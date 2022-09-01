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Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
Работник криптовалютной биржи совершил ошибку, но женщина не планирует отдавать свалившиеся на её голову миллионы долларов
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На дворе 2022 год, но довольно значительную часть банковских услуг нам оказывают живые люди. Иногда требуется прийти в банк, где в уютном кресле сидит девушка приятной внешности и на понятном обычному человеку языке даёт вам простые ответы на ваши вопросы. Многие наши читатели предпочитают совершать все услуги по интернету, а ответы искать на официальном сайте, но в данном случае важен сам факт того, что крупные банки и биржи содержат десятки тысяч сотрудников. Это и общение в чатах с клиентами, и звонки должникам, а также назойливые предложения, постоянно генерируемые по мессенджерам или другим источникам. Казалось бы, уже давно такую работу можно было поручить специальным алгоритмам, но пока на такое никто не решился, предпочитая оплачивать заработные платы сотрудникам вместо развития технология. Вообще, это имеет и свои позитивные стороны, ведь с приходом ИИ миллионы людей лишатся рабочего места, но в данном случае это не так важно.

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Всё дело в том, что люди допускают ошибки. Это нормально, когда человек может нажать не на ту кнопку или сделать помарку в важном документе. Когда тот или иной специалист годами выполняет одни и те же задачи, то умение его автоматизируются, а количество ошибок снижается до нуля. В последнее время мы видим бурное развитие отрасли криптовалют, где специалистов крайне мало, а специфика в том, что отточить своё мастерство там ещё никто не успел, ведь многие направления существуют всего несколько лет. Любопытная история случилась с биржей Crypto.com, сотрудник которой перевёл одному из клиентов 10.5 миллиона австралийских долларов, что соответствует 7.2 миллиона долларов США.

Сообщается, что некая Теваманогари Манивель должна была получить 100 австралийских долларов (68 долларов США), но один из сотрудников случайно перепутал количество нулей, поэтому дама со странным именем получила внушительную сумму на свой счёт. Нет никаких сомнений, что гражданка не понимала сути происходящего, ведь она тут же перевела деньги на другой счёт и начала их активно тратить. В итоге спустя 7 месяцев после инцидента кто-то из сотрудников Crypto.com всё же заметил недостачу и обнаружил, что некая Теваманогари Манивель тратит чужие деньги.

Биржа уже подала иск в Верховный суд штата Виктория, что позволило заморозить аккаунт бессовестной гражданки Австралии. Вот только просто так забрать деньги не удалось, ведь Теваманогари Манивель не планирует расставаться со свалившимися на её голову миллионами. Она оказалась большой транжирой, ведь за это время уже успела потратить около 900 тысяч долларов на большой дом с пятью комнатами, который удачно переписала на имя своей сестры. Эксперты предполагают, что разбирательство затянется на долгие годы, ведь отнять деньги у Теваманогари Манивель нельзя, а в заблокированном счёте в Commonwealth Bank лежит только часть суммы. Долгое время представители биржи пытались передать женщине уведомление о заморозке активов, но та игнорирует все подобные инициативы банка.

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Некоторые счета Теваманогари Манивель были заморожены, но сама она переехала в Малайзию, где теперь и живёт. Из-за сложности дела суд планирует начать разбирательство только в октябре, а Crypto.com требует не только вернуть все деньги, но и выплатить штраф в размере 27 369.64 долларов. Неясно, чем окончится дело, ведь на стороне биржи адвокаты, но в данном случае налицо довольно сложный факт, ведь суд может встать на сторону Теваманогари Манивель, оставив ей дом. Случиться может что угодно, а мы вернёмся к этому вопросу уже к концу года, а пока будем болеть за Теваманогари Манивель, которая целых полгода могла позволить любые капризы.

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#криптовалюты #истории
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