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В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
На этот раз есть шанс увидеть скидки на видеокарты среднего ценового сегмента
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Недавний отчёт NVIDIA свидетельствует о том, что компания находится в сложном положении, а пессимистичные заявления руководства не внушают радостных ноток инвесторам. Дженсен Хуанг явно готовился не к такому лету, но всё пошло не по сценарию. Известно, что чистая прибыль по итогам второго квартала рухнула на 72%, но по итогам июля-сентября показатели обвалятся ещё ниже. По мнению экспертов, есть несколько причин происходящих событий. В первую очередь стоит вспомнить падение рынка криптовалют. Биткоин не демонстрирует рекордных показателей, а инвесторы вывели большую часть денег в более надёжные активы. Пока таковыми могут считаться традиционные биржи, но аналитики полагают, что рынок ценных бумаг ждут потрясения. И вот здесь самое время вспомнить о назревающем экономическом кризисе в США. ФРС настроена решительно, а значит в сентябре состоится повышение ключевой ставки.

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Если посмотреть на ценообразование основных криптовалют, то даже упоминание об этом факте уже привело к удешевлению Биткоина. Что до Эфира, то здесь всё ещё хуже, ведь именно эта монета считалась основной майнеров, скупающих видеокарты. Переход на PoS состоится в первой половине сентября, а переносить никто ничего не будет. Всё это ставит крест на планах по возобновлению активности майнеров, ведь вскоре миллионы графических чипов могут появиться на вторичных рынках. Единственный шанс, который может отсрочить подобный сюрприз для NVIDIA состоит в том, что майнеры переведут мощности на другую криптовалюту. Вы уже могли ознакомиться с нашим материалом на эту тему, в рамках которого высказывается мысль о выборе в качестве основной монеты для фарминга Ethereum Classic (ETC).

Отчёт по продажам видеокарт за третий квартал появится только в конце октября, но данные по отгрузкам графических чипов у NVIDIA есть уже сегодня. Мало того, компания постоянно получает жалобы от партнёров, оказавшихся неспособными разгрузить склады с видеокартами. Вы могли читать о том, как активно весь август Дженсен Хуанг скидывал рекомендованные цены на текущее поколение графических чипов. Наиболее жирные дисконтные предложения появлялись преимущественно в США, а одна из проблем состояла в нежелании NVIDIA снижать рекомендованную стоимость видеокарт средневысокого и среднего ценового сегмента. Например, GeForce RTX 3050 продаётся даже в США намного дороже заявленных 250 долларов.

Отраслевые инсайдеры раскопали новые данные о решимости NVIDIA снижать цены. Как оказалось, запасы на складах уходят медленно, а темпы намного ниже предполагаемых. Неужели кто-то надеялся на то, что геймеры набросятся на GeForce RTX 4090 Ti за 1300 долларов? Возможно, покупательская способность любителей компьютерных игр в США и выше, чем в России, но и там геймеры предпочитают тратить на виртуальные развлечения как можно меньше. В связи с неудачной политикой скидок в августе, в сентябре праздник выгодных цен не только продолжится, но и усилится. Инсайдеры не обладают точными данными о том, попадут ли середняки в список, но было бы логичным увидеть GeForce RTX 3060 за 300 долларов. На самом деле пора бы уже снижать стоимость до 250 вечнозелёных, но у Дженсена Хуанга явные проблемы с пониманием происходящих явлений на рынке.

К примеру, недавно он заявил, что видеокарта должна стоить столько же, как игровая приставка. На каком основании глава NVIDIA пришёл к таким выводам, не уточняется, ведь сам он пространно порассуждал о ценности графического чипа в системе, забыв о процессоре, оперативной памяти и даже твердотельном накопителе. В последнее время жадность крупных корпораций мешает рынку развиваться, но хорошая новость состоит в том, что к большой распродаже в сентябре подключится и AMD. Это создаст дополнительный импульс, а также приведёт к конкуренции. Инсайдеры полагают, что нас ждёт самое резкое снижение цен за многие годы, а производители видеокарт опасаются вторичного рынка.

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3050 дешевле 30 тр в Регарде
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Напомним, основная задача NVIDIA и AMD состоит не в только в желании разгрузить переполненные склады, но и дать дорогу новой серии Ada Lovelace и RDNA 3. В ход идут самые очевидные методы, а руководство компаний и вовсе может остановить производство графических чипов текущего поколения. Недавно ходили слухи о том, что это уже произошло, а сегодня распродаются остатки. Если это так, то геймеров ждут непростые деньги, ведь до выхода GeForce RTX 4060 как минимум 6 месяцев.  

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#amd #nvidia #видеокарты
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