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Zelot За пост начислено вознаграждение
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
Не стоит платить больше, если хорошую видеокарту можно взять за меньшие деньги
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Каждый раз, когда мы говорим о том, что тот или иной товар не соответствует своей цене, находится человек, имеющий кардинально иную точку зрения. Не успели вы подумать о том, что же такое разумный выбор, как всё уже куплено, а новый завоз будет через неделю. Кто-то скажет, что дело в экономическом статусе, но нам кажется, что далеко не все люди задумываются о том, что та или иная цена не соответствует качеству того или иного товара. К примеру, если речь идёт о процессоре, то многие просто покупают камень, подходящий им по цене. В то же время, если немного подумать, то можно было бы сделать более рациональный выбор.

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С видеокартами примерно такая же ситуация, а мы рассмотрим несколько графических чипов, которые соответствуют статусу разумного выбора. Скорее всего, не все согласятся с нашими утверждениями, ведь для кого-то и 20 тысяч рублей – это неподъёмная ноша. В то же время нельзя забывать, что сегодня видеокарты стоят выше рекомендованных цен, поэтому приходится переплачивать, ну а мы предлагаем выбрать верхний предел, выше которого подниматься уже не стоит.

Самая быстрая видеокарта в нашем обзоре – GeForce RTX 3060 Ti. Это средневысокий ценовой сегмент, в котором можно встретить наиболее интересные предложения. Видеокарта идеально подходит для разрешения 1080р, но легко тянет даже самые требовательные новинки в 2К. Ясно, что тягаться с графическими чипами за 80 тысяч рублей GeForce RTX 3060 Ti не может, но это и не нужно. Дело в том, что эксперты привыкли к хорошей жизни. Они получают доступ к флагманам, поэтому уверены в том, что все игры должны запускаться на максимальных графических настройках. На самом деле даже средние в 2К будет смотреться отлично, а GeForce RTX 3060 Ti и вовсе тянет 4К в большинстве игр.

Radeon RX 6650 XT создана для тех, кто ценит каждый рубчик в своём кошельке. Видеокарта на 8 тысяч дешевле GeForce RTX 3060 Ti, но лишь немногим медленнее. В то же время Radeon RX 6650 XT создана для нетребовательных компьютеров, для которых уже ни одна новая видеокарта не подойдёт. К примеру, у вас стоит блок питания на 450 Вт. Вы купили GeForce RTX 3060 Ti, но завести её не представляется возможным. Получается, что нужно ещё тратиться на обновление компонентов. С Radeon RX 6650 XT такого не случится, ведь она очень быстрая и работает даже на бабушкином фене.

GeForce RTX 2060 SUPER может стать компромиссным выбором для тех, кто не хочет платить 46 тысяч рублей, но может себе позволить выложить на видеокарту 34 тысячи рубликов. Перед вами аналог GeForce RTX 3060 Ti, а значит потенциал у видеокарты внушительный, а сама она ещё долго будет оставаться актуальной. Новый владелец не столкнётся с проблемами и зависаниями даже в разрешении 2К.

С GeForce RTX 3050 вы можете сэкономить 4 тысячи рублей. Мы советуем взять GeForce RTX 2060 SUPER, но геймеры часто случают знакомых и блогеров с YouTube, поэтому предпочитают брать GeForce RTX 3050. Назвать эту видеокарту плохой мы не можем, но важно помнить, что её потенциал ощутимо ниже, а оптимальным выбором станет разрешение 1080р. В некоторых случаях подойдёт и 2К, но выше высоких настроек графики в требовательных блокбастерах не подняться. GeForce RTX 3050 предлагает 8 Гб видеопамяти, а 128-битная шина позволяет экономить на блоке питания. Не всем нравится такие параметры, поэтому выбирайте то, что кажется разумным выбором лично вам.

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3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
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3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Для тех, кто с большим трудом наскрёб 20 тысяч рублей, мы рекомендуем Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта относится к нижнему ценовому сегменту и не может претендовать на лавры дорогих графических чипов. Она просто работает, позволяя играть в разрешении 1080р. Не все игры будут работать на высоких настройках графики, но на то вы и экономите, чтобы получить доступ даже к новинкам за меньшие деньги. Кстати, Radeon RX 6500 XT отличается крайне низкими требованиями к питанию. Это чуть ли не самая экономная карта на рынке. Пожалуй, самая экономная из тех, что тянут все игры в 1080р.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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