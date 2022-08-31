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Xiaomi представила бюджетную серию 4К телевизоров Smart TV X по цене от 22 000 рублей за 43 дюйма
Всего доступно для выбора три модели с диагональю до 55 дюймов
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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Многие наши читатели знают о том, что Xiaomi выпускает сотни товаров под собственным брендом. С этой целью компания сотрудничает с мелкими производителями, отбирая наиболее интересные продукты, соотношение цены и качества которых считается интересным для потенциального потребителя. Зачастую о том, что к тому или иному электронному устройству какое-то отношение имеет сама Xiaomi, узнать можно только на упаковке, тогда как сама зубная щётка, электрическое одеяло или чайник лишены каких-либо упоминаний крупного китайского бренда. Стоит учитывать, что большая часть подобных товаров рассчитана исключительно на внутренний рынок, но будучи широко представлена на китайских торговых площадках быстро расходится по планете.

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Но кроме собственного рынка для Xiaomi ключевым считается Индия, где цены на те или иные товары могут быть намного ниже, чем в Европе и России. Неслучайно годами на сером рынке высоким спросом пользовались индийские версии смартфонов, которые после прошивали русскоязычными прошивками. Как стало известно, китайская компания решила сделать большой анонс новой линейки телевизоров именно в Индии. Серия Smart TV X представлена тремя моделями с размером дисплея: 43, 50 и 55 дюймов. На местном рынке установлены рекомендуемые цены, согласно которым самый бюджетный телевизор можно купить за 29 000 рупий (22 тысячи рублей), бодрый середняк продают за 35 000 рупий (26 500 рублей), а за флагман просят 40 000 рупий (30 000 рублей).

На этот раз Xiaomi не стала жадничать, ведь все телевизоры не только получили дисплей с разрешением 4К (3840х2160Р), но и полноценный Смарт-ТВ со всеми современными сопутствующими технологиями. К примеру, флагман получил 2 Гб оперативной памяти, тогда как две другие модели 1.5 Гб ОЗУ. Все три поставляются с матрицей типа IPS, что благотворно сказалось на качестве картинки, а сэкономить решили на частоте обновления, которая здесь составила 60 Гц. Заявлен 94% охват цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR и множество других полезных фишек, о существовании которых рядовой потребитель даже не догадывается. Например, присутствует фирменная технология Vivid Picture Engine, занимающаяся калибровкой цвета в реальном времени.

Доступен голосовой ассистент Google Play с возможностью управления на русском языке, а все телевизоры работают на базе операционной системы Android TV 10 поверх которого залита немного специфичная прошивка PatchWall от Xiaomi. Многие пользователи пишут, что к программному обеспечению нужно привыкнуть, хотя со временем оно начинает казаться даже более удобным, чем базовая оболочка. Для любителей гаджетов есть сразу три порта HDMI, стандартный Ethernet, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac. Если заглянуть в текстовые обзоры, которые уже появились в интернете, то можно сделать вывод, что Smart TV X отличается высоким качеством картинки и подойдёт для большинства пользователей. В то же время некоторые незаметные на первый взгляд отличия будут ограничивать любителей премиальных продуктов. Например, установленный накопитель содержит всего 8 Гб, при этом часть ещё и отдана на откуп операционной системе. Можно воспользоваться внешним жёстким диском или картой памяти, но это уже детали, ведь многие производители оснащают современные телевизоры гораздо более объёмным накопителем.

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Не будут рады и те, кто привык к экранам с высокой частотой обновления. Сажем прямо, после 144 Гц скромные 60 Гц будут смотреться немного разочаровывающе. В данном случае нужно понимать, что перед нами компромисс, а после нескольких дней просмотра контента за 60 Гц дисплеем вы и вовсе позабудете о дискомфорте. Скорее всего, официальных поставок серии Smart TV X на российский рынок не будет. Если раньше это можно было бы назвать приговором, то сегодня существует параллельный импорт. С высокой долей вероятности можно будет встретить новые телевизоры в российских магазинах уже в октябре. На указанные выше цены надеяться не стоит, хотя конкурентов на рынке достаточно, поэтому гигантской разницы в стоимости с рекомендованной не будет.

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#xiaomi #телевизоры
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