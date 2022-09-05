Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
Переход на PoS состоится в ближайшие 10 дней
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже завтра состоится активация обновления Bellatrix, в задачи которого входит подготовка к большому хардфорку Paris. Если вы уже знаете всё о переходе Эфира на Proof of Stake (PoS), то подобная информация не вызовет у вас удивления, для всех остальных заметим, что уже 10 сентября копать криптовалюту при помощи видеокарт станет невозможно. Куда хлынет вся эта толпа майнеров, не знает никто. Некоторые эксперты ожидают появления ответвления под названием Ethereum PoW (ETHW), которое позволит фермерам продолжать зарабатывать, но и здесь есть масса нюансов. К примеру, сегодня курс Эфира превышает 1500 долларов. Это не позволяет получать сверхдоходы, но заработки майнеров нельзя назвать маленькими. А вот доверия к новой монете нет, а значит курс её необязательно будет расти пропорционально повышению сложности. К слову, эту тенденцию уже можно заметить, если изучить курс Ethereum Classic. Сегодня сложность этого алькоина слишком высока, а доходы не соответствуют цене монеты. По логике мы должны были бы увидеть подорожание этой криптовалюты, но пока наблюдаем только снижение доходов майнеров.

реклама

По мнению экспертов, сегодня вопрос самоопределения волнует не только майнеров, но и обычных держателей Эфира. Никто не знает, в каком направлении пойдёт криптовалюта, но, если судить по статистическим данным, то стоит ожидать большого подъёма рынка. На этот раз делать выводы можно не по аналитическим сводкам неизвестных экспертов, а по вполне конкретным показателям. Обратите внимание на график ниже. Как видите, сегодня число зарегистрированных адресов в блокчейне Эфира превысило 204 миллиона, а рост стремительно продолжается. К примеру, летом 2021 года этот показатель с трудом превысил 150 миллионов, а значит за год мы получили 25% от всех когда-либо зарегистрированных адресов. Эксперты отмечают, что реальное число людей, которые используют кошельки с Эфиром, на несколько порядков ниже, поскольку очень часто биржевики и трейдеры имеют сотни адресов, но тенденция такова, что интерес к Эфиру возвращается.

Особенно это заметно на фоне ближайшего перехода от майнингу к стейкингу. Напомним, вскоре зарабатывать монеты можно будет путём размещения за заблокированном адресе 32 монет Эфира. Процент варьируется от 4 и выше, а получить свои деньги пока нельзя. Несмотря на такой подход к долгосрочным вкладам со стороны разработчиков криптовалюты, всё больше людей переходят именно на новый способ работы сети. Так, сегодня больше 13.5 миллиона монет заблокированы в стейкинге, а только за август их количество выросло на 300 тысяч. Предполагается, что разместившие свои монеты до перехода Эфира на стейкинг, получат более выгодные условия и выше процентные ставки. А вообще к предстоящему событию готовятся не только держатели альткоинов, но и владельцы крупных состояний в Биткоинах.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как стало известно, за последние несколько дней были произведены две крупных транзакции. Первая в размере 4400 Биткоинов отправлена на кошелёк Binance и принадлежит крупной майнинговой компании Poolin. Вторая в размере 5000 Биткоинов переведена на кошелёк биржи Kraken. Подобные переводы встречаются крайне редко и свидетельствуют о том, что на рынке назревает что-то большое. Вполне возможно, что майнеры просто хотят обналичить свои заработки, ведь в последнее время из-за роста цен на электричество фермерам стало гораздо сложнее. Заработки падают, а в будущем и вовсе могут выйти на нулевые позиции. В то же время подобные транзакции могут свидетельствовать о том, что держатели крупных состояний не хотят уйти на дно вместе со своими деньгами. Это не значит, что такие суммы будут единовременно выброшены на рынок, ведь биржи обязаны выкупить монеты с кошельков, выплатив вместо падающих Биткоинов и Эфира стейблкоины. Источники: 1, 2, 3

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
14
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
9
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
11
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
14
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
17
В связи с энергетическим кризисом британцам запретят готовить еду до самого вечера
59
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
13
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
17
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
132
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
80
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
11
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
В сеть попали спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake
2
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
24
Инсайдеры назвали полные характеристики процессоров Intel Raptor Lake – Core i9-13900K@5.8 ГГц
14
Впечатляющие космические баталии в 4-минутном трейлере игрового процесса Homeworld 3
6
Маск заявил о скором массовом вымирании на Земле
31
Blizzard оригинально наказала игроков Diablo Immortal, покупающих валюту на сторонних площадках
2

Популярные статьи

Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
53
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
5
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
4
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

_Вежливый_HARM_
12:48
Китайская Huawei «эвакуировала» сотрудников из РФ в Казахстан и Узбекистан
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
_Вежливый_HARM_
12:46
https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/empty-china-cities/
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Козак Турчинов
12:44
Подсветка для памяти с +500р к цене это зло, но мы возьмем оверпрайсный за бренд БП с подсветкой и дешевую водяну с подсветкой. там где башня за 2k отлично будет работать
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
_Вежливый_HARM_
12:43
https://nn.mk.ru/social/2022/08/27/v-germanii-zapustili-pervye-poezda-na-vodorode.html
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Евгений Шрайнер
12:43
Включаем логику. И получаем, что нефть из России не особо то нужна Европе. Вот газ да. И заменить его проблематично. Но если или когда заменят. Что дальше? Продавать за копейки в Китай ресурсы, почему...
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
_Вежливый_HARM_
12:43
а самому сгонять слабо? а у тебя дaлбaеба безвиз же. бу-га-га
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Козак Турчинов
12:42
автор думает что сертификат КПД блока питания говорит о его качестве... рука лицо... а что насчет аэрококов золотых без защиты от КЗ и с дикими пульсациями?
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
_Вежливый_HARM_
12:42
третью мировую ты дaлбaeб проспал. это та самая холодная которую совок проиграл и сдох. а сейчас уже 4 мировая идет. которую раха проигрывает и сдохнет. а после этого можно уже градус осла_блять
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Козак Турчинов
12:40
глупые школьники такое покупают
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
_Вежливый_HARM_
12:40
что с eбaлoм лахта? Китай заблокировал $100 миллиардов резервов России
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем