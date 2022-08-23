Если вы решили экономить, то делать это нужно правильно

Существуют десятки хитроумных способов сборки компьютеров, а каждый разбирающийся в этом вопросе пользователь уверен, что он обладает секретными знаниями, которых больше нет ни у кого. На самом же деле всё определяется только тем, сколько на процессор готов потратить тот или иной пользователь. Если у вас в кармане дырка, то лучше не пытаться извлечь оттуда 150 тысяч на покупку флагманов. Но бывает и так, что денег просто нет, а значит в такой ситуации не обойтись без тотальной экономии.

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Но иногда лучше всего взять процессор, который не оставит вас с пустыми карманами, но позволит получить внушительную производительность без переплат. Если вы полагали, что таких не существует, то сильно ошибались, ведь есть процессоры, которые не потребуют от вас почти никаких действий и будут работать стабильно и тихо. Сегодня мы рассмотрим 5 моделей, идеально подходящих для жадных пользователей. Не думайте, что быть жадиной – это плохо, ведь любая попытка сэкономить – это правильно.

Если уж начинать экономить, то стоит присмотреться к Core i7-12700F. Это один из самых быстрых представителей семейства Alder Lake для работы которого от вас не потребуется покупка дорогой материнской платы. Камень лишён разблокированного множителя, поэтому сборка на его основе будет намного дешевле, чем на аналогах за меньшую цену. В играх решающее слово всегда за видеокартой, но Core i7-12700F обладает впечатляющей производительностью, поэтому ещё долго будет оставаться актуальным, главное не экономить на видеокарте, хотя это уже зависит от ваших игровых предпочтений.

Core i9-11900F будет интересен для тех, кто ищет флагманское решение. Обратите внимание, этот камень стоит даже дешевле Core i7-12700F, но при этом может похвастать тактовой частотой 5.2 ГГц. Это значит, что при прямом сравнении камень предыдущего поколения побеждает. Поскольку на носу выход процессоров следящего поколения, то под Core i7-12700F можно выгодно разжиться недорогой материнской платой. Если всё это суммировать, то вам позавидует любой жадина, считающий каждый рубчик.

Представьте себе: вы хотели купить флагман Core i9-12900K, но потом на вас резко напал приступ жадности. В результате было принято решение экономить, взяв Core i5-12600K. Учтите, что сохранить деньги в данном случае удастся только на разнице в самом процессоре. Дело в том, что для раскрытия потенциала этого камня понадобится дорогая материнская плата и оперативная память с низкими таймингами. Что же, иногда даже жадина готов немного потратиться, если он увидит на горизонте возможность хотя бы где-то сэкономить.

На базе Ryzen 7 5800X можно собрать суперскоростной компьютер, используя все возможности для разгона под системой с жидкостным охлаждением. Но это точно не то решение, которое подходит жадине. Ищите в интернете старый системный блок на процессоре Ryzen 3 1300Х. Берите самый просто комплект за пару тысяч рублей. После этого выбрасывайте процессор, а в уже готовую систему устанавливайте Ryzen 7 5800X. Результат превысит все самые скромные надежды, ведь вы получите быстрый игровой компьютер (нужно ещё раскошелиться на видеокарту) за цену одного процессора.

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Ryzen 7 5700G – это настоящий гимн для жадины. В этом процессоре прекрасно всё: процессор стоит недорого, но включает 8 быстрых ядер; внутри находится интегрированная графика, позволяющая запускать большую часть игр; камень нетребовательный, поэтому никаких разгонов и дорогих комплектующих не понадобится. Кстати, не забудьте взять пару линеек оперативной памяти с высокими тактовыми частотами. Эксперты пишут, что Ryzen 7 5700G будет в играх работать быстрее, если ему дать ОЗУ DDR4-3200 и выше.