Инсайдеры сообщают, что в то же время в продажу поступит суперфлагман GeForce RTX 4090 Ti с 48 Гб видеопамяти на скорости 24 Гбит/с

В 2020 году инсайдеры вещали о выходе одного из самых перспективных поколений графических чипов NVIDIA. Сообщалось, что геймеров ждёт не только снижение средней стоимости, но и высокая доступность. Дженсен Хуанг был настроен оптимистично, но первые признаки приближающейся беды появились ещё в начале лета 2020 года, когда NVIDIA прекратила производство флагманов GeForce RTX 2000-й серии, а после и GeForce RTX 2060/2060 Super. Поскольку количество этих видеокарт никогда не было чрезмерным, уже к концу года образовался дефицит, а несмотря на все обещания цены на поколение GeForce RTX 3000 так и остались заоблачными. Но проблемы 2020 года только казалась неразрешимыми, ведь после криптобума в магазинах и вовсе не осталось видеокарт, а доступные для покупки стоили в 3 раза дороже рекомендованной цены. В какой-то момент прибыль так выросла, что средняя цена за 1 графический чип достигла 1000 долларов, а майнеры были готовы покупать видеокарты по самой неразумной стоимости.

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Именно на этом фоне у руководства NVIDIA возникли ошибочные мысли о том, что майнинг вечен. К весне 2022 года стало ясно, что на носу PoS, а фермеры перестали интересоваться новыми видеокартами. Вот только Дженсена Хуанга было не остановить. Глава NVIDIA наштамповал столько видеокарт, что теперь ими забиты все складские помещения партнёров компании. В августе была произведена неудачная попытка разгрузить склады за счёт снижения рекомендованных цен на флагманы. Неясно, кто придумал такую гениальную идею, но этому парню следовало бы знать, что геймеры предпочитают тратить на видеокарты до 300 долларов, а перекачанная GeForce RTX 3090 за 1100 вечнозелёных интересует только мажоров и энтузиастов. Даже в США графические чипы GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 стоят намного дороже рекомендаций на начало продажи, а инсайдеры полагают, что в сентябре NVIDIA будет вынуждена устроить большую распродажу. Пока неясно, будет ли распродажа, ведь согласно последним слухам, Дженсен Хуанг принял непростое решение.

Как вы знаете, на носу релиз нового поколения графических чипов на архитектуре Ada Lovelace. Вначале ожидалось, что флагманы поступят в продажу в августе, но лето завершилось, а пока мы даже не слышали об анонсе. Известно, что представить линейку могут в рамках GTC 2022, а значит никаких более точных данных до 20 сентября ждать не стоит. Несмотря на это инсайдеры уверены, что с момента анонса до релиза пройдёт достаточно много времени. Сегодня на сайте Hardwaretimes появился пессимистичный прогноз, согласно которому ждать появления в продаже серии GeForce RTX 4000 придётся до 2023 года. Скорее всего, полноценный анонс состоится уже на CES 2023, а продажи стартуют не раньше лета того же года.

Инсайдеры сообщают, что NVIDIA существенно скорректировала собственные планы и в ближайшие месяцы намерена сосредоточить усилия на избавлении от складских запасов. Стоит учитывать, что подобные слухи могут оказаться неверны, но более или менее точные сведения появятся не раньше 20 сентября. Одновременно в сети появилась ещё одна интересная утечка. Известно, что в середине 2023 года должен была поступить в продажу прокаченный суперфлагман GeForce RTX 4090 Ti. Внутри видеокарты размещался полноценный кристалл AD102 с 18 432 ядрами CUDA и 48 Гб видеопамяти GDDR6X, работающими на скорости 24 Гбит/с и 384-битной шине. Так вот, теперь инсайдеры полагают, что перекачанная видеокарта может поступить в продажу к середине 2023 года. Предполагается, что потреблять такой монстр будет до 800 Вт (более вероятно до 600 Вт), а тактовая частота графического чипа достигнет 3 ГГц, что сегодня для NVIDIA кажется заоблачным показателем.

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Напомним, что ранее инсайдеры говорили о поступлении в продажу сразу трёх графических чипов: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. Предварительные параметры вы можете изучить выше, при этом большая часть надежд связана с предполагаемым двукратным приростом производительности. Есть большие сомнения, что сегодня такая щедрость NVIDIA по карману, но с учётом переноса релиза на 9 месяцев можно ожидать, что инженеры компании основательно улучшат архитектуру.