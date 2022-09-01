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1.01.2023 меломаны из РФ могут потерять доступ к классике и новым альбомам западных исполнителей
Пока это всего лишь слухи, хотя спасти положение может принудительное лицензирование
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Многим кажется, что технический прогресс идёт медленно, а функционал гаджетов не меняется десятилетиями. Вполне возможно, что некоторые ретрограды до сих пор пользуются старыми телевизорами прямиком из 80-х годов, но есть все основания говорить о масштабных изменения. К примеру, ещё 15 лет назад многие люди использовали для хранения музыки карты памяти, которые можно было установить в мобильный телефон или плеер. С приходом скоростного интернета и смартфонов началась миграция на стриминговые сервисы, где за небольшую плату можно получить доступ ко всему наследию человечества.

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Точно такая же ситуация и с видео. Если раньше мы хранили фильмы на дисках и в памяти жёстких дисков, то сегодня достаточно иметь подписку на один из популярных сервисов, где есть почти вся классика и даже последние новинки. Долгое время нас отучали от пиратства, а западные лоббисты тратили на это огромные средства и деньги. С недавнего времени эти ребята резко охладели к российскому рынку, объявив о своём уходе. При этом 70% всего аудиофонда контролируют три компании: Universal Music, Sony Music и Warner Music. Гиганты владеют правами на интеллектуальную собственность, а подписать контракт с любым из лейблов для исполнителя равносильно путёвке на большую сцену. С недавнего времени все три компании объявили о прекращении работы на российском рынке, что стало неприятным сюрпризом для миллионов меломанов. В результате новые альбомы Канье Уэста, Дрейка, Кристины Агилеры, Билли Айлиш и многих других уже недоступны российским пользователям, но эксперты предупреждают, что всё будет только хуже.

Предпосылки ко всё возрастающим опасениям дал сервис Кинопоиска, где всегда можно было посмотреть целый ряд хитов прошлых лет. Как оказалось, Властелин колец, Интерстеллар и другие фильмы пропали из онлайн-сервиса за одну ночь. Представители компании поясняют происходящее истечением срока лицензии. К примеру, все документальные фильмы производства ВВС исчезли безвозвратно, поскольку права на них английская компания продавать не намерена. Учтите, что за лицензии платятся большие деньги, но похоже в Британии всё прекрасно, а российские пользователи сервиса остались ни с чем.

С музыкальными сервисами всё обстоит немного лучше, ведь пока большая часть альбомов популярных исполнителей, вышедших до февраля 2022 года, остаются доступны, но бывают и исключения. Например, группа Pink Floyd настояла на отлучении российских меломанов от своего творчества. На самом деле даже здесь запрет носит частичный характер, ведь на сервисах доступны сборники A Foot in the Door и Discovery Box, где есть все классические песни Pink Floyd. Но вся эта стабильность может быть напускной, а многие эксперты уверяют, что чаще всего лицензии на подобный контент продлеваются раз в год в автоматическом режиме. Получается, что проблема назревает, хотя не исключено, что представители российских сервисов решат её на какое-то время. На данный момент представители российских стриминговых платформ не готовы обсуждать подобную проблему. Судя по всему, как минимум до конца текущего года время есть, а что будет после, остаётся за кадром.

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Ну а что российских меломанов ждёт с 1 января будет решаться даже не западными студиями, ведь очень многое зависит от глобальной политической обстановки. Если правительство США продолжит давление на крупный бизнес, то у студий не останется выбора кроме как отказать в продлении лицензий. Единственный вопрос, который нас в данном случае интересует: почему российские сервисы продолжают работать по правилам даже тогда, когда зарубежные партнёры нарушают свои же обязательства? Представим себе, что со следующего календарного года доступ к музыке для жителей РФ станет сильно ограничен. Что же, почему бы не продолжить работу без лицензий? Ну не хотят Кристина Агилера и Билли Айлиш денег за свои песни, что же тут поделать. Музыка доступна в интернете абсолютно бесплатно, а российские стриминговые сервисы могут временно и вовсе использовать принудительное лицензирование. Источник

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