Разница между моделями в рамках одного и того же графического чипа может достигать 10-15 тысяч рублей

Рано или поздно наступает время, когда нужно покупать новую видеокарту. В этот момент вы начинаете смотреть тесты, расспрашивать знакомых и активно изучать доступные позиции. Если вы интересуетесь данной темой, то ничего удивительного не заметите, а вот новичкам будет крайне сложно понять логику ценообразования. Например, видеокарты на базе графического чипа GeForce RTX 3060 могут стоить от 36 000 рублей до 47 000 рублей. И какую в таком случае брать?

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Многим кажется, что здесь всё как в супермаркете: дорогая колбаса вкуснее, а дешёвая и вовсе сделана из туалетной бумаги. Вот только это не так, ведь с видеокартами всё зависит от жадности поставщиков, бренда и даже тактовых частот. К примеру, разогнанные с завода модели будут стоить дороже, хотя прирост производительности по сравнению с эталонными версиями у них может стремиться к нулю. Но даже это не всё, что можно сказать о странном ценообразовании видеокарт. Смотрите, вы покупаете за 47 тысяч самую прокачанную модель GeForce RTX 3060. Вам кажется, что она просто невероятно быстрая, но в реальности за 46 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti, которая окажется на 15% быстрее. Это значит, что в первую очередь нужно думать, а потом делать выбор.

Сегодня мы выберем несколько оптимальных моделей, которые мы могли бы вам порекомендовать. Начнём с GeForce GTX 1650. Здесь самая недорогая модель за 17 450 рублей и является оптимальной. Сразу договоримся, что заводской разгон бесполезен, но раз уж наши читатели так любят красивые цифры, то мы будем обращаться к этой переменной. Модель производства MSI получила заводской разгон до 1695 МГц, что почти максимум для данного графического чипа. Здесь присутствуют два кулера, а MSI предлагает отличное программное обеспечение для управления скоростью вращение вертушек. Максимум за GeForce GTX 1650 просят 21 тысячу рублей, но там производительность явно не станет лучше, а ПО уж точно уступает аналогам MSI.

Покупатели видеокарты GeForce GTX 1660 Super должны помнить, что им потребуется нормальная система охлаждения. Именно поэтому самые бюджетные модели с 1 кулером не подходят. Выбираем модель от MSI за 26 900 рублей. Здесь и тактовая частота повыше, и всё остальное на приемлемом уровне. При желании можно найти GeForce GTX 1660 Super за 31 тысячу, но мы не рекомендуем платить за воздух, ведь никакой разницы и уж тем более прироста количества кадров получить невозможно.

С видеокартой GeForce RTX 2060 и вовсе наблюдается абсурдная ситуация. Так, за 30 200 рублей можно купить модель от Gigabyte, тогда как менее скоростная от Palit стоит дороже 41 тысячи. Нет никаких сомнений, что покупать такую дорогую карту откровенно глупо. Судя по всему, магазин заплатил за карту Palit слишком много, а теперь пытается от неё избавиться. Ещё раз предупреждаем, что нужно смотреть внимательно и думать головой.

GeForce RTX 3050 можно купить от 28 до 33 тысяч рублей. В последнем случае тактовая частота намного выше, как будет лучше и система охлаждения, но и в модели производства Palit всё довольно неплохо. Крошечный графический чип и узкая шина на 128 бит не требует массивной системы охлаждения, хотя на этот раз переплата не такая большая, поэтому любители разгонного потенциала могут присмотреться к модели от Gigabyte. Учтите, что очень часто выжатые с завода видеокарты плохо поддаются разгону в домашних условиях.

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Что до GeForce RTX 3060, то брать самую бюджетную модель за 36 тысяч с одним неэффективным кулером мы не советуем. Лучше присмотреться к неплохой карте производства KFA2. Она предлагает два кулера, а тактовая частота здесь немного выше эталонной. В то же время в продаже есть несколько моделей с тремя кулерами. Учтите, что стоят они 41 тысячу рублей и дороже. Если вам ну очень сильно хочется мощную систему охлаждения, то стоит помнить, что GeForce RTX 3060 может легко обходиться и двумя кулерами. И помните, что за 44 тысячи уже можно купить самую бюджетную модель GeForce RTX 3060 Ti. Даже если такая видеокарта будет слегка громче работать, дополнительные 15% к производительности намного привлекательнее для геймера.