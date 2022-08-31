Эксперты советуют не ожидать быстрой замены западного ПО отечественными аналогами

Нет никаких сомнений, что любая современная операционная система избыточна для обычного пользователя. Большая часть требований вертится вокруг проигрывания медиаконтента, просмотра интернета, запуска игр и работы офисного программного обеспечения. Есть небольшая группа пользователей, которой необходимы сложные графические и видео редакторы, а в последнее время наметился тренд, когда всё больше людей отказываются от скачивания фильмов и музыки, предпочитая онлайн-кинотеатры и различные подписки, где всё это доступно на удалённых серверах. Именно поэтому большая часть пользователей без проблем будет обходиться минимальным количеством функций, доступных в той или иной операционной системе.

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В то же время стоит понимать, что весь смысл универсальной ОС кроется в том, что она подходит абсолютно всем, поскольку даже несколько процентов энтузиастов смогут найти для себя необходимые функции. Windows 10 смело можно назвать универсальной, а популярность её всегда была настолько велика, что отечественным конкурентам просто не оставалось места для манёвра. Уже несколько месяцев Microsoft настойчиво говорит о полном уходе из России, что стало драйвером роста для целой отрасли, ведь ещё совсем недавно развиваться в тени гиганта было невозможно. Эксперты отмечают, что на данном этапе программное обеспечение российского производства уступает зарубежным аналогам, но в целом подходит для большинства пользователей, поскольку умеет всё то, что необходимо для стабильной работы компьютера.

Как стало известно, всё больше российских компаний рвётся на рынок, предлагая собственные альтернативы зарубежным продуктам. Все они построены на тех или иных дистрибутивах Linux, а некоторые уже можно купить в торговых сетях. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» появились продукты компании «Ред софт». Операционная система «Ред ОС» стоит 3500 рублей, а версия для продвинутых пользователей, вступающаяся в качестве альтернативы Windows Server, и вовсе обойдётся в 9500 рублей. Что до замены офисных пакетов Microsoft, то та же компания предлагает «Р7-Офис», цена на который стартует с 3500 рублей.

Данных о том, пользуются ли продукты российской «Ред софт» популярностью среди потенциальных покупателей, нам не известны. В то же время цена не кажется низкой. Возможно, если сравнивать с лицензионной коробочной Windows 11, то всё не так уж и плохо, вот только подобные сравнения не совсем корректны. Мы имеем дело с малоизвестным продуктом, которые ранее поставлялся исключительно в цифровом виде. Пользовательская база не наработана, а интерфейс может быть непривычен для тех, кто многие годы работал под Windows. Ну и не стоит забывать, что ещё до ухода с российского рынка софтверного гиганта довольно немаленькая часть пользователей предпочитала скачивать бесплатные версии Windows с торрентов. Сегодня число пиратов только растёт, а достаточно высокие цены на российский софт отпугивают тех, кто хотел бы поддержать отечественного производителя.

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О планах выйти в российскую розницу заговорили и в компании «Мой офис». Разработчики отмечают, что две популярные программы «Мой офис документы» и «Мой офис» были скачаны 14 миллионов раз, а для домашнего использования подобные продукты поставляются абсолютно бесплатно. В данном случае мы видим два кардинально разных подхода. В первом случае в продаже домашние версии по цене от 3500 рублей, тогда как во втором всем желающим даётся возможность приобщиться к альтернативному программному обеспечению бесплатно. Эксперты полагают, что быстрого перехода бизнеса на российские аналоги не будет, но некоторые подвижки уже заметны. Обычные пользователи ещё долго будут работать на пиратском Windows, а государственные учреждения просто не имеют выбора. Именно с них и начинается пресловутое импортозамещение. Источник.