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Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
Подбираем оптимальный процессор для мажоров
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12700KF за копейки в Ситилинке

Если внимательно присмотреться к статистике продаж процессоров, то можно прийти к выводу, что лучше всего пользователи берут середняки и бюджетные модели. Если правильно подойти к делу, то даже недорогой камень покажет себя с лучшей стороны, но никогда не сможет соперничать с флагманами. Что бы в не делали, какие бы настройки не использовали и не прибегали к хитроумным ухищрениям, коза никогда не превратиться в лошадь.

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Что же, если вы уже устали от бюджетных процессоров, если вам во сне видится как мощная система на основе жидкостного охлаждения отводит горячий воздух из-под капота вашего компьютера, то самое время подобрать себе новый камень. Сегодня мы обойдёмся без экономии, сделав подборку для настоящих мажоров, для которых потратить 300 тысяч на компьютер – это как купить кофе в автомате. Если вы относите себя именно к таким парням, то давайте приступим.

На первой позиции Core i9-12900KF. Было бы глупо начинать обзор с чего-то другого, ведь это самый быстрый камень, который вы можете купить за деньги. Одно время в продажу поступила эксклюзивная версия Core i9-12900KS, но она была быстро снята с производства. Core i9-12900KF лишён интегрированной графики, но для уважающих себя мажоров грех покупать процессор без флагманской видеокарты. Ну а волноваться о нехватке производительности Core i9-12900KF не придётся, ведь он способен не только раскрыть любую видеокарту, но и поддаётся разгону. А вот здесь уже всё зависит от вашей платёжеспособности.

Со стороны AMD выступает 16-ядерный тяжеловес Ryzen 9 5950X. Этот процессор немного медленнее флагмана Intel, но у него есть несколько преимуществ, которые могут склонить выбор в пользу красной команды. Во-первых, сам по себе камень дешевле, но это не самое важное, ведь стоимость материнской платы с разгонным потенциалом и неплохими характеристиками составит всего 200 долларов, тогда как для Core i9-12900KF вам придётся брать что-то по цене от 500 долларов и выше. Не будет проблем с оперативной памятью, ведь вам не потребуется модная DDR5, стоимость которой превышает два раза по сравнению с привычной DDR4. При этом вы получите довольно внушительную производительность, а в итоге сэкономите целую гору денег.

Core i7-12700KF создан для тех, кто хочет купить процессор серии Alder Lake, но не планирует брать самый дорогой камень. Помните, что в хороших руках и правильном разгоне этот камень способен достигать ультимативных значений, а если речь идёт об игровом потенциале, то в тандеме с GeForce RTX 3080 разницы между Core i7-12700KF и Core i9-12900KF всё равно не будет. Что до остальных комплектующих, то Core i7-12700KF потребует полной отдачи, а значит сэкономить на оперативной памяти и материнской плате не удастся.

Пожалуй, если пытаться купить флагман, но иметь задачу максимально сэкономить, то единственный достойный выбор – это Core i9-11900KF. Не так важно, что это камень предыдущего поколения, ведь он совсем немного уступает новомодным процессорам серии Alder Lake, но стоит дешевле. Кроме того, из-за особенностей архитектуры он не потребует от вас дорогой оперативной памяти, а материнские платы для камней предыдущего поколения и вовсе идут с дисконтом. Получается, что это чуть ли не самый разумный выбор для разумных пользователей.

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3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
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Есть процессоры быстрые, есть экономные, а есть Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что вы не сможете раскрыть потенциал 16-ядерного Ryzen 9 5950X. У обычного пользователя просто нет таких задач, которыми можно было бы нагрузить этот флагман, а вот 12-ядерный Ryzen 9 5900X и дешевле и проще. Хотите сэкономить на материнской плате и самом процессоре, получив скоростную машину для энтузиастов – тогда вы знаете какой процессор стоит купить прямо сегодня. Мы крайне советуем для любого из указанных выше камней брать систему жидкостного охлаждения. Довольно неплохая СЖО будет стоить до 10 тысяч рублей, что не делает погоды в финальной цене компьютера за 150-300 тысяч. При этом вы расширите возможности для разгона и снизите шум, исходящий от воздушной системы охлаждения.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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