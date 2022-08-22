14 сентября станет последним днём традиционного майнинга Эфира на видеокартах

Несмотря на то, что переход Эфира на PoS состоится уже 14 сентября, мы до сих пор не знаем, что случится с майнингом 15 числа. Казалось бы, разработчики должны были разъяснить сообществу все детали, вот только никто из этих ребят не торопится идти на контакт с фермерами. Какое-то время назад эксперты высказывали мысль, что резкого отказа от майнинга не будет, ведь сегодня к сети подключены миллионы видеокарт и дорогостоящих устройств. Сложно даже представить, что случится после того, как Виталик Бутерин нажмёт на кнопку блокировки добычи традиционным способом. Повторимся, что до недавнего времени однозначной позиции на этот счёт не существовало, но после недавних дискуссий можно сделать нерадостные (или наоборот) выводы.

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Начнём с того, что есть сообщество майнеров, планирующее отказаться от перехода на стейкинг. Неясно, сколько людей поддерживает инициативу известного в шахтёрских кругах активиста Чaндлepа Гуo. Парень настроен воинственно и предложил бойкотировать действия команды разработчиков, что приведёт к созданию форка Ethereum PoW. В обозримом будущем ветка обретёт собственную форму, а в итоге появится ещё одна криптовалюта, которую можно будет добывать традиционным способом. В этот момент стало ясно, что Чaндлep Гуo знает больше, чем обычные майнеры. Он предложил нескольким крупным пулам поддержать его идею, но пока столкнулся с сопротивлением крупных игроков.

Например, владельцы пула Ethermine заявили, что ни при каких условиях не допустят создания форка Эфира. В данном случае важно понимать, что эти люди всего лишь представляют интересы майнеров, но не могут говорить за сообщество. Инициативу Чaндлepа Гуo уже поддержали несколько небольших пулов, а также мелких бирж. На самом деле этого вполне достаточно, ведь важно создать прецедент, а сообщество майнеров решит, в каком направлении им двигаться. Судя по заявлению руководства пула Ethermine, это направление вполне конкретное. Было объявлено следующее: как только слияние завершится и Эфир перейдёт на PoS, добыча криптовалюты будет заблокирована на пуле Ethermine. Вот вам и ответ на все вопросы, ведь теперь нам становится, ясно, что уже 15 сентября миллионы видеокарт потеряют возможность добывать Эфир.

Не стоит думать, что назревает катастрофа, ведь у майнеров остаются альтернативы. Например, можно перейти на добычу Ethereum Classic. Есть ещё Ravencoin и другие альткоины, которые до сих пор фармятся за счёт видеокарт. Как вы уже поняли, руководство пула Ethermine действительно обладает каким-то сведениями, которые выходят за рамки тех, что доступны прессе. Как стало известно, для стимуляции перехода майнеров на альткоины пул снижает комиссии на покупку нескольких криптовалют до нуля. Это значит, что подключив своё оборудование вы будете получать ровно 100% денег, которые вам причитаются. Щедрый ход, который может быть спонсирован разработчиками Эфира.

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На данный момент неизвестно, сможет ли инициатива Чaндлepа Гуo воплотиться в жизнь. Если майнеру действительно удастся расшевелить хотя бы часть сообщества, то нас ждёт незабываемое сражение, победу в котором может одержать кто угодно. Но самое интересное заключается в том, что сегодня Ethereum Classic стал самой привлекательной для инвестиций криптовалютой. Если даже сюда перейдут 20% всех майнеров, то курс должен вырасти как минимум в 5 раз, чтобы заработки уходили в плюс. Но если рассуждать здраво, то Ethereum Classic – это единственная компромиссная криптовалюта, которая годится для всех видеокарт и максимально похожа не традиционный Эфир. Именно поэтому процент мощностей, которые будут переведены на эту криптовалюту, может превысить даже самые нескромные ожидания. Если вам нечем заняться, можете «скринить» наш прогноз: к концу осени курс Ethereum Classic вырастет в 5-10 раз.