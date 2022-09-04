Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Инсайдеры назвали полные характеристики процессоров Intel Raptor Lake – Core i9-13900K@5.8 ГГц
Флагман 13-го поколения Core i9-13900K сможет разгоняться до 5.5 ГГц на всех ядрах
рекомендации
3060 ASUS за 30тр в Ситилинке
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Этой осенью нас ждёт одно из самых эпических противостояний на ранке процессоров за последние десятилетия. Если вам кажется, что так происходит чуть ли не каждый год, то вы сильно ошиблись. Дело в том, что первые два поколения Ryzen пусть и были впечатляющими, но отставали от Intel как в многоядерных, так и в одноядерных задачах. Третье поколение вплотную приблизилось к конкурентам, уложив на лопатки представителей серверного сегмента Intel, но только серия Ryzen 5000 смогла поставить длинное многоточие в схватке. Сегодня у синих есть серия Alder Lake, где Core i9-12900К остаётся непобеждённым, но уже вскоре всё сильно изменится. Так, 27 сентября в продажу поступит суперфлагман Ryzen 9 7950X, а вся серия на базе архитектуры Zen 4 окажется способна достигать тактовых частоты свыше 5 ГГц на всех ядрах.

реклама

Вообще, о новой серии Ryzen 7000 можно говорить много и очень долго, но нас сегодня интересует серия Raptor Lake, которая должна бросить вызов продукции красного лагеря. Сегодня в прессу попала таблица, позволяющая изучить полные технические характеристики процессоров Intel 13-го поколения. Прежде всего интерес вызывают 24-ядерные камни. Всего таковых будет выпущено 4 различные модели. Это: Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i9-13900 и Core i9-13900F. Все четыре получат 8 больших ядер и 16 малых, а вот тактовые частоты будут отличаться. Так, процессоры с разблокированным множителем смогут рассчитывать на покорение тактовой частоты 5.8 ГГц на одном ядре, а вот лишённые разгонного потенциала – только на 5.6 ГГц. Что до скорости всех ядер, то в первом случае можно рассчитывать на невероятные 5.5 ГГц для больших ядер, тогда как процессоры с заблокированным множителем смогут разгоняться до 5.2 ГГц. Учтите, что сегодня нет ни одного серийного процессора Intel или AMD, который бы мог предложить такие заоблачные характеристики. Синие выпускали Core i9-13900KS, но количество таких прокачанных камней было сильно ограничено.

Серия Core i7 (8 больших и 8 малых ядер) окажется немного скромнее и также будет состоять из четырёх процессоров. Здесь никаких сюрпризов, ведь у нас преемственность поколений, а всю информацию вы можете почерпнуть из таблицы. Важно знать, что Core i7-13700K будет достигать 5.4 ГГц (скорее всего 5.5 ГГц) на всех ядрах, тогда как все 8 больших ядер смогут предложить немалые 5.2 ГГц. Модели с заблокированным множителем окажутся немного скромнее. Здесь 5.2 ГГц (или 5.3 ГГц) на одном ядре и 5.1 ГГц на всех больших ядрах. Приятно осознавать, что инженеры Intel решили порадовать фанатов сверхмощных процессоров, ведь даже самый базовый из них (Core i7-13700) сможет предложить невиданные доселе показатели.

Не менее впечатляюще выглядит и серия Core i5. Судя по всему, 2 камня с разблокированным множителем (Core i5-13600K и Core i5-13600KF) будут работать на тактовой частоте 5 ГГц на всех шести больших ядрах, а вот данных о тактовых частотах Core i5-13600 пока нет. Будет логичным предположить, что нас ждёт снижение тактовой частоты ниже 5 ГГц, но пока по этому поводу есть некоторая неопределённость. Стоит помнить, что AMD совершает большой рывок, переходя на 5-нм технологический процесс, тогда как Intel улучшают уже проверенные в 2021 году 10-нм нормы. В связи с этим пока сложно сказать, на чьей стороне окажется победа, а значит у наших читателей есть огромное поле для дискуссий.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и будет неверным забыть о массовом приходе оперативной памяти DDR5 нового поколения. Серия Alder Lake уже почти год предлагает такую технологию, но планки слишком дорогие, а улучшение доступности ожидается ещё и потому, что серия Ryzen 7000 будет безальтернативной. Это значит, что вы не сможете поставить на камни красной команды DDR4. Что любопытно, Intel оставляет пользователям возможность сэкономить на оперативной памяти, ведь Raptor Lake будут поддерживать старый формат ОЗУ. Рассматривая тему внедрения DDR5, представители AMD умудрились сделать любопытное заявление. Так, по их словам, для процессоров серии Ryzen 7000 оптимальным выбором будет скоростная DDR5-6000.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #core i9-13900k #intel raptor lake
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В сеть попали спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake
Ryzen 9 7950X набирает 39 тысяч баллов в многоядерном тесте Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
41
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
37
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественная ПВО С-500
77
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
21
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
60
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
9
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
13
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
80
Старые iPhone и iPad на iOS 12 получили патч для закрытия серьёзной уязвимости
+
Steam подвёл итоги августа: доля GTX 1060 снижается, а пользователи переходят на Windows 11
+
Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
26
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
30
Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
35
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
13
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Процессоры AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 28 000р дешевле рекомендованной цены
6
Xiaomi Mi Band 7 Pro с 1,64-дюймовым дисплеем готовится к дебюту на международном рынке
+
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
7
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
34

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
180
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
72
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
45
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
7
О самых необычных компьютерах
7

Сейчас обсуждают

ахахах
12:20
да это старый советский анекдот
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Олег Рыбалко
12:19
Берем 799 долларов умножаем пусть не на биржевой курс (60,28) а условные 70 рублей за бакс 55 930 Карл но не как не 95... Даже по 80 курс возьми и не будет такой цены Не поленился и пересчитал 95000 д...
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
IRanPast
12:18
А зачем хохлы зaглoтили по гланды?
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Эовейн Триада
12:18
5.5 на все ядра в стоке мощно!
Инсайдеры назвали полные характеристики процессоров Intel Raptor Lake – Core i9-13900K@5.8 ГГц
Johan_888
12:14
Когда хлопнет Йеллоустон, пролив сам собой образуется.
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
ахахах
12:09
Сталин задумчиво-пролив между Канадой и Мексикой говорите товарищ Курчатов
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Aqulibrium
12:07
От какой такой украины? Это которой поставляет оружие, обеспечивает разведкой, планирует военные действия и поддерживает экономику крупнейший в мире военный альянс с 35 трл дол ввп?
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Andralexx
11:59
Внимательно читайте комментарий, прежде чем отвечать и перечитывайте то, что написали перед публикацией собственных комментариев. Наука это не про ваши "догадки", наука это про экспериментально доказа...
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Brahmaputra
11:57
Да уж. Совет купить мощный процессор и к нему самую дешевую мать со слабым питальником это прям пять баллов.
Как сэкономить на сборке компьютера – 5 игровых процессоров, которые не заставят вас брать кредит
mo3ulla
11:56
вопрос любителям самого кривого . сырого . но передавого.. представим что на дворе 2015 год. вышел skylake . и вы хотите купить 6500к ..и выбираете материнку ..на выборе лежат 2 материнки .. с ддр3 18...
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем