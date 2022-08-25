Разработчики Эфира опубликовали детальную дорожную карту перехода на PoS

В последнее время мы всё чаще слышим о демарше крупных майнеров, которые не хотят отказываться от возможности зарабатывать миллионы долларов. Видеокарты куплены, а инфраструктура работает исправно, а значит остаётся только копать монетки традиционным способом. Вот только реализация подобных планов под угрозой, поскольку Виталик Бутерин всё же продавил переход Эфира на стейкинг. Известно, что 14 сентября будет поставлена точка в противостоянии с фермерами, когда миллионы графических чипов одновременно окажутся на улице. Поскольку часть майнеров не готова мириться с предстоящими изменениями, то некоторые из них уже начали объединяться с целью создания форка Ethereum PoW. Предполагается, что речь может идти о полноценной криптовалюте, которая позволит добывать монеты на видеокартах без изменений. Нужно учитывать, что существует множество сложностей, ведь для реализации задуманного придётся подключить не только одиночных майнеров, но и пулы, а также биржи.

реклама

Пока идея витает в воздухе, а времени на подготовку к демаршу осталось совсем мало. Напомним, этим летом мы стали свидетелями запуска тестовых сетей, в рамках которых энтузиасты и команда разработчиков вылавливала ошибки. Вначале была запущена сеть Ropsten, после – Sepolia, а в начале августа – Goerli. Важно понимать, что это обычным пользователям всё кажется простым, а на самом деле нужно не только обновить внутренние серверы, но и программное обеспечение, с помощью которого и происходит добыча Эфира. Именно этой уязвимостью планируют воспользоваться майнеры. Повторимся, даже если подготовка к созданию форка идёт, мы об этом узнаем не раньше, чем в момент слияния сетей.

Сегодня разработчики поделились с общественностью планами выпуска двух хардфорков, в рамках которых и должна появиться долгожданная сеть Ethereum 2.0. Прежде всего будет активировано обновление Bellatrix. Случится это 6 сентября и станет переходным шагом на пути отказа от майнинга. Но для полноценного перехода на стейкинг в течение нескольких дней будет запущен хардфорк Paris. Произойдёт это тогда, когда сеть сможет достичь определённого уровня комулятивной сложности (Terminal Total Difficulty), а сроки размыты от 10 до 20 сентября. Таким образом многое будет зависеть от хешрейта сети. Если он останется на текущем уровне, то перехода на PoS можно ожидать раньше, но в целом 10 дней даже при снижении сложности сети должно хватить.

Разработчики опубликовали больше фактов по ссылке, а мы перейдём к ответам на наиболее важные вопросы. Прежде всего нужно знать, что для держателей Эфира ничего не изменится. Предлагается ничего не делать, наслаждаясь переходом на стейкинг и возможность заработка благодаря уже совершённым инвестициям. В тестовый период нельзя переводить свои монеты кому бы то ни было, поскольку сами разработчики никаких акций и любых других перфомансов устраивать не планируют.

Майнерам сообщают, что они вынуждены будут остановить свои фермы, поскольку после перехода сети на PoS возможность получения криптовалюты в результате традиционного протокола на основе доказательства работы будет заблокирована. Что до тех, кто откажется обновлять программное обеспечение и продолжит копать, то они просто создадут тупиковую цепочку. Теоретически, монеты будут висеть в воздухе, но практически получить к ним доступ окажется невозможным. Как вы уже поняли, здесь всё будет зависеть от тех, кто обещает майнерам новый форк. Если демарш станет реальностью, то часть фермеров продолжит копать, а у нас появится ещё один Эфириум.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты полагают, что в связи с полной блокировкой майнинга ожидается рост стоимости альткоинов, генерирующих монеты на основе доказательства работы с помощью видеокарт. Наиболее вероятным кандидатом на замену Эфира считается Ethereum Classic. Никто не знает, в какую сторону подует ветер, но даже переход 15% фермеров в сеть одной из популярных криптовалют не сможет пройти незамеченным для рынка.