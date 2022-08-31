Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
Эксперты советуют не ожидать быстрой замены западного ПО отечественными аналогами
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3090 за 90 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Нет никаких сомнений, что любая современная операционная система избыточна для обычного пользователя. Большая часть требований вертится вокруг проигрывания медиаконтента, просмотра интернета, запуска игр и работы офисного программного обеспечения. Есть небольшая группа пользователей, которой необходимы сложные графические и видео редакторы, а в последнее время наметился тренд, когда всё больше людей отказываются от скачивания фильмов и музыки, предпочитая онлайн-кинотеатры и различные подписки, где всё это доступно на удалённых серверах. Именно поэтому большая часть пользователей без проблем будет обходиться минимальным количеством функций, доступных в той или иной операционной системе.

реклама

В то же время стоит понимать, что весь смысл универсальной ОС кроется в том, что она подходит абсолютно всем, поскольку даже несколько процентов энтузиастов смогут найти для себя необходимые функции. Windows 10 смело можно назвать универсальной, а популярность её всегда была настолько велика, что отечественным конкурентам просто не оставалось места для манёвра. Уже несколько месяцев Microsoft настойчиво говорит о полном уходе из России, что стало драйвером роста для целой отрасли, ведь ещё совсем недавно развиваться в тени гиганта было невозможно. Эксперты отмечают, что на данном этапе программное обеспечение российского производства уступает зарубежным аналогам, но в целом подходит для большинства пользователей, поскольку умеет всё то, что необходимо для стабильной работы компьютера.

Как стало известно, всё больше российских компаний рвётся на рынок, предлагая собственные альтернативы зарубежным продуктам. Все они построены на тех или иных дистрибутивах Linux, а некоторые уже можно купить в торговых сетях. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» появились продукты компании «Ред софт». Операционная система «Ред ОС» стоит 3500 рублей, а версия для продвинутых пользователей, вступающаяся в качестве альтернативы Windows Server, и вовсе обойдётся в 9500 рублей. Что до замены офисных пакетов Microsoft, то та же компания предлагает «Р7-Офис», цена на который стартует с 3500 рублей.

Данных о том, пользуются ли продукты российской «Ред софт» популярностью среди потенциальных покупателей, нам не известны. В то же время цена не кажется низкой. Возможно, если сравнивать с лицензионной коробочной Windows 11, то всё не так уж и плохо, вот только подобные сравнения не совсем корректны. Мы имеем дело с малоизвестным продуктом, которые ранее поставлялся исключительно в цифровом виде. Пользовательская база не наработана, а интерфейс может быть непривычен для тех, кто многие годы работал под Windows. Ну и не стоит забывать, что ещё до ухода с российского рынка софтверного гиганта довольно немаленькая часть пользователей предпочитала скачивать бесплатные версии Windows с торрентов. Сегодня число пиратов только растёт, а достаточно высокие цены на российский софт отпугивают тех, кто хотел бы поддержать отечественного производителя.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О планах выйти в российскую розницу заговорили и в компании «Мой офис». Разработчики отмечают, что две популярные программы «Мой офис документы» и «Мой офис» были скачаны 14 миллионов раз, а для домашнего использования подобные продукты поставляются абсолютно бесплатно. В данном случае мы видим два кардинально разных подхода. В первом случае в продаже домашние версии по цене от 3500 рублей, тогда как во втором всем желающим даётся возможность приобщиться к альтернативному программному обеспечению бесплатно. Эксперты полагают, что быстрого перехода бизнеса на российские аналоги не будет, но некоторые подвижки уже заметны. Обычные пользователи ещё долго будут работать на пиратском Windows, а государственные учреждения просто не имеют выбора. Именно с них и начинается пресловутое импортозамещение. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows #программное обеспечение
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Samsung выпустила новое обновление ПО для смартфонов 7-и летней давности
Microsoft и Nintendo не планируют повышать цены на игровые консоли
Бывший представитель Microsoft раскритиковал дизайн меню «Пуск» в Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
14
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
85
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
24
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
207
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
97
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
13
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
204
Более 80 % российских пользователей ушедших западных аудиосервисов уже перешли на отечественные аналоги — опрос
8
RTX 4070 может разочаровать сравнительно малым приростом быстродействия и скромным объёмом памяти
22
Слайды официальной презентации AMD Ryzen 7000 — рост IPC на 13 %, до 5.7 ГГц, цены от $299 до $699
11
Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
5
На этой неделе в Steam бесплатно раздадут легендарную первую Mafia
9
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Анонсирована World of Anterra — фэнтезийная ролевая игра с огромным миром, пиксельной графикой и процедурной генерацией уровней
4
AMD рассчитывает выпускать решения для Socket AM5 как минимум до 2025 года
15
Выбираем народный процессор для нетребовательных геймеров – 6 игровых моделей от 8000 рублей
3
Видеокарты AMD так и не стали популярны среди геймеров – выбираем 5 игровых моделей на любой кошелёк
9
ASUS представила огромный корпус для ПК с 13 вентиляторами
3
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
33
Китайские власти парализовали работу крупнейшего рынка электроники в стране
2

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
4
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
311
10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
7
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
7
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

daimos
13:41
Мы чего дурные, что ли, мы сажать их будем, как иранцы беспилотники! Чо там с ф-117, кстати?!
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
вероника попович
13:38
А что я не права, то у тебя проблем нет, чтоб денег кинуть, то сразу сдал назад, да, нищая малолетка?
У россиян на финской границе отбирают наличные евро
Ankain357
13:38
Тут Проверка такая. Сначала в эти комплексы летят ракеты AGM-88 Harm в большом количестве. После чего слепое ПВО не увидит даже старый кукурузник в 2 метрах от него. Процедура отлаженная и опробованна...
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
Kasyan
13:37
Достал уже своим нытьем, купи себе 13900K, сиди и радуйся.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Евгений Шрайнер
13:37
Аналог офиса не понятного качества, зачем когда есть бесплатный libre office
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
Kasyan
13:36
Тю, какой-нибудь ой3 7700K улетал за 100 градусов с термосоплями под крышкой.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Юрий Полкунов
13:35
Америкосовские мечты
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
Kasyan
13:34
Забавно и после этого с наших дурачков ещё смеются. Они вообще там в курсе, что уже флэшки дешевле дискет.
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
Ankain357
13:34
А кто сбил F117? В качестве «ПВО» выступал самолёт МиГ 29
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
ахахах
13:32
с С-350 пусть проверят каков он
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем