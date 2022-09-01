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США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
Нет никаких сомнений, что через несколько лет будут остановлены поставки всех видеокарт и процессоров в Китай и Россию
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В последние годы Китай занимался активными разработками полупроводниковых технологий, позволяющим частично заменить западные аналоги в рамках программы импортозамещения. В первую очередь речь шла о графических чипах и процессорах как для домашних компьютеров, так и для рабочих станций, серверов и облачных вычислений. Сложно сказать насколько далеко продвинулись китайские инженеры, ведь по большей части мы видим небольшие презентации, а реальные продукты либо выпускаются малыми тиражами, либо ждут своего часа на полках истории. С процессорами немного лучше, но и здесь китайским камням нужно преодолеть массу препятствий на пути к самостоятельности. Пожалуй, самая большая проблема – это технологический процесс, ведь на данный момент материковая SMIC с трудом освоила 7-нм нормы, но данных о том, сколько современных чипов выпускают китайцы, нет.

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Долгое время казалось, что США не пойдут на самые жёсткие меры, ведь даже российский рынок приносит огромные доходы, а китайский уже давно стал приоритетным и занимает второе место по поставкам. Сегодня все скептики с удивлением обнаружили, что американское правительство запретило экспортировать графические чипы NVIDIA и AMD в Россию и Китай. Пока речь идёт о сериях A100 и H100, созданных для работы в центрах обработки данных и дата-центрах, хотя слово «пока» работает только в сторону Поднебесной. Обе компании тут же заявили, что уже давно не поставляют свою продукцию в Россию, хотя ещё недавно руководство зелёных философски рассуждало на тему того, что не будет препятствовать поставкам из других стран. После появления новых лицензионных требований такой фокус не пройдёт. Но и это ещё не всё, в дополнении к новому предписанию сказано, что обе компании должны назвать своих клиентов в Китае и России, которым уже были отправлены графические чипы. Точно подсчитать число графических чипов как текущего, так и предыдущего поколений.

Известно, что NVIDIA знала о предписании уже 26 августа, а по данным из штаба зелёных поступила информация, что компании потребуется несколько дней на анализ требований правительства и переговоры с китайскими партнёрами. В данном случае это может означать заключение контрактов на поставки такие графических чипов на длительный срок. Дело в том, что согласно новым требованиям, NVIDIA и AMD имеют право отгрузить товары, которые уже были оплачены, либо числятся в поставке по контрактам. Ну и самое смешное здесь то, что NVIDIA China не видит проблем в поставке графических чипов A100, выпущенных ОЕМ-производителями в Китае. Это может значить, что в требованиях правительства США есть правовые лазейки. Кто знает, может быть их начнут блокировать, а может дыры созданы специально.

Согласно полученным разъяснениям, обе компании могут продавать графические чипы предыдущих поколений, хотя это опять же касается только Китая. Пока комментариев от ведущих экспертов не было, но нет никаких сомнений, что грядут большие перемены. Рынок меняется, а NVIDIA и AMD лишатся миллиардных доходов, возмещать которые им никто не станет. Это безвозвратные потери, хотя какое-то время можно будет делать вид, что кастомные A100 продавать можно, но уже в самое ближайшее время дядюшка Сэм доберётся и до них. Ну а в какой-то момент мы услышим, что больше нельзя продавать в Китай даже обычные процессоры новых поколений и видеокарты для геймеров. Случится это не завтра, ведь в настоящее время правительство США активно инвестирует в полупроводниковую отрасль. Как только соответствующие предприятия будут построены, необходимость в работниках из Поднебесной отпадёт.

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Неясно, осознают ли политики тот факт, что из-за этого цены на полупроводники подпрыгнут в несколько раз. Также есть вопрос относительно общей картины происходящего в головах ребят из Белого дома. Проблема здесь в редкоземельных элементах, без которых создание чипа невозможно. А ведь есть десятки сопутствующих технологий, на которых завязано производство. Например, если китайцы перестанут поставлять неон в TSMC и Samsung, то через полгода работа на заводах в Южной Корее и на Тайване остановится. Курс акций NVIDIA тут же снизился на 5%, но после немного подрос, что не так важно, ведь рынок уже высказал свои опасения относительно происходящих изменений. Большие перемены не нужны никому, но живущие за счёт бюджетных отчислений со стороны NVIDIA и AMD политики таких сложных вещей просто не могут понять.

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#amd #nvidia #видеокарты #санкции
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