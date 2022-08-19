Список опубликован на известном форуме, а новые аппараты уже давно не добавляются

В последние годы Xiaomi пересмотрела свою стратегию выхода прошивок. Если раньше в год могли выйти сразу две версии MIUI, то с недавних пор процесс сильно замедлился. Так, рассылка MIUI 13 стартовала в феврале, а первоначальные планы указывали на завершение к началу лета. Неясно, что должно было выйти после. Возможно, промежуточная MIUI 13.5, но сегодня это уже не так важно, ведь даже сегодня рассылка всё ещё не завершена. Ну а последние данные свидетельствуют о том, что процесс затянется ещё на несколько месяцев.

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К примеру, серия Redmi K30 до сих пор получила только публичную бета-версию, тогда как глобальной стабилки ещё не выходило. Учтите, что это китайская версия, поэтому российские пользователи могли купить такой аппарат только через интернет. На самом деле смартфонов, у которых наблюдаются проблемы с выходом обновлений, намного больше. Особенно сложная ситуация с европейскими релизами, которые постоянно задерживаются. Что странно, уже больше месяца не выходили стабильные прошивки как для закрытого внутреннего тестирования, так и публичные со встроенными обновлениями.

Если вас интересуют подробности, то отправляйтесь по ссылке. Там есть расширенные сведения по каждому аппарату, а также можно попытаться скачать прошивку для установки в ручном режиме. Мы рекомендуем вам как следует подумать. Подобные действия могут нарушить работу системы. Мало того, неверная последовательность и вовсе способна превратить ваш аппарат в кирпич. Если ваш телефон значится в списке, то стоит немного подождать, ведь MIUI 13 должна прилететь к концу осени. В то же время мы не исключаем, что Xiaomi отделается стабильной бетой. В этом случае у вас остаётся только два решения: можно остаться на старой MIUI 12.5, которая до сих пор актуальна и поддерживает выход обновлений безопасности. Но если есть острая необходимость опробовать новую прошивку, а планы Xiaomi насчёт вашего телефона изменились, то остаётся только принудительная установка.

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Инсайдеры уже довольно давно составили список актуальных смартфонов, подходящих для обновления на самую последнюю версию прошивки MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В последнее время никаких изменений не происходило, а значит можно сделать вывод, что перед нами финальная версия. Всего указано 86 аппаратов. Хотим сразу же расстроить владельцев серии Redmi Note 9. С высокой долей вероятности Xiaomi ограничится китайской бета-версией, поэтому ваши устройства первыми на вылет из данного списка. Как мы уже поясняли, MIUI 13 для ваших смартфонов существует, но русифицированной версии по воздуху может и не быть.

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