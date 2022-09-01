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Как сэкономить на сборке компьютера – 5 игровых процессоров, которые не заставят вас брать кредит
Многие пользователи тратят огромное количество денег на бесполезный разгон, но есть способ проще и дешевле
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Если вы купите процессор Core i9-12600К, то автоматически подпишитесь на инвестиции в блок питания, материнскую плату и оперативную память. Всё это будет стоить очень дорого, а любая попытка сэкономить ощутимо скажется на конечной производительности. Например, вы отказались от покупки материнской платы на базе чипсета Z690, выиграв 300 долларов, а уже дома обнаружили, что разгон процессора оказался недоступен. В таких ситуациях стоит понимать, что внимательное изучение характеристик процессоров и других комплектующих очень важно.

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А между тем даже владельцы прокачанных систем редко балуются оверклокингом. Многие ставят себе галочку, убедившись в том, что могут выжать из камня чуть больше, но предпочитают сидеть сложа руки, ведь даже в штатном режиме всё работает прекрасно. Нам кажется, что покупать процессоры Intel c разгонным потенциалом стоит только энтузиастам, тогда как большинство геймеров может обойтись чем-то попроще. Учтите, что попроще – это не значит дёшево и медленно, ведь есть несколько процессоров, которые поражают своей мощностью без необходимости вливания пары сотен тысяч рублей в комплектующие.

Сегодня мы поговорим о камнях, позволяющих экономить. Начнём с Core i9-11900F. Здесь всё просто: вы покупаете суперскоростной процессор, тактовая частота которого доходит до 5.2 ГГц, а после берёте скромную материнскую плату за 80 долларов. Никакой дорогостоящей оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами и разгонным потенциалом. Вас устроит средняя по цене на 3200 МГц. Современный интерфейс PCIe 4.0 уже в комплекте, а игровой потенциал Core i9-11900F ничуть не уступает полноценному флагману. Получается, что вы можете собрать такой же мощный компьютер с двукратной экономией.

На 5 тысяч рублей дешевле можно отхватить Core i7-12700F. Здесь всё примерно также, как на процессоре выше, только тактовые частоты ниже, а основные требования к железу без изменений. Это всё тот же флагманский Alder Lake, а сознательный отказ от разблокированного множителя открывает целое поле для экономии разумным пользователям. Учитывайте, что для обычных задач такой камень излишен, а в играх нет никакой разницы, сколько дополнительных мегагерц вы получите в результате разгона. Например, если с Core i7-12700К у вас будет видеокарта GeForce RTX 3060, а сэкономив на сборке Core i7-12700F вы можете себе позволить GeForce RTX 3070, то даже глупо считать, насколько разгон окажется глупой затеей.

Приятно осознавать, что процессоры AMD не только позволяют собрать экономный компьютер, но и поучаствовать в лотерее под названием разгон. Берите ОЕМ-версию Ryzen 7 5800X, ведь даже коробочная идёт без кулера. Мы не отговариваем вас от почётной миссии оверклокера, но даже на бюджетной материнской плате с чипсетом В450 Ryzen 7 5800X способен показывать внушительную производительность. Ну и не забывайте, что возможность апгрейда за счёт смены старого камня на Ryzen 7 5800X никто не отменял.

Ryzen 7 5700G создан для тех, кто хочет получить всё и сразу. Здесь вам и мощный процессор, и встроенная видеокарта в комплекте. Если вы не планируете гонять ваш компьютер в новых требовательных играх, то можете смело смотреть в сторону Ryzen 7 5700G. Он тянет танки, корабли, шутеры и вообще любые игры 5-летней давности. Всё это доступно внутри одного лишь процессора, а все остальные комплектующие кроме видеокарты и оперативной памяти оказывают минимальное воздействие на итоговую производительность.

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Ну и мы не можем обойти своим вниманием Ryzen 5 5600X. Этот процессор считается одним из самых продаваемых в 2021 году и даже после анонса середняков 12-го поколения Intel продолжает занимать лидирующие позиции. Ценность этого камня в том, что он будет работать также хорошо на материнской плате с чипсетом А320, как и на прокачанной В550. Попробовать погонять Ryzen 5 5600X можно, но успех не гарантирован, а благодаря постоянным скидкам ОЕМ-версию можно купить всего за 16 тысяч рублей.

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