В данном случае мы судим не только по общей производительности, но и по соотношению цены и скорости

Иногда в продажу поступают видеокарты, которые имеют все шансы стать мегапопулярными. К несчастью, только некоторым из них действительно удаётся занять место под солнцем, тогда как другие бесследно исчезают, а производство их прекращается в сжатые сроки. Во многом проблема кроется в жадности, ведь NVIDIA и AMD пытаются найти баланс, когда ценник будет достаточно высокий для получения прибыли, но при этом не станет отпугивать потенциальных покупателей. Именно из-за жадности в последние 4 года мы видим полный провал технологии трассировки лучей. NVIDIA просит за свои видеокарты слишком дорого, а AMD делает то же, но в меньших масштабах.

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В результате GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 так и остались нишевыми, а невероятная Radeon RX 5600 ХТ войдёт в историю как гимн жадности и крупный маркетинговый провал. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6600 ХТ, которая имела все шансы стать бестселлером, но завышенная рекомендованная цена и мизерные производственные мощности сделали этот графический чип неизвестным для большей части геймеров. На самом деле плохих видеокарт не бывает, но есть неправильные цены и грабительский подход. Сегодня мы разберём 6 самых отвратительных видеокарт, которые можно встретить в российской рознице. Ещё раз повторимся, что сами по себе они могут быть очень даже ничего, но ценовая политика на корню убивает желание геймеров расставаться со своими деньгами.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3090 Ti. Суперфлагман NVIDIA получил рекомендованную цену 2000 долларов и вышел на рынок с большим трудом. Дженсен Хуанг долго искал видеопамять со скоростью 21 Гбит/с, а после ещё и думал, сколько ему взять с геймеров за это чудо техники. В итоге криптобум прошёл, а самая быстрая видеокарта оказалась слишком дорогой для геймеров и не интересна майнерам. В российской рознице такая карта стоит 150 тысяч рублей. Если у вас есть деньги и при этом всё в порядке с головой, берите GeForce RTX 3080 Ti. Сэкономив 50 тысяч, вы получите почти столько же кадров в секунду в любых играх в разрешении 4К.

Следом идёт GeForce RTX 3080. Сегодня, когда в наличии есть аналогичный графический чип на 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину, покупать первую версию не стоит. Что любопытно, магазины прекрасно понимают, что многие геймеры не разбираются в тонкостях, поэтому стараются в названии указывать минимум информации. Мало того, цены на обе версии идентичные, тогда как более скоростная на 10% быстрее. Если вы скажите потенциальному покупателю, что он нескольких цифр зависит так много, то он начнёт пристальнее смотреть на названия, но магазины предпочитают помалкивать.

Radeon RX 6700 XT – это самое настоящее недоразумение. Видеокарта слегка быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дороже на 8 тысяч рублей и больше. Даже смешно ожидать, что геймеры массово начнут выбирать видеокарту AMD, когда рядом лежит почти такая же по скорости от NVIDIA. Единственный плюс такой видеокарты заключается в 12 Гб видеопамяти, но сегодня дополнительные 4 Гб бесполезны, а значит остаётся только уповать на раскрытие потенциала. При этом, в продаже есть Radeon RX 6750 XT, которая уже может поспорить с более производительной GeForce RTX 3070. Учитывайте такие нюансы, ведь на них и строится вся политика магазинов.

А вот GeForce RTX 3060 – это настоящий провал и даже позор NVIDIA. Только вдумайтесь, сегодня Radeon RX 6650 XT можно купить ровно за те же деньги, во только последняя быстрее как минимум на 10%, но во многих играх разрыв доходит до 15% и выше. Получается, что вы покупаете очень дорогую видеокарту, которая ко всему прочему будет ещё и медленнее потенциального конкурента. Как вы уже догадались, знают об этом далеко не все геймеры. Кажется, что AMD должна была сделать всё возможное для того, чтобы рекламировать свой продукт, но красные только способствуют тому, что геймеры сидят в неведении. Помните о том, что только от вас зависит, будет ли ваша видеокарта мощной, или нет.

Не стоит думать, что AMD выпускает только хорошие видеокарты. На самом деле настоящим провалом года можно назвать Radeon RX 6400. Есть ещё Radeon RX 6500 ХТ, но там хотя бы производительность не такая жалкая, а здесь всё действительно печально. Если у вас современный компьютер с поддержкой PCIe 4.0, то Radeon RX 6400 будет работать на уровне старушки GeForce GTX 1050 Ti. Ну а в случае, если поддержки нового интерфейса нет, придётся ловить фризы даже на низких настройках графики в 900р.

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Поспорить с позором Radeon RX 6400 может только одна видеокарта на рынке, и это новая GeForce GTX 1630. Помните, что в тот самый момент, когда вы уже не ожидаете от NVIDIA и AMD подвоха, эти ребята всегда готовы вас удивить. GeForce GTX 1630 настолько плоха, что в некоторых играх уступает даже GeForce GTX 1050 Ti. Как можно было в 2022 году выпустить такую убогую видеокарту, не укладывается в голове.