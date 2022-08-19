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В США на боевой корабль установили лазерное оружие – инженеры черпали вдохновение у «Звезды смерти»
Мощность лазеры не позволяет сбивать самолёты, но вывести из строя часть оборудования может
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Лазерное оружие засветилось в фантастических фильмах достаточно давно. Неясно, кто первым придумал, что у этой технологии есть военный потенциал. Вполне возможно, что идея первоначально пришла в голову писателям и сценаристам и только спустя годы инженеры обнаружили, что есть вполне реальная возможность применения лазерного излучения для поражения техники и живой силы противника. Если у вас есть несколько минут свободного времени, то вы можете заглянуть на китайские торговые площадки, где найти сверхмощные лазерные указки. Такие запрещены к продаже в РФ и не могут использоваться в общественных местах, но на таможне не проверяют каждый фонарик. Та вот, если вы видели принцип действия подобного устройства, то можете представить себе работу более мощного лазера.

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Посмотрите по этому поводу любопытное видео, где автор цикла научно-познавательных передач Галилео рассказывает о том, почему не лопаются прозрачные и красные шарики, а мы перейдём к основному материалу. Итак, принцип действия лазерной пушки крайне прост: нужно сгенерировать энергию, достаточную для поражения того или иного объекта. Если для воздушного шарика хватит и кустарной разработки, то в случае потенциального противника в защитном обмундировании потребуется куда больше энергии. Может показаться, что всё просто, ведь в фильме «Звёздные войны» злодеям удаётся взрывать планеты, направляя на них луч огромной мощности. Что же, пока всё это отдалённое будущее, хотя пока нет никаких причин полагать, что в ближайшие десятилетия человечеству удастся создать лазер достаточно мощности для уничтожения танков или самолётов потенциального противника.

По словам представителей компании Lockheed Martin, инженерам удалось сделать первый шаг, знаменующий появление полноценного лазерного оружия во флоте США. Вчера был опубликован пресс-релиз, в котором рассказывалось о системе под названием HELIOS. Мощность лазера достигает 60 кВт, а ключевая особенность технологии заключается в возможности масштабирования, повышая удельную поражающую силу. Если сравнивать систему с традиционными видами вооружения, то HELIOS имеет как недостатки, так и достоинства. В минус стоит записать невысокую эффективность. На данный момент лазер годиться для ослепления движущихся самолётов и беспилотников, а также способен выводить из строя малые БПЛА.

В то же время HELIOS отличается высокой точностью и способен сопровождать цель на протяжение длительного времени, выводя из строя приборы и вооружение потенциального противника. По словам специалистов Lockheed Martin, активация лазера происходит за считанные секунды, что выгодно отличается от других систем вооружения. Кроме того, боезапас ограничивается только доступной энергией, а стоимость выстрела оказывается на порядок ниже систем залпового огня. В настоящее время лазер установили на американском миноносце USS Preble, а в планах появление HELIOS и на других кораблях. Поясняя принцип действия оружия, инженеры указывают на формирование луча на основе нескольких источников, что позволяет сфокусировать удар на одной точке. Журналисты заметили, что всё это похоже на то, как Звезда смерти взрывала планеты в указанном выше фильме «Звёздные войны». К счастью, пока у американцев такой технологии нет.

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Технические характеристики лазера не разглашаются, а значит пока похвастать нечем. В то же время, даже если ВМФ США научились сбивать лёгкие беспилотники на расстоянии нескольких километров, то это уже прорыв, поскольку ранее инженеры-любители охотились только на воздушные шарики. По данным Lockheed Martin, система готова к массовому производству. Теперь дело только за конгрессменами. Как только законодатели дадут добро на закупку HELIOS, можно ожидать появления мощных лазеров не только на флоте, но и в сухопутных войсках. А пока специалисты обещают увеличить мощность, ведь 60 кВт – это действительно мало и не годится для реального боя. Очевидно, что противник не будет подлетать к кораблю близко, а предпочтёт уничтожить его с расстояния, а значит интеграция лазера столкнётся с массой проблем, поскольку мы не знаем, насколько такая система эффективна. Источник

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#военные технологии
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