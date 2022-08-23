Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
Если вы решили экономить, то делать это нужно правильно
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Существуют десятки хитроумных способов сборки компьютеров, а каждый разбирающийся в этом вопросе пользователь уверен, что он обладает секретными знаниями, которых больше нет ни у кого. На самом же деле всё определяется только тем, сколько на процессор готов потратить тот или иной пользователь. Если у вас в кармане дырка, то лучше не пытаться извлечь оттуда 150 тысяч на покупку флагманов. Но бывает и так, что денег просто нет, а значит в такой ситуации не обойтись без тотальной экономии.

реклама

Но иногда лучше всего взять процессор, который не оставит вас с пустыми карманами, но позволит получить внушительную производительность без переплат. Если вы полагали, что таких не существует, то сильно ошибались, ведь есть процессоры, которые не потребуют от вас почти никаких действий и будут работать стабильно и тихо. Сегодня мы рассмотрим 5 моделей, идеально подходящих для жадных пользователей. Не думайте, что быть жадиной – это плохо, ведь любая попытка сэкономить – это правильно.

Если уж начинать экономить, то стоит присмотреться к Core i7-12700F. Это один из самых быстрых представителей семейства Alder Lake для работы которого от вас не потребуется покупка дорогой материнской платы. Камень лишён разблокированного множителя, поэтому сборка на его основе будет намного дешевле, чем на аналогах за меньшую цену. В играх решающее слово всегда за видеокартой, но Core i7-12700F обладает впечатляющей производительностью, поэтому ещё долго будет оставаться актуальным, главное не экономить на видеокарте, хотя это уже зависит от ваших игровых предпочтений.

Core i9-11900F будет интересен для тех, кто ищет флагманское решение. Обратите внимание, этот камень стоит даже дешевле Core i7-12700F, но при этом может похвастать тактовой частотой 5.2 ГГц. Это значит, что при прямом сравнении камень предыдущего поколения побеждает. Поскольку на носу выход процессоров следящего поколения, то под Core i7-12700F можно выгодно разжиться недорогой материнской платой. Если всё это суммировать, то вам позавидует любой жадина, считающий каждый рубчик.

Представьте себе: вы хотели купить флагман Core i9-12900K, но потом на вас резко напал приступ жадности. В результате было принято решение экономить, взяв Core i5-12600K. Учтите, что сохранить деньги в данном случае удастся только на разнице в самом процессоре. Дело в том, что для раскрытия потенциала этого камня понадобится дорогая материнская плата и оперативная память с низкими таймингами. Что же, иногда даже жадина готов немного потратиться, если он увидит на горизонте возможность хотя бы где-то сэкономить.

На базе Ryzen 7 5800X можно собрать суперскоростной компьютер, используя все возможности для разгона под системой с жидкостным охлаждением. Но это точно не то решение, которое подходит жадине. Ищите в интернете старый системный блок на процессоре Ryzen 3 1300Х. Берите самый просто комплект за пару тысяч рублей. После этого выбрасывайте процессор, а в уже готовую систему устанавливайте Ryzen 7 5800X. Результат превысит все самые скромные надежды, ведь вы получите быстрый игровой компьютер (нужно ещё раскошелиться на видеокарту) за цену одного процессора.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ryzen 7 5700G – это настоящий гимн для жадины. В этом процессоре прекрасно всё: процессор стоит недорого, но включает 8 быстрых ядер; внутри находится интегрированная графика, позволяющая запускать большую часть игр; камень нетребовательный, поэтому никаких разгонов и дорогих комплектующих не понадобится. Кстати, не забудьте взять пару линеек оперативной памяти с высокими тактовыми частотами. Эксперты пишут, что Ryzen 7 5700G будет в играх работать быстрее, если ему дать ОЗУ DDR4-3200 и выше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
Ещё не вышедший 6-ядерный Ryzen 5 7600X впервые засветился в сети – владелец просит за камень $1500
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
47
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
6
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
5
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
25
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
10
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
350
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
2
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
13

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
29
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
32
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
37

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
18:57
Проблемные должны быть отозваны. У новых ревизий, где косяк исправлен, должна быть маленькая наклейка "QC Passed", свидетельствующая о пройденном контроле качества. Твоя водянка может быть подвергнута...
Arctic сообщила о потенциальной проблеме с некоторыми системами охлаждения Liquid Freezer II
Winssy
18:57
Сосет твоя рх580 даже у 3050.
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Михалыч
18:51
Про литиевые батареи в марсианском вакуумном холодильнике, поржал. Извините. Вас не смущает ,что трактора на парашутах спускают на поверхность? И вертолётик испытали в этом году?
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Megagad
18:51
"К разновидности ламп накаливания можно отнести галогенные лампы - небольшого размера с инертным газом внутри колбы ( для повышенной светоотдачи нужно обеспечить температуру газу в 250-300°C - именно ...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Moleculo
18:50
Я полагаю, что к тому времени проблемные должны были отозвать.
Arctic сообщила о потенциальной проблеме с некоторыми системами охлаждения Liquid Freezer II
Михалыч
18:48
Прочитайте про орбиту Марса относительно земли. Очень интересно. А сигнал передаëтся антенной со 150 ватным усилителем. И время прохождения команд почему-то всегда практически одинаково, независимо от...
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Каа
18:46
Под Яндекс-бразуер заточили всякие гос-программы, теперь без него никак, кому по работе надо. Каспер - тупорылое гавно, которое лезет туда куда не следует и удаляет всё что не требует пользователь, пл...
Правительство утвердило новый перечень отечественных приложений для предустановки
Просто Хомяк
18:45
"Тираннозавр - это самый крупный плотоядный за всё существование Земли." А как же спинозавр?
Обнаружены кости динозавра, похожего на бронированного тираннозавра
Михалыч
18:42
Это что сейчас было?
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
Семён Коридорный
18:39
Так то других расширений дополнений нет же, хотя, rss читаю правда в почтовой программе по привычке, посмотрим что они изобретут
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем