, то это случится до 15 числа. В связи с предстоящими переменами наблюдается несколько любопытных фактов. Прежде всего всё больше держателей Эфира оставляют свои монеты в стейкинге, надеясь получить как можно больше прибыли за счёт пассивного заработка. Пока по этому поводу сказать особенно нечего, ведь процентная ставка невелика (до 5%), а после размещения монет на счету он блокируется на время от шести месяцев до одного года.

Но самые интересные события происходили сегодня с криптовалютой Ethereum Classic (ETC). Напомним, это самый вероятный кандидат на замену традиционному Эфиру. Предполагается, что именно сюда хлынут сотни тысяч майнеров. Как видите, за прошедшую неделю курс альткоина ощутимо вырос, а сегодня стоимость этой монеты достигала 40 долларов. Это значит, что за сутки рост составил чуть меньше 30%. Рекордными темпами растёт и хешрейт Ethereum Classic, который достиг 48.83 TH/s. Эксперты отмечают, что майнеры активно переводят свои мощности на этот альткоин, но все самые высокие темпы ещё впереди. Но куда важнее показатель суточных торгов, который вырос на 140%. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы и обычные люди активно скупают Ethereum Classic, а суточные торги впервые за многие месяцы превысили 3 миллиарда долларов.

А вот Эфир пока не демонстрирует впечатляющего роста. Сложно сказать, куда подует ветер, ведь криптовалюты чрезвычайно волатильны, а инвесторы могут выбрать другую криптовалюту, которая покажется им более перспективной. В то же время всё больше экспертов сходится во мнении, что будущее Эфира безоблачно. Майнеры больше не смогут оказывать влияния на решения команды, а значит разработчики будут совершать те или иные изменения в системе намного быстрее, чем это было до этого. Если вспомнить слова Виталика Бутерина, то можно сделать выводы, что криптовалюты продолжат совершать ценовые скачки. Не исключено, что уже через месяц Ethereum Classic подорожает в 10 раз, но никто не даст гарантию, что уже через год даже стоимость Биткоина не рухнет до 10 000 долларов. Во многом происходящее на рынке связано с фундаментальными факторами, которые так или иначе вызваны глобальной, экономической и политической стабильностью.

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Например, уже несколько раз, когда ФРС США повышала кредитную ставку, традиционные биржевые индексы реагировали падением, а криптовалюты дешевели, достигая антирекордов. Помните, что уже в сентябре состоится очередное заседание, в рамках которого ставка может быть увеличена, а последствия такого шага предсказать невозможно.

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#майнинг #эфир #ethereum classic
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