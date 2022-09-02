Каждый из 900 трейдеров увеличил свой капитал ровно в 100 раз

Представьте себе ситуацию: вы покупаете на рынке или в магазине какой-то продукт за наличные, после чего продавец даёт вам сдачу, а вы благополучно кладёте деньги в кошелёк и уходите. Спустя пару минут или на следующий день вы обнаруживаете, что вместо 100 рублей вам дали 1000. Автор данного материала неоднократно сталкивался с подобным, но обнаруживал неверное количество денег уже на кассе, поэтому без лишних раздумий отдавал продавцу лишнее, но есть и те, кто предпочитает тихо уйти в закат. Когда дело касается тысячи рублей, то философствовать проще, а что вы будете делать, если на вас счёт прилетит сразу 7 миллионов долларов?

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Несколько дней назад мы рассказывали вам о похожей ситуации, когда жительница Австралии получила от биржи такую невероятную сумму. 7 месяцев она делала вид, что всё так и должно быть, а сегодня биржа планирует не только отнять у неё все неверно переведённые деньги, но и начислила немаленький штраф. Почитайте об этом в нашем материале, а мы расскажем вам новую историю. Как стало известно, в конце августа на бирже Coinbase случилось экстраординарное происшествие. Так, в ходе внутреннего сбоя грузинские пользователи смогли неплохо заработать на невнимательности американских биржевиков. Сообщается, что в какой-то момент курс одной из криптовалют был посчитан по 290 лари вместо стандартных 2.90 лари. Выходит, что система обманула себя, а выигрыш каждого их счастливчиков, выводившего средства в тот день, превысил все самые смелые ожидания. Точное количество транзакций неизвестно, но всего в выводе средств по неверному курсу принимало участие 900 трейдеров. Аналитики отмечают, что специалисты Coinbase не замечали ошибку 7 часов, а за это время ушлые грузинские трейдеры умудрились вывести денег на сумму, эквивалентную 140 миллионам долларов.

Представители биржи неохотно отвечают на вопросы журналистов. В пресс-центре Coinbase сказано, что ситуация находится под полным контролем, а все счета трейдеров из Грузии были заблокированы, возврат средств в процессе обработки, а специалисты биржи находятся в тесном сотрудничестве с грузинскими финансовыми учреждениями. Доподлинно известно, что два местных банка откликнулись на просьбу Coinbase, но точных данных о том, сколько средств было заморожено, и действительно ли биржа смогла вернуть хотя бы часть средств, пока нет. В данном случае нужно принимать в расчёт несколько переменных. Так, если речь идёт о трейдерах, то это профессионалы, которые прекрасно знают о том, как скрыть деньги. Только самые наивные будут переводить деньги в реальные деньги или на банковские счета. Большинство тут же купило другие криптовалюты и вывело их на холодные кошельки. Вернуть эти деньги можно только через суд, но сделать это довольно сложно. Всё дело в том, что Coinbase официально не работает в Грузии.

По мнению экспертов, в любом случае у трейдеров возникнут проблемы, поскольку прежде чем покупать криптовалюту на Coinbase и выводить её на карточные счета нужно пройти аутентификацию. Для этого приходится указывать не только домашний адрес, но и паспортные данные. Получается, что в биржи есть все основания для давления на присвоивших себе 140 миллионов долларов трейдеров. Как будут развиваться события, пока предсказать сложно. Пока люди будут участвовать в переводах, подобные ошибки неизбежны. В магазине вернуть продавцу 1000 рублей может каждый, ведь мы прекрасно понимаем, что разницу вычтут с заработной платы живого человека. В то же время, когда речь идёт о крупных компаниях, то мы осознаём, что эти ребята получают миллиардные доходы. Именно поэтому лишь небольшая часть людей захочет вернуть деньги корпорациям.

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Один из грузинских трейдеров, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что у Coinbase возникнут проблемы с возвратом средств. Всё дело в том, что ошибка оказалась намного больше, чем рассказывают официальные источники. В результате биржа даже не фиксировала переводы, а 7 часов – это просто гигантский срок. Удивительно, что за это время скромные грузинские трейдеры вывели всего 140 миллионов долларов.