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Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
Уже вскоре процент по кредитам поднимут на 75 пунктов, что приведёт к очередному медвежьему тренду на рынке криптовалют
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Если вы внимательно следите за рынком криптовалют, то могли заметить, что в последнее время котировки основных цифровых активов стремительно росли. Биткоин перевалил за 24 тысячи долларов, а Эфир вплотную приблизился к 2000 за одну монетку. Эксперты уверяли, что быки пришли надолго, а значит нас ждут новые рекорды. Словом, настроения у оптимистов были приподнятые, что только способствовало притоку новых адептов. По данным аналитиков, число адресов, на которых хранится 10 Биткоинов и больше, в четверг 18 августа достигло 149 961, чего не наблюдалось с февраля 2021 года. Ещё больше впечатляет рост количества кошельков, число которых на 18 августа достигло 896 735. Всё это говорит о том, что последний бычий рывок придал криптовалютам новый импульс, а инвесторы решили, что криптозима отменяется.

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Вполне возможно, что похолодания на рынке ожидать и не стоит, хотя сегодня тренд внезапно сменился на медвежий. Как видите, все основные криптовалюты находятся в зоне турбулентности. Большинство просело на 10% и больше, а некоторые и вовсе рухнули на 20% за неделю. Эфир потерял стабильность и приближается к отметке в 1700 долларов, а Биткоин ушёл ниже 22 000 за сутки. Эксперты призывают сообщество не делать скоропалительных решений, но уже сегодня звучат панические прогнозы, согласно которым рынок вошёл в зону коррекции, где и будет находиться длительное время.

Ну а причина для подобных перепадов осталась прежняя – нестабильность американской экономики. Не так давно представители ФРС опубликовали отчёт, согласно которому рост инфляции удалось замедлить. На самом деле информация носила откровенно негативный характер, но журналисты зацепились за небольшие островки стабильности, предпочитая закрывать глаза на плохие прогнозы. Биржевые индексы стали увеличиваться, а инвесторы снова понесли свои деньги в рискованные активы. Как стало известно, ФРС готовится охладить пыл горячих голов, решивших, что кризис уже прошёл. На дворе вторая половина августа, а рецессия не только не отменяется, но всё ещё возможна, ведь осенью потребуется гораздо больше энергоносителей для отопления домов, работы социальной сферы и производственных предприятий. Давление будет возрастать, а снижать напряжённость будут старым проверенным методом. Уже в августе состоится заседание РФС, в рамках которого ожидается очередной рост ключевой ставки на 75 базисных пунктов.

Если вы уже подзабыли, то на начало августа проценты по кредитам достигли 250 пунктов (или 2.5%). Эксперты утверждают, что такое происходит впервые за 40 лет, а все трудности ещё впереди, ведь на начало сентября ставка достигнет 3.25%. Но и это ещё не конец, ведь падение доходов и покупательская способность стали настоящей головной болью американского регулятора. Именно поэтому ставка в сентябре с высокой вероятностью будет повышена ещё на 75 пунктов и достигнет 4% годовых.

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Весной, когда РФС перешла к резкому повышению ставки, подобные действия вызвали самый крупный обвал на рынке криптовалют за всю историю. Если остановить падение экономики США не удастся, то регулятор перейдёт к более жёстким действиям. Аналитики полагают, что рынок будет медленно падать до оглашения решения по процентной ставке. Неясно, как отреагируют инвесторы на добавочные 75 пунктов. В последнее время стало всё сложнее понять мотивы этих людей. Пока же финансисты говорят том, что волатильные активы продолжат шатание, а сегодня вкладывать туда деньги опасно. ФРС пытается привлечь в страну дополнительные финансы, повысив доходность 10-летних казначейских облигаций до 2.95% годовых. Ещё недавно аналитики отмечали, что на рынке сформировался тренд, когда восточные страны отказываются от трежерис, тогда как Европа активно наращивает позиции в государственных обязательствах США. Источники: 1, 2, 3, 4

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#криптовалюты #биткоин #эфир
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