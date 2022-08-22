Пока речь идёт о законопроекте, но в текущих условиях его могут принят достаточно быстро

Если вы застали начало 2000-х годов, то должны помнить горы дисков с фильмами, играми и музыкой, которые лежали на столе каждого увлажающегося себя пользователя. В те времена скорость интернета была жутко низкой, а сам он не был безлимитным. Именно поэтому за новинками приходилось идти на дисковые развалы или специализированные магазины. Чаще всего там продавали пиратский контент, но можно было встретить и лицензии, которые продавались плохо, но приносили немалую прибыль. Со временем такой бизнес стал генерировать всё меньше денег, а развалы с дисками медленно исчезли с лица больших и малых городов. Всё это перекочевало на торренты, где и сегодня пользуется огромным успехом у тех, кто привык пользоваться благами цивилизации абсолютно бесплатно.

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Вообще относительно правового статуса интеллектуальной собственности есть много спорных вопросов. Проблема в том, что правила писали в США, где лоббисты крупных медиахолдингов внесли нужные правки в ставшие общемировыми законы. На самом же деле все эти инициативы не выносились на общественное обсуждение и уж тем более не проходили экспертную оценку у юристов. Вот купили вы диск с игрой. Производители консолей делают всё возможное для того, чтобы остановить перепродажу, вынуждая регистрировать одноразовые коды и привязывать игру к своему аккаунту. А между тем диск с игрой или фильмом ничем не отличается от книги, а значит вы имеете полное право подарить носитесь с информацией кому угодно. Есть ещё проблема копирования, но сегодня мы ограничимся только тем, что тема имеет массу подводных камней.

И всё же, в какой-то момент сотни миллионов людей по всему миру осознали, что гораздо удобнее пользоваться платной подпиской на музыку, чем искать каждый трек в интернете. Точно такая же ситуация и с фильмами и сериалами, а игры и вовсе можно покупать по скидкам спустя полгода после их выхода. Любителей пиратского контента в РФ предостаточно, но и тех, кто перешёл на легальные сервисы было немало. Даже если вы просто регулярно посещали кинотеатр, то вносили свою лепту в прибыльность американских студий. После ухода из России производителей развлекательного контента, с прокатом в кинотеатрах стало плохо. Время от времени появляются радикальные предложения, но пока всё сводится к тому, что россияне знакомятся с новинками кино в момент их появления на торрентах.

Как стало известно, в Госдуму был внесён законопроект о принудительном лицензировании развлекательного контента зарубежных компаний. Речь будет идти только о тех, кто покинул российский рынок, а инициатором стал Дмитрий Кузнецов, являющийся членом фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По словам депутата, вначале было желание национализировать продукцию иностранных производителей контента, но разум возобладал над чувствами, поэтому речь всё же пойдёт о принудительном лицензировании. Это значит, что в российских банках будут открываться рублёвые счета на имя правообладателей, куда будут класть причитающиеся зарубежным компаниями деньги.

Нужно учитывать, что это только законопроект, а значит финальный текст может быть изменён. Мало того, редакцию и вовсе могут отвергнуть, а правовые основы для подобных действий ещё предстоит выработать. Дмитрий Кузнецов пишет, что такой шаг позволит жителям России вернуть доступ к мировой культуре, а также даст возможность кинотеатрам и онлайн-платформам необходимый им контент для стабильной работы. Вполне возможно, что это неплохая идея, но пока с играми и сериалами народ справляется самостоятельно. Хакеры обходят защиту, выкладывая новинки на торренты, а озвучкой сериалов на любительских студиях стали заниматься даже профессиональные актёры.

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Дмитрий Кузнецов делает акцент на том, что под принудительное лицензирование попадают также книги и музыка. С книгами всё ясно, ведь их нужно перевести и напечатать, а вот с музыкой всё сложнее. Где интересно её будут выкладывать для прослушивания? Согласится ли Яндекс на размещение у себя полупиратского контента? Одним словом, есть масса юридических коллизий, которые придётся решить. Ну и не каждый кинотеатр будут идти на риски. Многие до сих пор надеются, что американцы сменят гнев на милость и вернуться в Россию. Судя по всему, не сменят и не вернутся. Сколько времени должно пройти до того момента, как у прокатчиков случится просветление, пока сказать сложно.