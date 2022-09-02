Проблема в санкциях, поскольку Европа и США запретили поставки в Россию наличные купюры

В Европе царит какая-то вакханалия. Политики не могут договориться о самых простых вещах, постоянно делая друг другу гадости. Например, вчера поляки потребовали от Германии репарации за Вторую мировую войну в размере 1.3 триллиона евро. Казалось бы, когда у вас есть некое подобие союза так не делают, но это только наше с вами мнение. А вообще дикие выходки там происходит чаще, чем прорывы старых водопроводных труб в хрущёвках. Например, страны ЕС обсуждают запрет выдачи виз гражданам России. Получается, что там самостоятельно закрывают двери перед туристами, которые приносят миллиарды долларов в бюджет и поддерживают экономику региона. На границе с Финляндией у граждан РФ конфисковывают наличные в евро, поскольку в связи с санкциями поставка на территорию России бумажных банкнот запрещена. Есть какие-то указания относительно использования денег в личных целях, но нижняя, как и верхняя граница не указана. Получается, что вопрос отдан на откуп таможеннику, которые и будет решать, отнять у вас 100 евро, или пропустить. Ну и кто после этого захочет ездить в Евросоюз?

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Но если вы думали, что сюрпризы вам готовят только ребята из Европы, то сильно ошибаетесь, ведь сегодня Дмитрий Тулин, занимающий пост заместителя председателя Центробанка РФ, поделился любопытной информацией. По его словам, все вклады россиян, которые они делали в иностранной валюте, сегодня (на самом деле довольно давно) по мановению волшебной палочки превратились в рублёвые. Например, вы гуляли возле Кремля и нашли бумажник, который обронил турист из США. Внутри скрывалось несколько тысяч долларов, которые вы как тут же положили на свой счёт в банке. Так вот, если вы сегодня решите забрать свои деньги, то вам их выдадут в рублях по курсу 60.393. При этом Дмитрий Тулин уверяет, что с валютными вкладами ничего не случится, ведь они защищены законом, а значит вернутся к своему владельцу в целости и сохранности. Возможно, немного не в том виде, в котором вам хочется, но в данном случае претензии нужно предъявлять уже к США и Евросоюзу. Как вы уже могли прочесть выше, ещё весной вступило в силу предписание, согласно которому бумажные доллары и евро в Россию больше не поставляются.

В связи с этим все наличные доллары и евро, которые сегодня банки продают гражданам, были завезены до 9 апреля. Количество таких купюр ограничено, а новых поступлений пока не будет. Ну и не забывайте, что ограничение на снятие наличных валют будет действовать до 9 марта 2023 года. Были введены некоторые послабления, касающиеся выдачи долларов и евро в связи с расходами на выезд за рубеж, но это скорее исключение из правил. Стоит помнить, что национальные валюты дружественных стран можно свободно завозить, а значит тем, кому срочно нужны деньги на поездку за рубеж, доступна покупка юаней. Даже на границе с Финляндией жадные таможенники не отнимут у вас наличные.

Эксперты отмечают, что сегодня американский доллар стремительно дорожает. Так, вчера индекс DXY достиг 109.81 пункта, что стало рекордом за последние 20 лет. Поясним, под индексом DXY имеется в виду соотношение курса доллара США к шести основным мировым валютам. Сюда входит швейцарский франк, евро, фунт стерлингов, шведская крона, иена и канадский доллар. В списке нет рубля и юаня потому, что индекс был создан в 1973 году, когда все 7 мировых валют начали свободную конвертацию. В те далёкие времена китайская экономика была намного меньше, чем сегодня. Есть мнение, что из-за ястребиной политики ФРС США курс доллара продолжит рост. В сентябре пройдёт очередное заседание, в рамках которого будет решаться вопрос повышения кредитной ставки до 75 пунктов.

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Ясно, что всё это обычному жителю России не очень важно, поскольку его пара тысяч долларов вдруг стала ему недоступна в первоначальном виде, а купить наличку за 60 рублей к доллару невозможно. Источники: 1, 2.