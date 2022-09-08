God of War довольно требовательная видеокарта, поэтому придётся основательно потратиться

2021 год стал одним из самых бедных на релизы новых игр. Можно смело сказать, что количество блокбастеров от известных студий было сведено к минимуму. Мало того, некоторые и вовсе отложили выход игр, а ожидаемые в 2022 году релизы так и не состоялись. Разработчики сделали вид, что так и планировали, хотя есть мнение, что всё дело нежелании встать в лужу. Так, в 2021 году наблюдался криптобум, когда видеокарты достались геймерам в час по чайной ложке, а значит высокие технологии и продвинутые движки было просто некому оценить.

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Пожалуй, всё так и оставалось бы печально, если бы не Sony, которая порадовала пользователей компьютеров портированием своих эксклюзивов на ПК. Автор данного материала играл почти во все вышедшие за несколько лет игры, которые ранее считались прерогативой консоли PlayStation, и может с уверенностью заявить, что самой невероятной стала God of War. История Кратоса полна драматических поворотов, а сценаристы выполняют свою работу даже лучше, чем их коллеги, занятые в производстве кинофильмов. Смотреть на то, как развиваются сюжетные линии, интересно, а противники не кажутся мальчиками для битья. Особенно впечатляет битва с драконом, но мы уже забегаем слишком далеко. Если вы давно мечтали поиграть в эксклюзивы Sony, то сегодня все они спокойно лежат на торрентах. Качайте на здоровье, ведь японцы запретили их продавать российским геймерам.

И всё бы хорошо, но перед нами достаточно требовательные игры. Сегодня мы разберём оптимальные видеокарты, которые стоит купить для God of War. Если у вас монитор с разрешением 4К, то мы предлагаем остановить свой выбор на GeForce RTX 3070 Ti. Учитывайте, что это даже не флагман текущей линейки NVIDIA, а значит увидеть максимальные настройки не получится. В интернете есть много тестов, в которых можно убедиться в том, что эксклюзивы Sony отлично смотрятся на высоких настройках. Ну и не стоит забывать о возможности использовать фирменные технологии масштабирования, что значительно повышает производительность.

Для тех, кому повезло стать обладателем монитора 2К, есть Radeon RX 6650 XT. Это очень серьёзная заявка на ультимативный уровень графики, поскольку под капотом у видеокарты AMD кроется крайне мощный движок. 8 Гб видеопамяти достаточно для самых сложных сцен, а особенно удивляет 128-битная шина. Несмотря на этот показатель производительность Radeon RX 6650 XT находится на высоком уровне, что позволяет надолго забыть о сложностях с запуском современных игр. В God of War в 2К можно рассчитывать на высокие графические настройки, а приятным бонусом идёт мощная система охлаждения от GIGABYTE. Благодаря этому можно не только попробовать свои силы в разгоне, но и ожидать тишины и низких температур.

За ту же сумму за зелёный лагерь выступает GeForce RTX 3060. Видеокарта довольно неплохо справляется со своими задачами, но не может считаться конкурентом для Radeon RX 6650 XT. Инженеры NVIDIA перемудрили с ценой, а AMD пусть и продавала свою видеокарту изначально дороже, быстро сменила гнев на милость. В результате GeForce RTX 3060 получилась неплохой для своей серии, поскольку может тянуть все современные игры в 2К, но решительно не способна противостоять Radeon RX 6650 XT. К сожалению, лишь небольшое количество геймеров знает об этом факте, поэтому продажи более быстрой видеокарты AMD ниже GeForce RTX 3060.

Ну а владельцы мониторов с разрешением 1080р могут остановиться на отметке 25 тысяч рубликов, ведь для раскрытия потенциала God of War достаточно скромной GeForce GTX 1660 SUPER. Видеокарта получила 6 Гб видеопамяти, что даже сегодня достаточно для народного разрешения. Если у вас мощный процессор последних поколений, то с высокой долей вероятности вы сможете увидеть максимальные настройки графики. Ну а обладателям старых серий стоит рассчитывать на высокие.

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Бывает такое, что денег на видеокарты вы собрали критически мало. В этом случае можно подкопить, а можно купить Radeon RX 6500 XT. Мы бы не стали называть эту видеокарту оптимальной или лучшей в своём классе. Она просто тянет игры, и делает это неплохо. Рассчитывайте на средневысокие настройки, хотя здесь очень многое будет зависеть от процессора, количества оперативкой памяти и многих других нюансов.