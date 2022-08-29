На самом деле игровой процессор необязательно должен стоить 50 тысяч рублей

Когда вы идёте в магазин за мощным камнем типа Ryzen 9 5900Х, то делаете это сознательно. У вас есть определённые цели, а может вы просто купили продвинутую видеокарту и хотите раскрыть потенциал своего графического чипа на полную. В любом случае, когда у вас нет наполеоновских планов, то лучше присмотреться к чему-то менее дорогому. Пожалуй, оптимальным решением может стать один из процессоров текущего поколения нижнего и среднего ценового сегментов.

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Здесь геймеров ждёт полная экономия, а значит можно не только собрать неплохой компьютер, но и сделать это без обращения в банк за навязчивым кредитом. При этом необязательно брать самые бюджетные комплектующие, ведь при грамотном подходе ваша система окажется не хуже более дорогой на скоростных процессорах за 40 тысяч рублей. Сегодня мы рассмотрим несколько процессоров дешевле 20 тысяч рублей. Задачи у многих разнятся, а сколько будет стоить компьютер в итоге зависит только от вас.

Идеальным кандидатом на сборку перспективного компьютера без переплат может стать Ryzen 5 5600X. Здесь вас ждут 6 быстрых ядер и 12 потоков. Если у вас есть лишние деньги, то всегда можно попробовать себя в нелёгком деле оверклокинга, ну а для всех остальных этот камень станет неплохим шансом для экономии. Мы бы посоветовали остановить свой выбор на чипсете В550. В этом случае вам гарантирован доступ к более современным технологиям, а значит и жизненный цикл компьютера окажется выше аналогов на старом В450.

Ryzen 5 5600G буквально создан для тех, кто хочет получить больше, а заплатить меньше. Смотрите, вы покупаете неплохой камень, в котором уже есть 6 ядер на архитектуре Zen 3. В качестве поощрительного приза вам дают встроенный графический чип, способный справляться с большинством игр. Рассчитывать на современные блокбастеры мы бы не советовали, ведь видеокарта всё же интегрированная, но стрелялки, стратегии и многие игры 5-летней давности будут работать без каких-либо сложностей. Эксперты советуют обратить внимание на тактовые частоты оперативной памяти, что очень сильно влияет на производительность встроенного графического чипа.

Иногда случается, что пользователь идёт в магазин с конкретным желанием купить процессор серии Alder Lake. В подобном стремлении нет ничего плохого, ведь такие камни отлично подходят как для работы, так и для игр. Core i5-12400F – это самый бюджетный 6-ядерник, который позволит войти в высшую лигу без переплат. В данном случае вам не потребуется дорогая материнская плата и оперативная память, а вместо этого лучше купите видеокарту подороже. В этом случае можно будет не только рассчитывать на народное разрешение, но и сверхвысокое 4К.

Ryzen 3 4100 нельзя назвать альтернативой более быстрому Ryzen 5 5600X, поскольку в первом случае вы получаете компромисс в виде ощутимого падения производительности. В то же время, не всем и не всегда нужен мощный камень. Если вы собираете компьютер для школьника, то всегда можете сэкономить 6 тысяч рублей. Ryzen 3 4100 подходит для первой системы, когда вы только изучаете возможности процессоров AMD. Если вам железо понравится, то всегда можно заменить камень на Ryzen 7 5800Х, что позволит перейти в высшую лигу.

Несмотря на то, что Core i5-10400F принадлежит к 10-му поколению, он всё ещё актуален. Проблема Intel в медленном наращивании темпов, а разница между сериями не превышает 5%. Именно поэтому, если вы планировали купить компьютер на базе Core i5, то берите именно этот камень. Он поставляется со встроенным кулером, а на разницу в сэкономленных деньгах просто докупите больше оперативной памяти, скоростной твердотельный накопитель или докиньте к видеокарте. В играх решающее значение оказывает именно графический чип, а Core i5-10400F достаточен для любых задач.

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Core i3-12100F создан для тех, кто упрямо ищет недорогой Alder Lake. Камень намного проще всех указанных выше процессоров, но может быть интересен геймерам. Дело в том, что серия Alder Lake получила высокие показатели в одноядерных задачах, а значит о нехватке мощности в играх беспокоиться не стоит. Ну а самый главный плюс – это цена, ведь нет ни одного такого же быстрого процессора дешевле 8000 рублей.