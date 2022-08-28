Сегодня заработки на Ethereum Classic (ETC) настолько низки, что вернуть вложения возможно до 2000 дней

Виталик Бутерин начал готовить майнеров к отлучению от добычи Эфира ещё в 2018 году. Основатель второй по популярности криптовалюты делал пространные заявления, рассказывая о необходимости перехода на стейкинг. Если внимательно изучить интервью этого парня, то выяснится, что он не приводит аргумент заботы об экологии в качестве основного для ухода от добычи на основании доказательства работы. А между тем сегодня фермеры сжигают немыслимое количество электроэнергии, которая при любых других обстоятельствах могла бы пойти на другие нужды. В любом случае кости брошены, а сроки озвучены. 10 сентября стоит ожидать прихода хардфорка Paris. Как только будет достигнут ожидаемый уровень кумулятивной сложности, начнётся внедрение стейкинга. Биржи остановят транзакции в парах с Эфиром (ETH), а пулы навсегда прекратят обслуживать старый протокол.

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До этого события осталось около 15 дней, но пока все крупные игроки делают вид, что ничего не происходит. Если обратить внимание на показатели добычи сложности добычи Эфира, то можно увидеть ощутимое падение, которое произошло в начале июля. Именно в это время курс монеты снизился ниже 800 долларов, а паника на рынке грозила перейти в криптозиму. После стабилизации хешрейта мы видим, что за прошедшие два месяца сложность даже слегка увеличилась, а значит майнеры пытаются выжать последние соки из выгодного предприятия. В прессу не попадают планы гигантов, у которых в наличии могут находиться десятки тысяч графических чипов. Вполне возможно, что некоторые из них устроят распродаже, хотя здесь не всё так просто, ведь в 2021 году многие закупали специализированные версии, лишённые видеовыходов. В этом случае нет никакой возможности реализовать сколько-нибудь ощутимое количество видеокарт, поскольку геймерам они просто не интересны.

Сегодня мы рассмотрим, сколько прибыли на конец августа приносят видеокарты. На этот раз обойдёмся без тщательных пересчётов. Предположим, что речь идёт о майнерах из США, которые могут купить такие модели по рекомендованной стоимости. Начнём со скоростной GeForce RTX 3070 Ti. Как видите, наиболее выгоден сегодня дуал-майнинг. Это такой способ добычи, при котором мощность графического чипа распределяется между двумя криптовалютами. Для дома подобный алгоритм подходит, позволяя сразу же реализовывать вторую монету, но для промышленного фарминга перенастройка тысяч стояк с видеокартами слишком затратный процесс. В результате мы видим, что добыча Эфира всё ещё находится на низких позициях, а полный возврат вложений доступен через 460 дней. 340 – это фарминг без учёта стоимости розетки, но здесь цена за 1 кВт разнится, поэтому можно считать различными способами.

Что до GeForce RTX 3080 Ti, то здесь всё ещё хуже, ведь возврат вложений с Эфира возможен только через 600 дней. Если более детально приглядываться к цифрам, то выходит, что на GeForce RTX 3070 Ti в сутки можно зарабатывать 1.3 доллара, тогда как GeForce RTX 3080 Ti генерирует 1.98 доллара. Учитывая разницу в стоимости видеокарт, и делаются выводы по срокам окупаемости. И вот здесь самое время посмотреть на Ethereum Classic (ETC). Если вы уже забыли, то именно этой криптовалюте прочат роль замены Эфира, поэтому есть высокая вероятность, что фермеры хлынут именно в сеть ETC. К сожалению, приходится признать, что доходность этого альткоина крайне мала. Сегодня на GeForce RTX 3070 Ti в сутки можно получать 0.41 доллара, а на более дорогой и мощной GeForce RTX 3080 Ti – 0.61 доллара. Получается, что отбить вложения вам удастся всего за 2000 дней.

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На первый взгляд кажется, что перспектив у майнеров нет, вот только это ошибочное предположение. Обратите внимание на график сложности выше. За короткий срок хешрейт ETC удвоился, что может свидетельствовать о том, что майнеры уже начали переводить свои мощности на эту криптовалюту. Пока тотальной миграции нет, но ведь и до блокировки добычи Эфира осталось достаточно времени. Вполне возможно, что ближе к 10 сентября мы увидим, как растёт сеть Ethereum Classic. Некоторые аналитики полагают, что это может способствовать подорожанию данной криптовалюты, поскольку потребуется компенсировать падение доходности. Вполне возможно, что это так, но пока всё это теория, а история творится буквально на наших глазах.