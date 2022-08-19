Ну не читать же вам сотню обзоров? Что же, все ответы внутри

Разглядывая ценники комплектующих, может показаться, что собрать недорогой компьютер довольно просто, а конечная сумма не опустошит ваш кошелёк. На самом деле нужно учесть все нюансы, а в итоге вместо 50 000 вы заплатите все 80 тысяч, а ведь это ещё и без видеокарты. Вполне возможно, что некоторые пользователи готовы платить и больше, но терпеть не могут всех сложностей, которые сопровождают сборку. Например, если вы покупаете мощный процессор, то нужно брать скоростную оперативную память и топовую материнскую плату. И какую модель из трёх десятков выбрать? Дать на этот вопрос однозначного ответа мы не можем, а многие пользователи не хотят заморачиваться чтением обзоров.

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Вот и возникает проблема, ведь на самом деле процессоров, позволяющих собрать компьютер без дополнительных сложностей, не так уж и много. Сегодня мы изучим несколько идеальных кандидатов. Каждый из них обладает своими достоинствами, поэтому выбирайте тот, что подходит больше по деньгам и возможностям. В списке есть как камни AMD, так и Intel.

Начнём с Core i9-11900F. Ключевая особенность этого процессора состоит в том, что он обладает огромной мощностью, стоит в 2 раза дешевле флагманов, при этом способен демонстрировать ультимативный уровень производительности. Но и это ещё не всё, ведь Core i9-11900F не потребует от вас ничего. Просто берите первую попавшуюся материнскую плату и пару линеек оперативной памяти. Забудьте о существовании брендов, ведь с таким процессором не нужно думать. Обязательно купите хорошую видеокарту, ведь этот 8-ядерный камень способен раскрыться в полную силу только в тандеме с графическим чипом.

Ryzen 7 5700G придуман для тех, кто хочет получить мощный процессор, но не планирует играть в новомодные блокбастеры. Предположим, такой человек не против старых игр, но не зацикливается на них. Иногда можно запустить популярный онлайн-шутер, или погонять в танчики. Всё это обычно требует покупки дополнительной видеокарты, тогда как Ryzen 7 5700G уже включает интегрированный графический чип. Сборка на подобном процессоре не будет дорогой, хотя сам по себе процессор не назовёшь дешёвым.

Ryzen 5 5600X немного вбивается из нашего списка, но это только так кажется, ведь благодаря отличной совместимости и минимальным требованиям вы и вовсе можете не покупать новый системный блок. Если хотите сэкономить, отправляйтесь на вторичный рынок. Там достаточно старых компьютеров с материнской платой на сокете АМ4. Купите самый дешёвый, убедитесь, что он рабочий и ставьте туда ваш Ryzen 5 5600X. Благодаря таким манипуляциям можно сэкономить немалые деньги, получив отличный уровень производительности.

Ryzen 5 5600G похож на старшую версию с интегрированным графическим чипом, но включает 6 ядер и стоит дешевле. Здесь стратегия простая: максимальная экономия за исключением оперативной памяти. Известно, что гибридные процессоры AMD просто не могут жить без оперативной памяти с высокими тактовыми частотами. Кстати, если вы купите не самую отвратительную материнскую плату, то вам даже удастся разогнать ОЗУ, но это уже дело не для обычных пользователей. Хотя, кто знает, может вам просто нечем будет зимой заняться.

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Ryzen 5 PRO 4650G – это вершина экономии. Дело в том, что в лагере Intel достаточно неплохих процессоров с интегрированной графикой, вот только в играх они демонстрируют удручающие показатели. Мы прекрасно понимаем, что вам может захотеться поиграть, а Ryzen 5 PRO 4650G пусть и не тянет новомодные требовательные тайтлы, но точно справится с любыми популярными проектами 5-летней давности. Intel так не может, а значит в данном случае мы предлагаем на продукцию синих не отвлекаться. Экономный компьютер для экономных пользователей должен начинаться с экономии, а покупка отдельной видеокарты идёт в разрез с озвученным выше правилом.