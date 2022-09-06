Только за июль было напечатано 1.2 триллиона рублей

Российская экономика похожа на перспективный актив, который никогда не отличался стабильностью, но кажется привлекательным для рынка. С его помощью отдельные мошенники научились неплохо зарабатывать, но основная масса держателей чаще всего остаётся ни с чем. Рубль постоянно переживает взлёты и падения, что неестественно для валюты, которая метит в ранг мировых. Например, сегодня растёт процент торговых операций в национальных валютах. Юань за последние месяцы очень сильно сдал свои позиции, а значит, если вы что-либо продавали китайцам за 1000 юаней, сегодня у вас на руках заметно меньше денег в долларовом эквиваленте. Но если китайская валюта считается стабильной и в любом случае восстановится, то с рублём вопросов куда больше. Здесь всё просто: китайская компания продала российской в начале января 1000 ноутбуков, получив за них 100 миллионов рублей. Вот только уже в марте курс рубля обвалился, что привело к неприятным последствиям для этой самой китайской компании. Если там собрались паникёры, то они слили свои деньги за бесценок, но не исключено, что могли и заработать, дождавшись выравнивания курсу 60 к 1.

реклама

По мнению экспертов, одна из ключевых причин, стоящих на пути вытеснения долларовых расчётов между партнёрами РФ, заключается в доверии. Сложно брать у России слишком много рублей, ведь уже завтра курс вместо 60 к 1 превратится в 70 к 1, а значит вы потеряете почти 15% прибыли. Что любопытно, причин не доверять стабильности российского рубля у других стран достаточно. При этом нужно понимать, что без взаимного доверия невозможно перейти к дедолларизации экономики. Если перейти к сухой статистике, то риски падения курса рубля становятся всё более очевидными. Так, на начало 2022 года общая денежная масса в РФ достигала 66.2 триллиона рублей. На конец второго месяца лета показатель увеличился до 70.6 триллионов рублей, но аналитики фиксируют несколько любопытных тенденций. Известно, что за первые 5 месяцев прирост денежной массы не превышал 150-200 миллиардов рублей за 30 дней, но с июня Центробанк пустился во все тяжкие. В первом месяце лета было напечатано 630 миллиардов рублей, а в июле на невероятные 1.2 триллиона рублей. Данных по августу пока нет, но есть все основания ожидать не менее активной динамики увеличения рублёвой массы.

Эксперты отмечают, что причин для печатания рублей несколько. В качестве основной называется дефицит бюджета, который в июле достиг 900 миллиардов. Можно было раскупорить кубышку, а можно напечатать денег, как это делают ребята из США, ЕС и Японии. Не меньшее давление на бюджет оказывает рост розничного кредитования. Известно, что за июль показатель увеличился на 1%, а активнее всего происходит рост ипотечного кредитования, что стало следствием целого ряда государственных программ по поддержке бизнеса и социальной сферы. Аналитики уверены, что такой быстрый прирост денежной массы – это тревожный фактор, следствием которого может стать инфляция. Сегодня курс рубля выглядит стабильным, но есть все основания полагать, что к концу 2022 года правительство предпримет ряд мер, благодаря которым за 1 доллар снова начнут давать 70 рубчиков.

В первую очередь стоит вспомнить, что дорогой рубль невыгоден промышленникам. Не лучше положение у Газпрома, который регулярно наполняет бюджет долларами и евро. С недавнего времени происходит прямая конвертация в рубли, а положение спасают исключительно возросшие цены на энергоносители. Точных прогнозов о курсе рубля не даёт никто, а представители регулятора отмечают, что резких перепадов не будет. Это значит, что если мы и увидим доллар за 70 рублей, то случится коррекция плавно. Пока рубль кажется стабильным, но Европа не дремлет. В кулуарах ЕС уже обсуждают очередной пакет санкций. Политики не могут прийти к общему знаменателю, а 7 пакет поставил точку в вопросах европейского единства. На носу зима, а Северный поток остановился. Украина в любой момент может перекрыть ветку доставки газа в ЕС, а значит останется только Турецкий поток, поскольку трубопровод Ямал-Европа поляки заблокировали ещё весной.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как вы понимаете, переменных слишком много, поэтому наращивание денежной массы пока вызывает лишь опасения. Важно понимать, что есть разумная грань между опасениями и паникой. Будем надеяться, что руководство регулятора прекрасно осведомлено о рисках, но жителям России пора начать привыкать к тому, что к концу года рубль действительно немного похудеет. Из-за остановки Северного потока поступления в бюджет сократятся, а недавнее решение установить ценовой потолок для российской нефти не приведёт ни к чему хорошему. Источники: 1, 2.