Переход на PoS состоится в ближайшие 10 дней

Уже завтра состоится активация обновления Bellatrix, в задачи которого входит подготовка к большому хардфорку Paris. Если вы уже знаете всё о переходе Эфира на Proof of Stake (PoS), то подобная информация не вызовет у вас удивления, для всех остальных заметим, что уже 10 сентября копать криптовалюту при помощи видеокарт станет невозможно. Куда хлынет вся эта толпа майнеров, не знает никто. Некоторые эксперты ожидают появления ответвления под названием Ethereum PoW (ETHW), которое позволит фермерам продолжать зарабатывать, но и здесь есть масса нюансов. К примеру, сегодня курс Эфира превышает 1500 долларов. Это не позволяет получать сверхдоходы, но заработки майнеров нельзя назвать маленькими. А вот доверия к новой монете нет, а значит курс её необязательно будет расти пропорционально повышению сложности. К слову, эту тенденцию уже можно заметить, если изучить курс Ethereum Classic. Сегодня сложность этого алькоина слишком высока, а доходы не соответствуют цене монеты. По логике мы должны были бы увидеть подорожание этой криптовалюты, но пока наблюдаем только снижение доходов майнеров.

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По мнению экспертов, сегодня вопрос самоопределения волнует не только майнеров, но и обычных держателей Эфира. Никто не знает, в каком направлении пойдёт криптовалюта, но, если судить по статистическим данным, то стоит ожидать большого подъёма рынка. На этот раз делать выводы можно не по аналитическим сводкам неизвестных экспертов, а по вполне конкретным показателям. Обратите внимание на график ниже. Как видите, сегодня число зарегистрированных адресов в блокчейне Эфира превысило 204 миллиона, а рост стремительно продолжается. К примеру, летом 2021 года этот показатель с трудом превысил 150 миллионов, а значит за год мы получили 25% от всех когда-либо зарегистрированных адресов. Эксперты отмечают, что реальное число людей, которые используют кошельки с Эфиром, на несколько порядков ниже, поскольку очень часто биржевики и трейдеры имеют сотни адресов, но тенденция такова, что интерес к Эфиру возвращается.

Особенно это заметно на фоне ближайшего перехода от майнингу к стейкингу. Напомним, вскоре зарабатывать монеты можно будет путём размещения за заблокированном адресе 32 монет Эфира. Процент варьируется от 4 и выше, а получить свои деньги пока нельзя. Несмотря на такой подход к долгосрочным вкладам со стороны разработчиков криптовалюты, всё больше людей переходят именно на новый способ работы сети. Так, сегодня больше 13.5 миллиона монет заблокированы в стейкинге, а только за август их количество выросло на 300 тысяч. Предполагается, что разместившие свои монеты до перехода Эфира на стейкинг, получат более выгодные условия и выше процентные ставки. А вообще к предстоящему событию готовятся не только держатели альткоинов, но и владельцы крупных состояний в Биткоинах.

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Как стало известно, за последние несколько дней были произведены две крупных транзакции. Первая в размере 4400 Биткоинов отправлена на кошелёк Binance и принадлежит крупной майнинговой компании Poolin. Вторая в размере 5000 Биткоинов переведена на кошелёк биржи Kraken. Подобные переводы встречаются крайне редко и свидетельствуют о том, что на рынке назревает что-то большое. Вполне возможно, что майнеры просто хотят обналичить свои заработки, ведь в последнее время из-за роста цен на электричество фермерам стало гораздо сложнее. Заработки падают, а в будущем и вовсе могут выйти на нулевые позиции. В то же время подобные транзакции могут свидетельствовать о том, что держатели крупных состояний не хотят уйти на дно вместе со своими деньгами. Это не значит, что такие суммы будут единовременно выброшены на рынок, ведь биржи обязаны выкупить монеты с кошельков, выплатив вместо падающих Биткоинов и Эфира стейблкоины. Источники: 1, 2, 3.