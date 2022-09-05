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Известный блогер оживил процессор Core i7-4790K – скальпирование снизило температуру на 20 градусов
Флагман грелся выше 100 градусов и отказывался корректно работать
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Иногда в продажу поступают процессоры и видеокарты, которым суждено стать легендарными. Какие-то модели продаются миллионными экземплярами, что делает их народными, тогда как другие получают свой статус благодаря ультимативной производительности. В пример можно привести Core i5-2500K, который имел отличную скорость, обладал разгоном и стоил недорого. Из лагеря видеокарт можно назвать народную GeForce GTX 1060, которая в какой-то момент стала доступна практически любому геймеру, но NVIDIA и не думала останавливать производство. С тех пор зелёные больше таких подарков геймерам не преподносили, но мы сегодня поговорим о легендарном камне Core i7-4790K.

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Он поступил в продажу в 2014 году и определил вектор развития на многие годы. После этого Intel долго топталась на месте, а производительность практически не росла, но всё это не касается Core i7-4790K, ведь он мог похвастать 4-мя ядрами и 8-ю потоками, а тактовая частота доходила до 4.4 ГГц. На воздушном охлаждении он не достигал 5 ГГц, но на воде мог доползти до заветной тактовой частоты. Так вот, в мастерскую Даниила Герасимова попал компьютер, сердцем которого и был легендарный 4-ядерник. Система поражает даже сегодня, ведь там стоит дорогостоящая материнская плата, 32 Гб прокачанной оперативной памяти на 4 канала и крутая видеокарта. Вот только владелец системы жаловался на постоянные вылеты, ведь компьютер не может выполнять даже простые задачи.

В ходе стресс-теста выяснилось, что уже спустя минуту камень греется до 100 градусов. Проблему решить так просто не удалось, ведь в компьютере установлен мощный эффективный кулер, а термопаста заменена. Остался только один выход – скальпирование. Без долгих размышлений блогер вытащил из загашника простенький станок, в задачи которого входит выталкивание верхней крышки, и приступил к нелёгкой задаче. Отметим, что автор данного материала неоднократно видел подобную процедуру, но самостоятельно её не проводил. Станок показался нам откровенно кустарным, но и это ещё не всё. Дело в том, что после того, как крышка отошла от нижней части с кристаллом, блогер воспользовался скальпелем и довольно сурово прошёлся по герметику, разделяя процессор на две части.

К счастью, всё обошлось, а после этого мастер неплохо справился с нанесением жидкого металла. После проведения всех необходимых действий компьютер был собран, а Core i7-4790K снова запустили в стресс-тесте. Как оказалось, после 3 минут камень нагрелся до 77 градусов, а после 8 минут – не выше 80 градусов. Нужно учитывать, что в обычных условиях и даже в играх процессор не испытывает такие нагрузки, поэтому можно считать, что проблема решена. По словам блогера, процедура нанесения жидкого металла не такая сложная, как может показаться, но для этого нужно обладать определённым навыком. Ну и не стоит забывать, что одним неверным движением можно убить процессор. Если вы спросите нашего мнения, то мы предлагаем вам несколько раз подумать, прежде чем приступать к скальпированию. Ну и запомните, что не все процессоры одинаково просто раскрываются. Для некоторых придуманы хитроумные устройства для снятия верхней крышки, а профессиональное оборудование может стоить дороже самого процессора.

Приступайтесь к скальпированию тогда, когда вам это действительно требуется. К примеру, если вы не собираетесь разгонять свой процессор, то нет никакой необходимости в замене металлического термоинтерфейса. В то же время, если вы купили впечатляющую систему жидкостного охлаждения, то эффект от замены обычной термопасты на металл обязательно будет. А вообще в последнее время существуют энтузиасты, которые зарабатывают на жизнь оверклокерскими штучками. Они покупают процессоры, выбирают камни с наиболее высоким потенциалом, а после заменяют термопасту на жидкий металл. И вот уже в этом случае действительно можно рассчитывать на достижение рекордных тактовых частот.

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#процессоры #истории #core i7-4790k
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