Валюта еврозоны снова стоит дешевле доллара, а впереди нелёгкие месяцы и сложная зима

В последние несколько десятилетий Европа столкнулась с массой проблем, решать которые приходится немецким бюргерам. Кажется, что любой немец, способный рационально мыслить, уже давно должен был понять, что любые демократические военные инициативы США оборачивается десятками тысяч беженцев. Всё это изменило лицо Европы. Сегодня вы можете встретить бомжей прямо у Эйфелевой башни. И не говорите, что это сказки, автор данного материала столкнулся с засильем сирийцев и афганцев в Париже ещё в 2019 году. Но если умники у власти называют подобные процессы этническим разнообразием, то в реальности все эти люди неохотно интегрируются в жизнь крупных городов, предпочитая вливаться в ряды организованной преступности, либо просто грабить местных жителей. Спустя многие годы наблюдений за беженцами становится ясно, что большая их часть не только не интегрируется в социальную жизнь, но и предпочитает придерживаться собственных законов. Фактически, в целом ряде европейских городов действует государство в государстве, куда закрыт доступ даже местной полиции.

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Говорить на эту тему можно долго, хотя сегодня перед Европой стоят новые вызовы, при этом все они стали следствием неправильной политики лидеров стран ЕС. Первыми в еврозону хлынули миллионы граждан Украины. Всех их нужно кормить, обеспечить жильём и финансами. Спустя месяцы после произошедшего мы видим, как Европа избавляется от тяжёлого ярма, урезая выплаты беженцам. Пока открыто никто никого не гонит, но если весной и летом средства на их содержание нашлись, то приближающаяся зима вынуждает корректировать социальную политику. Вполне возможно, что даже миллионы голодных ртов не поставили бы экономику ЕС на колени, но политики пошли дальше, объявив самые суровые санкции в сторону России. Как оказалось, без последствия для самой Европы не обошлось, ведь цены на газ взлетели в 10 раз, как и стоимость энергоносителей. Сегодня власти многих стран открыто говорят о необходимости экономить, перестать принимать душ и снизить температуру в помещении до 15 градусов в осеннее-зимний период. Никто не знает, чем всё это окончится, но давление на ЕС нарастает.

Очевидно, что экономика не может выдержать столько ударов одновременно, что уже привело к резкому ухудшению финансового благосостояния обычных жителей. Инфляция растёт, а особенно отличились страны Балтии. Эстония, Латвия и Литва спустя 30 лет после развала СССР не научились выходить в ноль, предпочитая брать кредиты. Если обратить внимание на эти страны сегодня, то видна простая тенденция: чем выше инфляция и ближе зима, тем агрессивнее русофобская риторика. Судя по чему, политики полагают, что чем громче они будут кричать, тем больше денег им поступит из Германии и США. На этот раз придётся потуже затягивать пояса. Ну а сегодня произошло сразу несколько событий, каждое из которых может оказать существенное влияние на экономику ЕС. Вначале евро упал ниже доллара, а сразу же после этого цена за 1000 кубических метров газа превысила 3000 долларов.

Последнее стало следствием ожидаемой остановки российской турбины на трубопроводе Северный поток, а значит вызвано спекуляциями и опасениями биржевиков. А вот с валютой всё обстоит куда хуже. По данным экспертов, шанса у евро вернуть свои позиции нет. Уже этой осень ожидается подорожание продуктов питания, а борьба за энергоносители ещё впереди. Доллар давит на европейскую валюту, что может привести к опасной тенденции, ведь жители ЕС даже не представляют, что в какой-то момент деньги, которые им платят на работе, могут обесцениться в два раза или больше. С 1 ноября Европа перестанет закупать российскую нефть. Что любопытно, до сих пор политики так и не предложили эффективную замену. Может так выйти, что нефти из РФ в ЕС не будет уже через два месяца, но заменить чёрное золото окажется нечем.

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Есть мнение, что впереди Старый свет ждут нелёгкие месяцы. Если инфляцию остановить не удастся, то падение уровня жизни будет ещё более катастрофическим, а евро продолжит дешеветь. Почитайте о том, как европейские политики готовят свои страны к холодам. Пока стабильность там держится за счёт поставок газа по нескольким трубопроводам. Это турецкая и украинская ветки, а также Северный поток. Если две последние артерии перекроют, то зимой в Европе действительно будет холодно, но об этом мы узнаем из новостей, ведь предугадать действия политиков из ЕС крайне сложно. Например, Шольц, вместо того чтобы решать вопросы с доставкой российской турбины и ремонтом остальных агрегатов, поехал просить помощи у Канады. Источники: 1, 2, 3, 4, 5.