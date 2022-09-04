Флагман 13-го поколения Core i9-13900K сможет разгоняться до 5.5 ГГц на всех ядрах

Этой осенью нас ждёт одно из самых эпических противостояний на ранке процессоров за последние десятилетия. Если вам кажется, что так происходит чуть ли не каждый год, то вы сильно ошиблись. Дело в том, что первые два поколения Ryzen пусть и были впечатляющими, но отставали от Intel как в многоядерных, так и в одноядерных задачах. Третье поколение вплотную приблизилось к конкурентам, уложив на лопатки представителей серверного сегмента Intel, но только серия Ryzen 5000 смогла поставить длинное многоточие в схватке. Сегодня у синих есть серия Alder Lake, где Core i9-12900К остаётся непобеждённым, но уже вскоре всё сильно изменится. Так, 27 сентября в продажу поступит суперфлагман Ryzen 9 7950X, а вся серия на базе архитектуры Zen 4 окажется способна достигать тактовых частоты свыше 5 ГГц на всех ядрах.

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Вообще, о новой серии Ryzen 7000 можно говорить много и очень долго, но нас сегодня интересует серия Raptor Lake, которая должна бросить вызов продукции красного лагеря. Сегодня в прессу попала таблица, позволяющая изучить полные технические характеристики процессоров Intel 13-го поколения. Прежде всего интерес вызывают 24-ядерные камни. Всего таковых будет выпущено 4 различные модели. Это: Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i9-13900 и Core i9-13900F. Все четыре получат 8 больших ядер и 16 малых, а вот тактовые частоты будут отличаться. Так, процессоры с разблокированным множителем смогут рассчитывать на покорение тактовой частоты 5.8 ГГц на одном ядре, а вот лишённые разгонного потенциала – только на 5.6 ГГц. Что до скорости всех ядер, то в первом случае можно рассчитывать на невероятные 5.5 ГГц для больших ядер, тогда как процессоры с заблокированным множителем смогут разгоняться до 5.2 ГГц. Учтите, что сегодня нет ни одного серийного процессора Intel или AMD, который бы мог предложить такие заоблачные характеристики. Синие выпускали Core i9-13900KS, но количество таких прокачанных камней было сильно ограничено.

Серия Core i7 (8 больших и 8 малых ядер) окажется немного скромнее и также будет состоять из четырёх процессоров. Здесь никаких сюрпризов, ведь у нас преемственность поколений, а всю информацию вы можете почерпнуть из таблицы. Важно знать, что Core i7-13700K будет достигать 5.4 ГГц (скорее всего 5.5 ГГц) на всех ядрах, тогда как все 8 больших ядер смогут предложить немалые 5.2 ГГц. Модели с заблокированным множителем окажутся немного скромнее. Здесь 5.2 ГГц (или 5.3 ГГц) на одном ядре и 5.1 ГГц на всех больших ядрах. Приятно осознавать, что инженеры Intel решили порадовать фанатов сверхмощных процессоров, ведь даже самый базовый из них (Core i7-13700) сможет предложить невиданные доселе показатели.

Не менее впечатляюще выглядит и серия Core i5. Судя по всему, 2 камня с разблокированным множителем (Core i5-13600K и Core i5-13600KF) будут работать на тактовой частоте 5 ГГц на всех шести больших ядрах, а вот данных о тактовых частотах Core i5-13600 пока нет. Будет логичным предположить, что нас ждёт снижение тактовой частоты ниже 5 ГГц, но пока по этому поводу есть некоторая неопределённость. Стоит помнить, что AMD совершает большой рывок, переходя на 5-нм технологический процесс, тогда как Intel улучшают уже проверенные в 2021 году 10-нм нормы. В связи с этим пока сложно сказать, на чьей стороне окажется победа, а значит у наших читателей есть огромное поле для дискуссий.

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Ну и будет неверным забыть о массовом приходе оперативной памяти DDR5 нового поколения. Серия Alder Lake уже почти год предлагает такую технологию, но планки слишком дорогие, а улучшение доступности ожидается ещё и потому, что серия Ryzen 7000 будет безальтернативной. Это значит, что вы не сможете поставить на камни красной команды DDR4. Что любопытно, Intel оставляет пользователям возможность сэкономить на оперативной памяти, ведь Raptor Lake будут поддерживать старый формат ОЗУ. Рассматривая тему внедрения DDR5, представители AMD умудрились сделать любопытное заявление. Так, по их словам, для процессоров серии Ryzen 7000 оптимальным выбором будет скоростная DDR5-6000.