Купить геймерскую видеокарту можно даже за 7000 рублей, вот только доступ она будет давать далеко не ко всем играм

Любой продукт, который вы покупаете в магазине – это компромисс между ценой и качеством. Даже когда на полках встречаются товары, стоимость которых на порядок выше привычных рядовому покупателю, не факт, что качество там выше. Если предположить, что производитель решил не ограничивать себя, воспользовавшись лучшими технологиями, то происходящее лишь подтверждает озвученное выше правило. Смотрите, сегодня AMD анонсировала новое поколение процессоров. Стало известно, что флагман линейки – 16-ядерный Ryzen 9 7950X будет стоить от 700 долларов. На самом деле в Европе встретить его дешевле 800 евро будет невозможно, а в России и вовсе за камень попросят от 80 000 рублей. В данном случае нам важна лишь рекомендованная цена.

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В то же время 24-ядерный Core i9-13900K будут продавать за 580 долларов. И вот здесь возникает самый главный вопрос: а будет ли новый флагман красного лагеря настолько быстрее, что за него стоит переплачивать 120 долларов? Если у вас есть деньги на дорогую видеокарту, то размышлять о мелочах не приходится, но у многих геймеров в кармане пусто. Да, можно немного подкопить, или где-то подзаработать, но даже 30 тысяч для некоторых – это неподъёмная сумма. Что же, если вы хотите купить видеокарту, но у вас критически мало денег, то давайте изучим, вдруг мы сможем для вас что-то подобрать.

GeForce GT 1030 – это самый очевидный кандидат на роль видеокарты для небогатых геймеров. В данном случае важно понимать, что даже с такой скромной карточкой вы сможете играть во все популярные стрелялки, а танки и корабли будут буквально летать. Придётся ограничиться разрешением 1080р, но дорогие мониторы многим геймерам тоже не по карману. Одним словом, берите именно то, что подходит вам, а уж с играми можно определиться потом. Самое главное, что игры есть, а выбор действительно впечатляет.

Radeon RX 550 – это ещё одна бюджетная видеокарта, которая стоит всего 11 тысяч, но позволяет экономным любителям компьютерных игр развернуться на полную катушку. На Cyberpunk 2077 лучше не рассчитывать, но легендарные Witcher 3 и GTA 5 пойдут без особых проблем. Здесь присутствует пусть и медленная видеопамять, но её 4 Гб, а значит в большинстве случаев можно будет даже выставить средние настройки графики. Ну и помните, что перед нами всё же бюджетная видеокарта, поэтому новинки пойдут в разрешении 720р.

GeForce GTX 1630 сложно назвать хорошей видеокартой, ведь NVIDIA сделала всё, чтобы этот графический чип работал жутко медленно. В то же время, игровой потенциал тут выше, чем на Radeon RX 550, но и заплатить за это придётся на 4 тысяч рублей дороже. В подобных случаях почти всегда есть ещё одна видеокарта, которая работает быстрее, поэтому оценивайте свои финансовые возможности реалистично.

Если вы внимательно читатели предыдущий абзац, то вас не удивит, что более скоростная GeForce GTX 1650 на 2 тысячи дороже GeForce GTX 1630, но и предлагает более внушительный уровень производительности. В данном случае можно рассчитывать на средние настройки графики в большинстве игр в разрешении 1080р. С GeForce GTX 1650 у вас заработают даже новинки, а альтернативных решений у NVIDIA в данном ценовом диапазоне просто нет.

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Ну и завершить предлагаем на довольно спорной видеокарте Radeon RX 6500 XT. Здесь сошлась жадность руководства AMD, и попытка инженеров выжать максимум из сильно урезанного графического чипа. Получилось неплохо, ведь при определённых условиях видеокарта способна работать на уровне более дорогих графических чипов NVIDIA за 25 тысяч рублей. Ахиллесова пята Radeon RX 6500 XT заключается в отвратительной поддержке интерфейса PCIe 3.0. Если у вас четвёртое поколение, то берите такую видеокарту, ведь она способна удивить экономных геймеров. А вообще даже при отсутствии современного процессора Radeon RX 6500 XT сможет неплохо работать. В разрешении 2К её лучше не запускать, но в данный момент нет ни одной игры, с которой она была бы не способна справиться. Это значит, что даже самые требовательные блокбастеры 2022 года вам будут по зубам, хотя и стоит такое удовольствие 19 тысяч рублей. Как вы уже поняли, если в кармане всего 7000 рублей, то можно взять GeForce GT 1030 производства MSI. Кстати, она ещё и обладает пассивной системой охлаждения, что будет полезно для людей с музыкальным слухом.