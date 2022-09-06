Radeon RX 6900 XT впервые стоит около 90 000 рублей

В последнее время мы всё чаще слышим о том, что NVIDIA скидывает цены на свои графические чипы. По большей части праздник жизни доступен американским геймерам, но некоторые скидки доходят и до Европы. В то же время складывается такое ощущение, что всё это время AMD сидит в глубоком окопе и ничего не делает. На самом деле, если судить по статистике за 2 квартал, красные действительно снизили продажи, тогда как даже падение спроса на видеокарты позволило зелёным увеличить свою долю до 80%.

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Неясно, почему AMD останавливает отгрузки, ведь сегодня самое лучшее время для продаж. На носу новое поколение, а благодаря возросшему росту со стороны геймеров можно неплохо заработать. Ясно, что нужно скидывать цены до рекомендованных и ниже, но вместо этого Лиза Су останавливает производство. Сегодня попробуем убедиться в том, что скидки на видеокарты красной команды есть, рассмотрев 5 самых выгодных графических чипов в магазине Регард.

Radeon RX 6900 XT пришла в российскую розницу за 93 тысячи рублей, но ни в 2020, ни тем более в 2021 году встретить в магазинах видеокарту по такой цене было невозможно. Майнеры атаковали рынок, в результате дешевле 160 000 рублей купить флагман AMD было нельзя. Сегодня модель производства Gigabyte стоит 92 тысячи рублей, а значит цена вернулась к рекомендованной. Стоит учитывать, что в 2020 году курс рубля был ниже, но это уже детали, ведь заработную плату большинство жителей страны получают в рублях.

Radeon RX 6800 XT немного дороже рекомендованной стоимости, но в данном случае против видеокарты играет высокий спрос и незначительное производство. Проще говоря, AMD не стремится скидывать цены, поскольку видит преимущества в получении высокой маржи. В то же время Radeon RX 6800 XT предлагает ультимативную производительность и будет тянуть игры даже в 4К, на что способны немногие модели графических чипов. В текущем поколении инженеры красной команды не стали жалеть видеопамяти, по этому показателю можно получить преимущество перед NVIDIA. Это может дать вам потенциал, о котором так часто говорят фанаты AMD.

Крайне выгодной кажется Radeon RX 6800. Покупая такую видеокарту, вы получаете высокую производительность и экономите деньги, продолжая играть в 4К. Пожалуй, это самая быстрая видеокарта на рынке, которая стоит в районе 60 тысяч рублей. Ближайшим аналогом можно назвать GeForce RTX 3070 Ti, но у NVIDIA на борту всего 8 Гб видеопамяти, тогда как AMD предлагает все 16 Гб. Ну а модель производства Biostar не только радует дизайном, но и предлагает эффективную систему охлаждения. Не стоит забывать, что в отличие от конкурентов из зелёного лагеря, Radeon RX 6800 менее требовательна к питанию.

За 51 470 рублей на прилавке лежит Radeon RX 6700 XT. Это единственная видеокарта из текущей серии, которую мы вам не рекомендуем, поскольку у NVIDIA за эту же цену есть GeForce RTX 3060 Ti. Очевидно, что AMD ошиблась с позиционированием, либо поставила слишком высокую цену. Положение не спасает даже наличие 12 Гб видеопамяти, а 196-битная шина против 256-битной только снижает шансы на победу. Повторимся, что не рекомендуем Radeon RX 6700 XT даже если речь идёт о модели производства Gigabyte с тремя мощными кулерами.

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А вот Radeon RX 6650 XT может называться самым выгодным предложением на рынке. Известно, что NVIDIA и AMD не торопятся скидывать цены на графические чипы среднего ценового диапазона. Когда Radeon RX 6600 XT попала на российский рынок, то получила рекомендованную стоимость в районе 33 тысяч рублей. Сегодня мы рассматриваем модель производства PowerColor на два кулера, тогда как эталонная получила всего одну вертушку и скромную систему охлаждения. По показателям быстродействия Radeon RX 6650 XT обходит эталонную модель ещё и потому, что предлагает видеопамять со скоростью работы 17.5 Гбит/с. В результате потенциальные покупатели получают возможность купить видеокарту по рекомендованной цене, а после запускать игры в разрешении 2К без тормозов и зависаний.