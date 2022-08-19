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Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
Список опубликован на известном форуме, а новые аппараты уже давно не добавляются
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В последние годы Xiaomi пересмотрела свою стратегию выхода прошивок. Если раньше в год могли выйти сразу две версии MIUI, то с недавних пор процесс сильно замедлился. Так, рассылка MIUI 13 стартовала в феврале, а первоначальные планы указывали на завершение к началу лета. Неясно, что должно было выйти после. Возможно, промежуточная MIUI 13.5, но сегодня это уже не так важно, ведь даже сегодня рассылка всё ещё не завершена. Ну а последние данные свидетельствуют о том, что процесс затянется ещё на несколько месяцев.

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К примеру, серия Redmi K30 до сих пор получила только публичную бета-версию, тогда как глобальной стабилки ещё не выходило. Учтите, что это китайская версия, поэтому российские пользователи могли купить такой аппарат только через интернет. На самом деле смартфонов, у которых наблюдаются проблемы с выходом обновлений, намного больше. Особенно сложная ситуация с европейскими релизами, которые постоянно задерживаются. Что странно, уже больше месяца не выходили стабильные прошивки как для закрытого внутреннего тестирования, так и публичные со встроенными обновлениями.

Если вас интересуют подробности, то отправляйтесь по ссылке. Там есть расширенные сведения по каждому аппарату, а также можно попытаться скачать прошивку для установки в ручном режиме. Мы рекомендуем вам как следует подумать. Подобные действия могут нарушить работу системы. Мало того, неверная последовательность и вовсе способна превратить ваш аппарат в кирпич. Если ваш телефон значится в списке, то стоит немного подождать, ведь MIUI 13 должна прилететь к концу осени. В то же время мы не исключаем, что Xiaomi отделается стабильной бетой. В этом случае у вас остаётся только два решения: можно остаться на старой MIUI 12.5, которая до сих пор актуальна и поддерживает выход обновлений безопасности. Но если есть острая необходимость опробовать новую прошивку, а планы Xiaomi насчёт вашего телефона изменились, то остаётся только принудительная установка.

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Инсайдеры уже довольно давно составили список актуальных смартфонов, подходящих для обновления на самую последнюю версию прошивки MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В последнее время никаких изменений не происходило, а значит можно сделать вывод, что перед нами финальная версия. Всего указано 86 аппаратов. Хотим сразу же расстроить владельцев серии Redmi Note 9. С высокой долей вероятности Xiaomi ограничится китайской бета-версией, поэтому ваши устройства первыми на вылет из данного списка. Как мы уже поясняли, MIUI 13 для ваших смартфонов существует, но русифицированной версии по воздуху может и не быть.

  1. Poco F3
  2. Redmi Note 11 NFC
  3. Poco M3 Pro 5G
  4. Redmi Note 10S
  5. Mi 10T Lite
  6. Poco F2 Pro
  7. Redmi Note 9
  8. Mi 11 Lite
  9. Mi 11T Pro
  10. Mi Pad 5 Pro
  11. Poco M4 Pro 5G
  12. Mi MIX 4
  13. Mi 10S
  14. Redmi Note 11 Pro
  15. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  16. Mi 10T Pro
  17. POCO F3 GT
  18. Redmi K30 5G
  19. Mi 11X
  20. Mi 11 Ultra
  21. Poco M2
  22. Redmi K40 Gaming Edition
  23. Mi 11
  24. Redmi 10X
  25. Mi Note 10 Lite
  26. Redmi K40 Pro
  27. Redmi K40
  28. Mi 11i
  29. Redmi Note 11 Pro+
  30. Redmi Note 10 Pro Max
  31. Redmi K30i 5G
  32. POCO X3 GT
  33. Mi 11 Youth Edition
  34. Mi 11 Pro
  35. Mi 10 Extreme Edition
  36. Poco M2 Pro
  37. Poco X3 Pro
  38. Mi Pad 5
  39. Poco M3
  40. Redmi Note 9 5G
  41. Mi 11i HyperCharge
  42. Mi 11X Pro
  43. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  44. Redmi Note 10
  45. Mi Pad 5 Pro 5G
  46. Redmi Note 11 Pro 5G
  47. Mi 11 Lite 5G NE
  48. Redmi Note 11S
  49. Mi Mix Fold
  50. Mi 10T
  51. Poco X2
  52. Mi Note 10/Note 10 Pro
  53. Mi 10 Pro
  54. Redmi K30 Pro
  55. Redmi Note 9 Pro
  56. Mi 11 Lite NE 5G
  57. Redmi K30S Extreme Edition
  58. Mi 10 Lite Zoom
  59. Redmi 10
  60. Redmi Note 10 JE
  61. Redmi K30 Extreme Edition
  62. Redmi K40 Pro+
  63. Mi 10 Lite
  64. Redmi K30
  65. Redmi Note 9T
  66. Poco X3 NFC
  67. Redmi Note 10 Prime
  68. Redmi Note11 Pro
  69. Mi 11 Lite NE
  70. Redmi 10 Prime
  71. Poco C3
  72. Redmi 10X Pro
  73. Redmi 9T
  74. Mi CC9 Pro
  75. Xiaomi Civi
  76. Mi 11T
  77. Redmi Note 11 5G
  78. Xiaomi Civi
  79. Mi 10 Youth Edition
  80. Redmi Note 8 2021
  81. Mi 10
  82. Poco X3
  83. Mi 11 Lite 5G
  84. Redmi K30 Ultra
  85. Redmi Note 10 Pro
  86. Mi 10i
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#xiaomi #miui 13 #android 12 #прошивки
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