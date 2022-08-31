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Видеокарта для миллионера – что купить, если в карманах уже не осталось места для денег
Иногда приходит время потратиться на мощную видеокарту для игр в разрешении 4К
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Известно, что большая часть геймеров обращает внимание на недорогие видеокарты стоимостью до 250 долларов. Получается, что пользователи просто не готовы тратить деньги на развлечения, как бы странно это не звучало. В 2021 году тренд немного сместился из-за роста стоимости графических чипов и дефицита полупроводников, но сегодня стоимость видеокарт стремится к рекомендованной, а впереди ещё и новинки от NVIDIA и AMD. Ясно, что дорогостоящие графические чипы покупают единицы, но здесь есть некоторое противоречие.

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Так, если такие видеокарты продаются, то кто-то их всё же покупает. Мы не призываем вас брать на себя кабальные условия в банке, но если деньги есть, стоит присмотреться к самым мощным и дорогим решением на рынке. В конце концов, если вы давно хотели побаловать себе флагманской видеокартой, то самое время сделать это здесь и сейчас. Ниже вы сможете выбрать видеокарту по вкусу, правда стоят они очень много.

Если уж брать мощную видеокарту – то именно GeForce RTX 3090 Ti. Здесь есть всё, чтобы забыть о необходимости апгрейда как минимум на 5 лет вперёд. Признаём, что бывают геймеры, которые меняют флагманы каждые два года, но для большинства пользователей запаса производительности GeForce RTX 3090 Ti окажется достаточно на много лет. Что до нехватки видеопамяти, то здесь можно встретить безумные 24 Гб на скорости 21 Гбит/с. Ни одна другая видеокарта на планете не способна разгоняться так быстро.

Предположим, что деньги у вас есть, но вы хотите потратить их максимально эффективно. GeForce RTX 3090 – это флагман NVIDIA, которые предлагает ультимативный уровень производительности, что позволяет играть в любые игры в разрешении 4К. В интернете можно найти тесты, в которых эта видеокарта с лёгкостью справляется с играми даже в 8К, но это уже частный случай, ведь таких мониторов в продаже единицы.

Чем меньше вы платите за видеокарту, тем скромнее уровень производительности получаете. К счастью, бывают и исключения, ведь GeForce RTX 3080 Ti почти такая же быстрая, как GeForce RTX 3090, но стоит намного дешевле. Благодаря этому можно сэкономить ощутимую сумму денег, но не потерять фрамрейт даже в 4К. Кстати, если вы привыкли менять видеокарты раз в 2 года, то GeForce RTX 3080 Ti и здесь окажется намного интереснее, ведь вы избавитесь от своего графического чипа задолго до того, как он станет неактуальным.

Было бы неверным отказаться от упоминания продукции AMD. Если вы в поисках флагмана, то Radeon RX 6900 XT станет оптимальным выбором, ведь он не уступает GeForce RTX 3080 Ti, но стоит дешевле. Кроме того, красный флагман ещё и предлагает 16 Гб видеопамяти, а модель производства Gigabyte обладает внушительной системой охлаждения. С трассировкой лучей текущее поколение видеокарт AMD работает неидеально, но сегодня волшебные лучики уже не воспринимаются как невероятная технология, ради которой стоит переплачивать лишние деньги.

Особый интерес вызывает видеокарта GeForce RTX 3080. На этот раз мы говорим о новой модели с 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти. Это позволит достигать ультимативных показателей в играх, сэкономив целую гору денег. Некоторые зарубежные издания называют GeForce RTX 3080@12Гб самой лучшей видеокартой текущего поколения NVIDIA по соотношению цены и мощности. Мы не будем спорить с экспертами, ведь видеокарта действительно обладает внушительным потенциалом.

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Ну и поставить точку предлагаем на Radeon RX 6800 XT. Судя по всему, когда эксперты обсуждали оптимальную видеокарту на рынке, то они избегали тестов продукции AMD. В то же время, Radeon RX 6800 XT не уступает GeForce RTX 3080, стоит дешевле и предлагает 16 Гб видеопамяти. Получается, что не всегда стоит доверять экспертам, а значит, прежде чем покупать дорогостоящую видеокарту, стоит как следует присмотреться к тестам. Лучше, если вы уделите этому делу побольше внимания, поскольку не все блогеры и эксперты сходятся в методике тестирования графических чипов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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