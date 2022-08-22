В продаже есть масса интересных видеокарт, а вот сделать правильный выбор не так уж и просто

Приходится признать, что далеко не все видеокарты соответствуют ценнику, который просят за них производители. Иногда, NVIDIA и AMD удаётся выпустить несколько популярных моделей, но чаще всего на пути успеха встают жадность и неспособность мыслить здраво. В 2020 году обе компании прекратили выпуск графических чипов текущего поколения за несколько месяцев до того, как вышло поколение новое. Нет никаких сомнений, что таким образом планировалось расчистить рынок для новинок, вот только создавшийся дефицит привёл к самым неожиданным последствиям.

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Вчера мы выпустили материал с наиболее провальными видеокартами текущего поколения. Всего было выбрано 6 моделей, каждая из которых не соответствует тому, сколько за неё просят в магазинах РФ, а также имеет целый ряд недостатков. Данная тема привлекла повышенное внимание наших читателей, поэтому мы к ней ещё вернёмся, а в ближайшие дни рассмотрим наиболее оптимальные графические чипы NVIDIA, которые следует купить, если у вас есть та или иная сумма денег. Начнём с самого дорогого предложения, неспешно опускаясь к бюджетным вариантам.

С нашей точки зрения, самой выгодной видеокартой на рынке является GeForce RTX 3080 на 12 Гб видеопамяти. Обычная версия, вышедшая в 2020 году, пусть и обладает огромной производительностью, но даже не годится в подмётки более новой, которая основана на флагманском графическом чипе и может предложить 384-битную шину. Благодаря этому удалось повысить пропускную способность и ощутимо увеличить мощность видеокарты. В большинстве игр GeForce RTX 3080 не уступает более дорогой с приставкой «Ti», при этом стоит более чем на 20 тысяч рублей дешевле. Если вы искали действительно быструю видеокарту, то теперь знаете, на что стоит обратить внимание.

Отличным соотношением между ценой и скоростью обладает GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта не претендует на звание флагмана и предназначена для мониторов с разрешением 2К. Всё это не значит, что владельцам 4К она не подойдёт, но в таком случае стоит осознавать необходимость снижения настроек сразу же после покупки в требовательных играх. Нам кажется, что должно пройти хотя бы пару лет, прежде чем возникнет такая необходимость, поэтому оптимальным выбором будет всё же 2К. Что до производительности, то у GeForce RTX 3070 Ti есть только один значимый минус – 8 Гб видеопамяти. Хотелось бы больше, ведь вы покупаете видеокарту на 3-4 года.

Одна из самых популярных видеокарт этого лета – GeForce RTX 3060 Ti. Согласитесь, что далеко не каждый геймер может себе позволить потратить на развлечения 46 тысяч рублей. В то же время, после полутора лет криптобума мы привыкли, что цены на скоростные видеокарты в разы выше. Например, очень долго GeForce RTX 3060 Ti невозможно было купить дешевле 85 тысяч рублей. Эта видеокарта обладает неплохим соотношением между ценой и производительностью, что позволит не думать об апгрейде как минимум несколько лет. Ну и учитывайте, что имея довольно внушительную скорость, она ещё и намного дешевле GeForce RTX 3070 Ti.

Одно из первых мест по продажам занимает GeForce RTX 3050. Это самый настоящий бестселлер, хотя сама по себе видеокарта и не является оптимальным выбором. Всё дело в нескольких нюансах. Во-первых, перед нами NVIDIA, а значит геймеры уже смотрят на такую видеокарту с интересом. Во-вторых, GeForce RTX 3050 действительно отлично справляется со всеми играми в 1080р. Рассчитывать на трассировку лучей довольно опрометчиво, поскольку перед вами самая слабая видеокарта в текущем поколении, но опробовать технологию на вкус уже можно. Ну и самое главное: у NVIDIA нет ни одной видеокарты с ценой до 27-30 тысяч рублей, которая бы могла бы соперничать с GeForce RTX 3050 по производительности.

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GeForce GTX 1650 была и остаётся самой выгодной видеокартой в нижнем ценовом сегменте. Если вы хотите играть во все игры, при этом денег у вас не больше 16 тысяч, то смотреть на более дорогие модели глупо. Вы их просто не можете себе позволить. Именно в этом случае GeForce GTX 1650 позволит выйти из создавшегося положения без больших потерь. Мечтать о максимальных настройках графики в народном разрешении мы бы не советовали, но в целом картинка будет не такой печальной, а значит вы сможете познакомиться со всеми современными играми.