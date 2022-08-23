GeForce GTX 280 вышла 14 лет назад, поэтому даже сложно представить, сможет ли такая видеокарта справляться с играми

Многих геймеров терзает один и тот же вопрос: сколько будет служить видеокарта после покупки? Ответить не так просто, как может показаться. Например, GeForce GTX 1060 оказалась настолько успешной, что способна справляться со всеми играми в 1080р даже сегодня, а вот GeForce GTX 960 не такая быстрая, поэтому владельцам такого графического чипа придётся снижать настройки. Получается, что от поколения к поколению прирост производительности сильно меняется, ведь через 2 года за те же деньги можно получить удвоенное количество кадров в секунду, а можно всего 40%. Очень многое зависит от используемого технологического процесса и различных особенностей архитектуры.

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Но если не копать глубоко, то можно констатировать, что флагманы устаревают гораздо медленнее. Например, купили вы в момент выхода GeForce GTX 1050. Сегодня эта видеокарта не годится для запуска игр, а вот GeForce GTX 1080 обладает запасом прочности и даже может запускать современные блокбастеры в разрешении 2К. Но это мы с вами говорим об относительно новых видеокартах, а ведь у некоторых геймеров на руках есть и более старые модели. Блогер с канала zWORMz Gaming основательно порылся в своём старом шкафчике и выудил оттуда GeForce GTX 280. Эта видеокарта вышла в далёком 2008 году и имела на борту 1 Гб видеопамяти. Она получила рекомендованную цену 649 долларов и была настолько горячей, что могла с лёгкостью обогревать небольшую однушку в зимний период.

Так вот, по логике блогера, далеко не всем геймерам интересны новые требовательные игры. Чем Far Cry 6 лучше старого доброго Far Cry 3? Скорее всего вы скажите о графике. Так и есть, картинка в новой игре лучше, но сюжет кочует из серии в серию, а по сути ничего не меняется. Точно также и GTA 5, которая остаётся золотым стандартом и привлекает миллионы геймеров. Left 4 Dead 2 вне всякого сомнения лучшая игра про зомби, а Skyrim ещё долго будет считаться венцом эволюции современных РПГ. Вообще, интересных игр намного больше, чем кажется, просто многие гоняются за новинками, забывая о неумирающей классике. Сегодня мы оценим, как видеокарта 14-летней давности справляется со легендарными играми. Приятно, что в паре с GeForce GTX 280 было решено взять не продвинутый камень 2021 года, а старый Core i7-4770K. Это увеличивает достоверность результатов, ну а мы перейдём к итоговой таблице.

Как видите, даже такая старая видеокарта способна тянуть легендарные игры. Единственная игра, в которой заметны сильные просадки и падения количества кадров в секунду – это ARK Survival Evolved. Блогер даже установил разрешение на 720р, а графику на низкие, что не избавило от проблем. Во всех остальных может и не удалось получить 60 кадров в секунду, но в данном случае это не главное, поскольку фрамрейт был ровным, а геймплей без видимых падений fps.

На Авито встретить GeForce GTX 280 можно всего за 2000 рублей. Если вас устраивает старая классика, ты мы настоятельно рекомендуем вам задуматься. Дело в том, что бывают такие ситуации, когда свободных денег просто нет. В этом случае единственным выбором остаётся вторичный рынок. Сегодня всего за пару тысяч рублей вы снова сможете вернуться в игру. Да, новомодный Marvel's Spider-Man Remastered запустить не удастся, как и многие другие эксклюзивы и суперновинки. Но разве это самое главное? Очень часто мы слышим о том, что наши читатели остались без видеокарты и просто вынуждены сидеть полгода или даже год без игр. Неужели не проще заплатить пару тысяч, наслаждаясь великолепным Skyrim, или легендарным Crysis? Мы полагаем, что ответить на этот вопрос каждый должен самостоятельно, ну а мы в очередной раз убедились, что флагманы прошлых лет до сих пор остаются в строю. Да, 14 лет – это ещё не повод выбрасывать свою видеокарту в мусор. Ну а GeForce GTX 280 всё такая же горячая. Именно поэтому, если вы решили купить что-то подобное на вторичном рынке, то убедитесь, что покупаете не горелый уголёк, а живую видеокарту. Обязательно проведите тесты, даже если платите за видеокарту всего 2 тысячи рублей.

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